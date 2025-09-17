sports betsson
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 10:08
Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική – Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:28

Η μεγάλη ώρα για τον Μίλτο Τεντόγλου: Για το 12ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο «βασιλιάς» του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου ρίχνεται στη «μάχη» με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκοσμίου πρωταθλητή στο Τόκιο - Ο αγώνας ξεκινά στις 14:49

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Spotlight

Από την 5η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο (Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου) ξεχωρίζει ο τελικός του μήκους, με τον Μίλτο Τεντόγλου να διεκδικεί το 12 χρυσό της καριέρας του.

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της ημέρας από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Ertflix, καλύπτοντας όλα τα άλματα του τελικού, με πρωταγωνιστή τον κάτοχο του τίτλου, Μίλτο Τεντόγλου. Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι ξεκινά πρώτος στον τελικό και θέλει από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του. Η φυσική του κατάσταση είναι εξαιρετική, παρά τα όποια προβλήματα στη διάρκεια της χρονιάς και την ενόχληση στην ποδοκνημική και η ταχύτητά του στα καλύτερα επίπεδα της καριέρας του, κάτι που μπορεί να του δώσει πλεονέκτημα αν το πόδι του ανταποκριθεί στην πίεση.

Ο Τεντόγλου μετρά 11 χρυσά σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2018 και συνολικά 12 μετάλλια, με μοναδική «παρένθεση» το ασημένιο στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν το 2022. Φέτος έχει την κορυφαία επίδοση παγκοσμίως με 8,46 μ. από το Ευρωπαϊκό Ομάδων στη Μαδρίτη.

Κύριοι αντίπαλοί του στον τελικό είναι ο Τζαμαϊκανός Γκέιλ (8,28 μ. στον προκριματικό, 8,34 φέτος), ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι (8,37 μ.) και ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ (8,34 μ. σε υπερυψωμένο διάδρομο). Εκτός αγώνων έμεινε ο περσινός φιναλίστ Γουέιν Πίνοκ.

Στα 200 μ., η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού με στόχο να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ Κ23 (22,84). Θα τρέξει στον τρίτο διάδρομο της πρώτης σειράς και χρειάζεται να βρεθεί στις τρεις πρώτες θέσεις ή στις έξι καλύτερες επιδόσεις για να προκριθεί στα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα της 5ης ημέρας και ο τελικός του Τεντόγλου

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός
13:10 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ
13:25 Επί Κοντώ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
13:30 200 μ. (Γ) Προκριματικός Εμμανουηλίδου – 1η σειρά – 4ος διάδρομος
14:15 200 μ. (Α) Προκριματικός
14:45 Ακοντισμός (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ
14:49 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου
15:03 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός
15:30 400 μ. εμπ. (Α) Ημιτελικός
15:57 3000 μ. στιπλ (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ
16:20 1500 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ

Headlines:
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

Don’t miss a beat! Ας μη χάσουμε ούτε ένα χτύπο της καρδιάς μας

World
Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρησαν την ομάδα χάντμπολ για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ (pics)

Το ποδοσφαιρικό και μπασκετικό τμήμα των ερυθρόλευκων έδωσαν συγχαρητήρια στην ομάδα χάντμπολ του συλλόγου για την κατάκτηση ελληνικού Σούπερ Καπ απέναντι στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)
Άλλα Αθλήματα 15.09.25

Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Έτοιμος να δοκιμάσει νέα πράγματα στο άλμα επί κοντώ, προκειμένου να «πετάξει» ακόμη ψηλότερα, δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Τόκιο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
Δημοσιογραφία και αλγόριθμοι 17.09.25

Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε

Ο καθηγητής Νικ Διακόπουλος, από τους σημαντικότερους ειδικούς παγκοσμίως στη χρήση των αλγορίθμων στην ενημέρωση μιλά στο in για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους και τα οφέλη και την ανάγκη να μη σταματήσουμε να σκεφτόμαστε κριτικά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)
Champions League 17.09.25

Ολυμπιακός: Η γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα του Champions League, όπου οι Πειραιώτες ντεμπούταραν πριν από 17 χρόνια με την γκολάρα του Γιαννακόπουλου κόντρα στην Πόρτο.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Με χρηματοδότηση των συμμάχων 17.09.25

Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία - «Είναι αυτά που ζητούσαν»

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 17.09.25

Άρης: Με προβλήματα στο Αγρίνιο στην πρεμιέρα της League Phase

Ο Άρης θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο Κύπελλο, στο σημερινό (17/9, 15.00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Χιμένεθ έχει να αντιμετωπίσει τις απουσίες εφτά παικτών, που έμειναν στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Αιγάλεω: Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων – Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Αιγάλεω 17.09.25

Σεσημασμένος ο δράστης των σεξουαλικών παρενοχλήσεων - Είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο 32χρονος που συνελήφθη επειδή παρενόχλησε σεξουαλικά 3 γυναίκες στο Αιγάλεω κατηγορείται για εμπρησμό, ενώ είναι μπλεγμένος και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σύνταξη
Τραμπ: Φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ – Η έκπληξη… στην υποδοχή του
Τέσσερις συλλήψεις 17.09.25

Έκπληξη... στην υποδοχή του Τραμπ στη Βρετανία - Η φωτογραφία του με τον Έπσταϊν στο κάστρο του Γουίνδσορ

Οι αρχές συνέλαβαν τέσσερα άτομα που πρόβαλαν με προτζέκτορα τη φωτογραφία του του Τραμπ στο κάστρο του Γουίνδσορ με τον καταδικασμένο για μαστροπεία Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη – Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού
Νέο μπελάς 17.09.25

Η Αμερική ξαναγαπά την κοκαΐνη - Χρυσές δουλειές για τον νέο βασιλιά των ναρκωτικών του Μεξικού

Από το κρυφό οχυρό του στα βουνά του Μεξικού ο Οσεγουέρα μοιάζει ο νέος «βασιλιάς» της κοκαΐνης, όπως σημειώνει η WSJ, την ώρα που ο Τραμπ ρίχνει το βάρος του στον πόλεμο κατά της φαιντανύλης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».

Σύνταξη
Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής
Κόσμος 17.09.25

Gen Z και millennials βάζουν στον «πάγο» τον γάμο και την οικογένεια λόγω του αυξημένου κόστους ζωής

Διαφορετικές είναι οι οικονομικές επιλογές της Gen Z και των millennials, σε σχέση με άλλες γενιές, καθώς αποφασίζουν να καθυστερήσουν μεγάλα «βήματα» όπως ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο