Με τέσσερα άκυρα άλματα και καλύτερο αυτό στα 7,66μ. ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Diamond League της Ζυρίχης, δείχνοντας πως εξακολουθεί να μην βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, λόγω των τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε άσχημα πατήματα στον βατήρα (πολύ πίσω από το επιθυμητό σημείο), με τα δυο πρώτα άλματά του να είναι άκυρα και στο τρίτο να κάνει το 7,66(-0,2) που ήταν και η καλύτερη αποψινή (27/8) του επίδοση. Πολύ μακριά ωστόσο από τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει…

Εν τέλει όμως ήταν και το άλμα που του έδωσε την έκτη θέση στον τελικό, καθώς στο τέταρτο και στο πέμπτο δεν ολοκλήρωσε καν τις προσπάθειές, του που ήταν άκυρη και 6.48 αντίστοιχα.

Στο τελευταίο του άλμα ο Τεντόγλου είχε καλό πάτημα, προσγειώθηκε λίγο κάτω από τα 8.00, αλλά και πάλι η προσπάθεια αποδείχθηκε άκυρη.

Εξάλλου νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με 8.32 (-0.6) γεγονός που ικανοποίησε τους συμπατριώτες του οι οποίοι γέμισαν τις κερκίδες στη Σεχσελάουτενπλατς και δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.

Πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου στοχεύει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9) έχοντας την καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως στο μήκος με 8,46μ. από τη Μαδρίτη (Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων) στις 28 Ιουνίου.