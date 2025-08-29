Ο Αύγουστος δεν πήγε καλά, αλλά ο Τεντόγλου είναι πάντα Τεντόγλου

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου έμεινε στην έκτη θέση με καλύτερο άλμα 7.66, επίδοση φυσικά σε καμία περίπτωση δεν ικανοποίησε τον ίδιο, όπως φάνηκε και από τον εκνευρισμό που είχε κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος.

Ηταν φανερό ότι ο Μίλτος ήθελε να κάνει ένα καλό άλμα, αλλά δεν του έβγαινε γεγονός που θα τον πεισμώσει για τη συνέχεια, που δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο κορυφαίος Ελληνας αθλητής του στίβου είχε τρεις σερί αγώνες εντός του Αυγούστου που δεν του πήγαν όπως θα ήθελε και δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την αξία του και την κατάσταση του.

Στο μίτινγκ Istvan Gyulai Memorial είχε καλύτερο άλμα στα 8.07 και πήρε την 2η θέση, ενώ οκτώ ημέρες αργότερα στο Diamond League της Λοζάνης, σαφώς επηρεασμένος από τον άσχημο καιρό και την καταρρακτώδη βροχή, ήταν 7ος με 7.52.

Συμπλήρωσε έτσι 11 αγώνες στην περίοδο του ανοιχτού στίβου έχοντας πάρει τη νίκη στους έξι από αυτούς.

Οι φετινοί αγώνες του Μίλτου:

23 Μαΐου – Λεμεσός: 1 ος με 8.27

με 8.27 6 Ιουνίου – Ρώμη, Diamond League: 3oς με 8.10, τον πέρασαν Αντοκ (8.34), Φουρλάνι (8.13)

21 Ιουνίου – Ντεσάου: 1 ος με 8.23

με 8.23 28 Ιουνίου – Μαδρίτη, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων: 1 ος με 8.46

με 8.46 5 Ιουλίου – Βάρη, Δρόμεια: 1 ος με 8.19

με 8.19 19 Ιουλίου – Λονδίνο, Diamond League: 2 ος με 8.19, πρώτος ο Πίνοκ με 8.20

με 8.19, πρώτος ο Πίνοκ με 8.20 26 Ιουλίου – Βόλος, Βαλκανικό Πρωτάθλημα: 1 ος με 8.07

με 8.07 3 Αυγούστου – Βόλος, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: 1 ος με 8.12

με 8.12 12 Αυγούστου – Βουδαπέστη: 2 ος με 8.05, πρώτος ο Μπατς 8.07

με 8.05, πρώτος ο Μπατς 8.07 20 Αυγούστου – Λοζάνης, Diamond League: 7 ος με 7.52

με 7.52 27 Αυγούστου – Ζυρίχη, Τελικός Diamond League: 6oς με 7.66

Οι έξι νίκες σε 11 αγώνες είναι το χαμηλότερο ποσοστό που έχει ο Ολυμπιονίκης του μήκους στις τελευταίες τρεις καλοκαιρινές σεζόν.

Πέρσι σε χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, είχε οκτώ νίκες σε 12 αγώνες (δεν υπολογίζονται οι προκριματικοί) ενώ το 2023 σε δέκα αγώνες είχε και πάλι οκτώ νίκες.

Βέβαια όλα αυτά δεν σημαίνουν κάτι για τον φοβερό Μίλτο που έτσι και αλλιώς, έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.46, από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων στη Μαδρίτη και με αυτή θα πάει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο επόμενος, ο Ιταλός Φουρλάνι είναι εννέα πόντους πίσω και οι υπόλοιποι δεν έχουν ξεπεράσει το 8.34.

Πέρα, όμως, από τις επιδόσεις, κανείς από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου στο μήκος, δεν έχουν το ταλέντο και τις δυνατότητες του Μίλτου που κυριαρχεί στο αγώνισμα εδώ και αρκετά χρόνια, βάζοντας στη συλλογή του δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.