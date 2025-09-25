Ο Μίλτος Τεντόγλου έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, η Τζένγκο ανέβηκε στο Νο1
Για πρώτη φορά μετά το 2021 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε την κορυφή της παγκόσμιος κατάταξης στο μήκος.
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο ολοκληρώθηκε και πλέον διαμορφώθηκαν στην οριστική του μορφή οι λίστες της παγκόσμιας κατάταξης στον κλασικό αθλητισμό.
Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και με την 11η θέση που πήρε στον τελικό του μήκους, έχασε πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics.
Kαι μπορεί μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου να βρισκόταν στην πρώτη θέση, αλλά τα αποτελέσματα στο Τόκιο, έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Ματία Φουρλάνι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και έφτασε τους 1.428 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Μίλτος Τεντόγλου έπεσε στο Νο4 με 1.349 βαθμούς καθώς τον πέρασαν με 1.361 βαθμούς ο Ελβετός Σάιμον Έχαμερ και ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ με 1.359 βαθμούς.
Είναι η πρώτη φορά μετά το 2021 και τον θρίαμβο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που ο Ελληνας Ολυμπιονίκης χάνει την πρωτιά.
Αντιθέτως η Ελίνα Τζένγκο που είχε μία εξαιρετική χρονιά, παρότι δεν ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κατακτά την κορυφή. Στο ranking της World Athletics, βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Νο1 έχοντας συγκεντρώσει 1.363 βαθμούς. Στην άνοδό της βοήθησε πολύ η νίκη στον τελικό του Diamond League στα 64.57μ και η πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Τόκιο με 62.72μ.
Πολύ ψηλά και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ με 1.487 βαθμούς. Οσο για την πρώτη θέση στο αγώνισμα, δεν θα μπορούσε να την έχει άλλος παρά ο τρομερός Μόντο Ντουπλάντις που έχει μαζέψει 1.638 βαθμούς.
