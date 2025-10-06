O Mίλτος Τεντόγλου έκανε… Παγκήπιο ρεκόρ σε αγώνα σε κήπο σπιτιού (vid)

Δημιουργός του Γκαλά Αλμάτων είναι ο Γιώργος Δεμένεγας, βετεράνος αθλητής και λάτρης το κλασικού αθλητισμού, ο οποίος από το 2012 κάνει τον συγκεκριμένο αγώνα στον κήπο του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα της Παλλήνης. Εφτιαξε διάδρομο, σκάμμα με άμμο και έβαλε καρέκλες για εξέδρες.

Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου ο οποίος έχει ξαναπάρει μέρος σε αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα και ανταγωνίστηκε άλλους πρωταθλητές όπως ο Δημήτρης Τσιάμης, ο Νίκος Σταματολικολός και ο Νίκος Ανδρικόπουλος.

Ο Τεντόγλου στην φετινή διοργάνωση, βελτίωσε το… ρεκόρ του στο άλμα άνευ φόρας, στο όποιο αναδείχθηκε και ως νικητής. Εφτασε τα 3.15, ξεπερνώντας το άλμα των 3.11 που είχε κάνει το 2023 και όπως έλεγαν οι θεατές, πέτυχε νέο Παγκήπιο ρεκόρ.