Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)
Ο Μίλτος Τεντόγλου που κατέλαβε την 11η θέση στον τελικό του μήκους, στο Παγκόσμιο του Τόκιο, στάθηκε στους τραυματισμούς που δεν τον άφησαν να πιάσει τις επιδόσεις που ήθελε.
- Να σωθούν τα πρόβατα ή η φέτα; Να γίνει εμβόλιο ή όχι; – Το κρίσιμο δεκαήμερο της ελληνικής κτηνοτροφίας
- Οκτώ νέα κρούσματα και 2 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου
- Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
- Ανησυχία στην Κεφαλονιά λόγω συνεχών σεισμικών δονήσεων – Νέος σεισμός 3,2 Ρίχτερ
Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, κατετάγη 11ος και όπως εξήγησε μετά τον αγώνα το λάθος του ήταν οτι έβαλε παραπάνω ένταση στο ζέσταμα, με αποτέλεσμα να υποστεί κράμπες και στα δύο του πόδια.
«Ήταν ο χειρότρος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά.
Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά», εξήγησε ο Μίλτος Τεντόγλου.
- Αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπρούνο, για σκληρά φάουλ σε Ποντένσε και Πιρόλα (vid)
- Η ποινή του Παναθηναϊκού για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό στάδιο (vid)
- Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: «Γκέλα» στο φινάλε για τη Λάρισα
- Γκρέμισαν το «Μακεδονία»: Η θριαμβευτική υποδοχή με ποντιακούς χορούς του Γιώργου Κουγιουμτσίδη (vid)
- Δίπλα στην ομάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης
- Εντυπωσιακό κορεό στο Καραϊσκάκη, για την επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League (vid, pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις