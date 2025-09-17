Αγωνία για Τεντόγλου: Σταμάτησε και έβγαλε άκυρη τη 2η προσπάθειά του λόγω ενόχλησης!

Μεγάλη αγωνία στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του!

Ο Έλληνας άλτης και ολυμπιονίκης του Παρισιού ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα την ώρα που έτρεχε για να κάνει το 2ο άλμα του.

Τελικά, ο Έλληνας πρωταθλητής το έβγαλε άκυρο, χωρίς να πηδήξει και μετά η κάμερα τον έπιασε να κάνει μαλάξεις και διατάσεις στο σημείο που ένιωσε τις ενοχλήσεις. Κάτι που σημαίνει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τόσο απλά τον αγώνα του.

Το σπριντ του Τεντόγλου και ο Πομάσκι

Παράλληλα έκανε κάποια μίνι σπριντ για να δει αν επιμένουν οι ενοχλήσεις, ενώ μιλάει διαρκώς και με τον προπονητή του, Γιώργος Πομάσκι. Ο Τεντόγλου έχει ήδη στο ενεργητικό του ένα έγκυρο άλμα, αλλά πολύ χαμηλά (7,83μ.) και περιμένουμε με αγωνία να δούμε την κατάστασή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική εδώ και αρκετές εβδομάδες, και στόχος του ήταν να «τελειώσει» τον τελικό από τις πρώτες προσπάθειες. Μετά την ακύρωση του δεύτερου άλματος, κάθισε κάτω και έκανε διατάσεις και μαλάξεις, προσπαθώντας να ανακουφίσει τη γάμπα του.