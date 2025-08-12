Δεύτερος στο μίτινγκ της Βουδαπέστης ο Τεντόγλου (vid)

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ που διεξήχθη στη Βουδαπέστη πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο στάδιο όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ο άλτης που προπονείται με τον Γιώργο Πομάσκι είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθεια του. Τα άλματα του αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4).

Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ με άλμα στα 8,07 μ. (-0,3).

Ο Μίλτος Τεντόγλου πλέον αφήνει πίσω του το μίτινγκ της Βουδαπέστης και θα προσπαθήσει να ανεβάσει ρυθμούς, για να παρουσιαστεί έτοιμος για τους επόμενους μεγάλους αγώνες της χρονιάς.