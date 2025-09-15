Φοβερός Τεντόγλου: «Πέταξε» από το πρώτο άλμα στα 8.17μ. και… έφυγε για τελικό! (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου το είπε και το έκανε πριν από τον προκριματικό και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του μήκους. Με ένα άλμα, το πρώτο του, στα 8,17μ. εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, όπου και θα υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο που κατέκτησε στη Βουδαπέστη.

Ο χρυσός ολυμπιονίκης του μήκους στο Παρίσι το 2024, αλλά και στο Τόκιο το 2021 έγινε ο πρώτος που έκλεισε θέση για τον τελικό του μήκους, αφού το όριο πρόκρισης ήταν 8.15μ.

Δείτε το άλμα του Τεντόγλου

Ο Έλληνας άλτης πήδηξε δεύτερος κατά σειρά στο Α’ προκριματικό γκρουπ και με καλό πάτημα στην βαλβίδα προσγειώθηκε δύο εκατοστά πάνω από το όριο και έτσι είχε την ελάχιστη επιβάρυνση στο σώμα του ενόψει του μεγάλου τελικού, στον οποίο θα υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 17/9 στις 14:49 ώρα Ελλάδας.