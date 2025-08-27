sports betsson
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Diamond League Ζυρίχης: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Τεντόγλου, κατετάγη 6ος στον τελικό του μήκους
Άλλα Αθλήματα 27 Αυγούστου 2025 | 20:28

Diamond League Ζυρίχης: Μακριά από τον καλό του εαυτό ο Τεντόγλου, κατετάγη 6ος στον τελικό του μήκους

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό της σειράς αγώνων στο Diamond League με καλύτερο άλμα στα 7,66μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Spotlight

Με τέσσερα άκυρα άλματα και καλύτερο αυτό στα 7,66μ. ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Diamond League της Ζυρίχης, δείχνοντας πως εξακολουθεί να μην βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, λόγω των τραυματισμών που έχει αντιμετωπίσει το τελευταίο διάστημα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είχε άσχημα πατήματα στον βατήρα (πολύ πίσω από το επιθυμητό σημείο), με τα δυο πρώτα άλματά του να είναι άκυρα και στο τρίτο να κάνει το 7,66(-0,2) που ήταν και η καλύτερη αποψινή (27/8) του επίδοση. Πολύ μακριά ωστόσο από τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει…

Εν τέλει όμως ήταν και το άλμα που του έδωσε την έκτη θέση στον τελικό, καθώς στο τέταρτο και στο πέμπτο δεν ολοκλήρωσε καν τις προσπάθειές, του που ήταν άκυρη και 6.48 αντίστοιχα.

Στο τελευταίο του άλμα ο Τεντόγλου είχε καλό πάτημα, προσγειώθηκε λίγο κάτω από τα 8.00, αλλά και πάλι η προσπάθεια αποδείχθηκε άκυρη.

Εξάλλου νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ με 8.32 (-0.6) γεγονός που ικανοποίησε τους συμπατριώτες του οι οποίοι γέμισαν τις κερκίδες στη Σεχσελάουτενπλατς και δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα.

Πλέον ο Μίλτος Τεντόγλου στοχεύει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9) έχοντας την καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως στο μήκος με 8,46μ. από τη Μαδρίτη (Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων) στις 28 Ιουνίου.

Headlines:
Φυσικό αέριο
LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

LNG: Το καναδικό φυσικό αέριο θα φτάσει στην Ευρώπη έως το 2032

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Αγάπη χωρίς Wi-Fi: Πιο ικανοποιητικές οι σχέσεις που ξεκινούν εκτός διαδικτύου;

Business
Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

Motor Oil: Ανθεκτικές επιδόσεις για το α΄ εξάμηνο – Σε επαναλειτουργία η μονάδα CDU

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 26.08.25

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
LIVE: Γαλλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Γαλλία – Ελλάδα, με τη νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Ελλάδα – Γαλλία: Ραντεβού με την Ιστορία για την Εθνική

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία (26/8, 12.00 ΕΡΤ-2) στο τρίτο της ματς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο και θα κρίνει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων
Παγκόσμιο μετάλλιο 24.08.25

Χάλκινο μετάλλιο με τρία ρεκόρ για τον φοβερό Βασίλη Κακουλάκη στο Παγκόσμιο κολύμβησης εφήβων

Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα ήλθε με τον Βασίλη Κακουλάκη την τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων στην πόλη Οτοπένι της Ρουμανίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 24.08.25

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

LIVE: Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»
Σπορ 24.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/8): ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Εθνικές σε μπάσκετ και βόλεϊ στο «μενού»

Γεμάτο το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων την Κυριακή (24/8). Πού θα δείτε τα ματς της Super League, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής βόλεϊ γυναικών στο Παγκόσμιο αλλά και το τελευταίο ματς της Εθνικής μπάσκετ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Carabao Cup: Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Σούπερ Τζίμας με δύο γκολ και ασίστ κόντρα στην Όξφορντ! – Ντεμπούτο και ο Κωστούλας (0-6, vids)

Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο Στέφανος Τζίμας με τη Μπράιτον, σκοράροντας δύο φορές και δίνοντας μία ασίστ στο 6-0 επί της Όξφορντ στο Carabao Cup. Πρώτη εμφάνιση και για τον Κωστούλα.

Σύνταξη
Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν
Νεκρά παιδιά 27.08.25

Μινεάπολη: «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε», συγκλονίζει 10χρονο που γλίτωσε από τα πυρά του Ουέστμαν

Το FBI διερευνά μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας και ένα έγκλημα υποκινούμενο από μίσος που είχε στόχο τους Καθολικούς» δήλωσε ο επικεφαλής για την επίθεση στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας
Μπάσκετ 27.08.25

Eurobasket 2025: Νίκες για Σερβία, Γερμανία, έκπληξη από Πορτογαλία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Α’ ημέρας

Το πανόραμα του Eurobasket 2025 μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της πρώτης ημέρας (Τετάρτης 27/8)- Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει
Box office 27.08.25

«Μαρία»: H ταινία με την Αντζελίνα Τζολί ήταν μια εισπρακτική αποτυχία, αλλά τώρα το παιχνίδι αλλάζει

Σύμφωνα με το FlixPatrol, η ταινία «Μαρία» στην οποία πρωταγωνίστησε η Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας, κατέκτησε πρόσφατα την πρώτη θέση στο leader board του HBO Max, μετά την κυκλοφορία της στην Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Κόσμος 27.08.25

Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα

«Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα
128 χρόνια 27.08.25

Η Γαλλία επιστρέφει ανθρώπινα λείψανα στη Μαδαγασκάρη – Η αποικιοκρατική βία άφησε μια «ανοιχτή πληγή» στη χώρα

Τα τελευταία χρόνια, η Γαλλία έχει επιταχύνει την επιστροφή των έργων τέχνης που λήστεψαν τα στρατεύματά της κατά την αποικιοκρατική εποχή στις χώρες προέλευσής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαλλία: Παραλύει η χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου – Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»
Τι λέει ο Μπαϊρού 27.08.25 Upd: 23:05

Παραλύει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου - Βγαίνουν στους δρόμους οι «Μπλοκάρουμε τα πάντα»

Μνήμες από το μαζικό κίνημα «Κίτρινα Γιλέκα» θα ζήσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου, με τις διαδηλώσεις του κινήματος «Ας μπλοκάρουμε τα πάντα» (Bloquons tout)

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Απόρρητο