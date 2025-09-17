Κρίμα ρε Μίλτο: Τραυματίστηκε και έμεινε εκτός δεκάδας στο Παγκόσμιο ο Τεντόγλου (vids)

Άδοξο τέλος για τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου, καθώς πληρώνοντας τις ενοχλήσεις στη γάμπα μετά από το δεύτερο άλμα του δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα και ολοκλήρωσε τον αγώνα του στην 11η θέση.

Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής αντιμετώπισε τραυματισμό και δεν κατάφερε να δείξει τον πραγματικό εαυτό του, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να υπερασπιστεί το χρυσό που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια.

Η πρώτη προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη μετρήθηκε στα 7.83 μέτρα, με τον Γιώργο Πομάσκι να του λέει μετά το άλμα «χαλάρωσε λίγο, μασαζάκι», καθώς ήδη φαίνεται πως είχε αισθανθεί κάποιες ενοχλήσεις.

Οι ενοχλήσεις του Τεντόγλου και ο Λεσάι

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε κανονικά φόρα για το δεύτερο άλμα, όμως σταμάτησε απότομα πριν πηδήξει, δείχνοντας να έχει πρόβλημα στη γάμπα. Περπάτησε μέχρι τη βαλβίδα, την πάτησε χωρίς να ολοκληρώσει το άλμα, και αμέσως έπιασε τη γάμπα του, σαν να υπέστη κράμπα ή κάποια μυϊκή ενόχληση.

Από εκεί και πέρα, ο Τεντόγλου έκανε τρίτη προσπάθεια, αλλά το άλμα ήταν προπόνησης, ίσα που έτρεχε. Και αυτό το άλμα πήγε να το βγάλει άκυρο και πάλι, αλλά δεν πρόλαβε, με αποτέλεσμα να μετρηθεί στα 7.67μ.

Ο Τεντόγλου ήταν άτυχος στον αγώνα του και δεν μπορεί να υπερασπιστεί το χρυσό του, με αποτέλεσμα να αλλάξει χέρια. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μίλτος περίμενε για το αν θα μπορέσει να έχει και τέταρτο άλμα, ωστόσο ο Λέστερ Λεσάι τον άφησε εκτός 10άδας με άλμα στα 7,97μ.

Τέλειωσε ο αγώνας του Τεντόγλου