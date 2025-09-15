Τεντόγλου: «Δεν ήταν τίποτα αυτό το άλμα για εμένα – Αυτό είναι το στάδιό μου» (vid)

Ένα και μόνο άλμα ήταν αρκετό για να βάλει τον Μίλτο Τεντόγλου στον τελικό του μήκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο. Ο κάτοχος του τίτλου πέρασε πάνω από τη γραμμή του ορίου των 8.15 με την πρώτη κιόλας προσπάθεια και προσγειώθηκε στα 8.17.

Ο Έλληνας άλτης μίλησε για την προσπάθεια του και τόνισε ότι ήταν πολύ σημαντικό που πέρασε αμέσως στον τελικό, διότι δεν ήθελε να επιβαρύνει το πόδι του, που δεν είναι εντελώς καλά. Παράλληλα, ο Τεντόγλου ξεκαθάρισε ότι το στάδιο στο Τόκιο είναι το αγαπημένο του, λόγω και του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2021.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τεντόγλου:

«Πολύ σημαντικό που έκανα αυτό που ήθελα, να κάνω ένα άλμα. Το πόδι μου δεν είναι εντελώς καλά, δεν ήθελα να το ζορίσω. Είναι πολύ καλύτερα και αν κάνω σωστή κίνηση δεν με πονάει τόσο. Αν έκανα τρία άλματα εδώ, στον τελικό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Τώρα είναι πολύ καλά, νιώθω καλά. Αυτό το άλμα ήταν πολύ τίποτα για μένα, σταμάτησα για να πηδήξω. Οι άλλοι ακόμα δεν έχουν περάσει το όριο. Αυτό είναι το στάδιο μου. Αυτό είναι αληθινό μήκος.

Καλή η ζέστη για επίδοση. Δεν χρειάζεται τόσο ζέσταμα. Έχει ένα θεματάκι εδώ το στάδιο. Η προθέρμανση γίνεται σε ένα γήπεδο είκοσι λεπτά μακριά από εδώ. Ερχόμαστε με λεωφορείο μετά το ζέσταμα. Η ζέστη βοηθάει να μην κρυώσεις και να μην έχουμε θέμα».

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη (17/9) στις 14:49 θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.