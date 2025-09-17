Τεντόγλου: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει – Έπαθα κράμπες και στα δύο πόδια» (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, κατετάγη 11ος και όπως εξήγησε μετά τον αγώνα το λάθος του ήταν οτι έβαλε παραπάνω ένταση στο ζέσταμα, με αποτέλεσμα να υποστεί κράμπες και στα δύο του πόδια.

«Ήταν ο χειρότρος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά.

Αλλά, δυστυχώς, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά», εξήγησε ο Μίλτος Τεντόγλου.