Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και πλέον σειρά στους τελικούς για την Ελλάδα, παίρνει ο καλός του φίλος Μίλτος Τεντόγλου την Τετάρτη (17/9) στις 14:49.

Όπως έγινε γνωστό η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix, για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού με τη συμμετοχή, βέβαια, του κατόχου του τίτλου, Μίλτου Τεντόγλου.

Να σημειώσουμε πως η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.