Δεύτερος στο μίτινγκ της Βουδαπέστης ο Τεντόγλου (vid)
O Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα στα 8,05 μ. και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.
- Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος
- Αμερικανικά ομόλογα: Πείραμα με τεχνολογία crypto – O ρόλος των repos
- Ρωσία – Βόρεια Κορέα: Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Κιμ για τη σύνοδο κορυφής με Τραμπ στην Αλάσκα
- Σύγκρουση Μελόνι-αντιπολίτευσης για την τουριστική περίοδο – Ακρίβεια και χαμηλοί μισθοί μπλοκάρουν τις διακοπές των Ιταλών
Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ που διεξήχθη στη Βουδαπέστη πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο στάδιο όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.
Ο άλτης που προπονείται με τον Γιώργο Πομάσκι είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθεια του. Τα άλματα του αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4).
Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ με άλμα στα 8,07 μ. (-0,3).
Ο Μίλτος Τεντόγλου πλέον αφήνει πίσω του το μίτινγκ της Βουδαπέστης και θα προσπαθήσει να ανεβάσει ρυθμούς, για να παρουσιαστεί έτοιμος για τους επόμενους μεγάλους αγώνες της χρονιάς.
- Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
- Ολυμπιακός: Νέο look για τον Ροντινέι (pic)
- Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ολυμπιακό: «Από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη»
- Έξαλλα τα ΜΜΕ της Κίνας με την Εθνική ποδοσφαίρου
- Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης (pics)
- H Βιγιαρεάλ θα πάρει δωρεάν τους οπαδούς της στο Μαϊάμι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις