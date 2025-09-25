sports betsson
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ο Μίλτος Τεντόγλου έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, η Τζένγκο ανέβηκε στο Νο1
Για πρώτη φορά μετά το 2021 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μίλτος Τεντόγλου έχασε την κορυφή της παγκόσμιος κατάταξης στο μήκος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο ολοκληρώθηκε και πλέον διαμορφώθηκαν στην οριστική του μορφή οι λίστες της παγκόσμιας κατάταξης στον κλασικό αθλητισμό.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και με την 11η θέση που πήρε στον τελικό του μήκους, έχασε πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της World Athletics.

Kαι μπορεί μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου να βρισκόταν στην πρώτη θέση, αλλά τα αποτελέσματα στο Τόκιο, έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Ματία Φουρλάνι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και έφτασε τους 1.428 βαθμούς, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας. Ο Μίλτος Τεντόγλου έπεσε στο Νο4 με 1.349 βαθμούς καθώς τον πέρασαν με 1.361 βαθμούς ο Ελβετός Σάιμον Έχαμερ και ο Αυστραλός Λίαμ Άντκοκ με 1.359 βαθμούς.

Είναι η πρώτη φορά μετά το 2021 και τον θρίαμβο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που ο Ελληνας Ολυμπιονίκης χάνει την πρωτιά.

Αντιθέτως η Ελίνα Τζένγκο που είχε μία εξαιρετική χρονιά, παρότι δεν ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κατακτά την κορυφή. Στο ranking της World Athletics, βρίσκεται για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Νο1 έχοντας συγκεντρώσει 1.363 βαθμούς. Στην άνοδό της βοήθησε πολύ η νίκη στον τελικό του Diamond League στα 64.57μ και η πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Τόκιο με 62.72μ.

Πολύ ψηλά και συγκεκριμένα στη δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι ο Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ με 1.487 βαθμούς. Οσο για την πρώτη θέση στο αγώνισμα, δεν θα μπορούσε να την έχει άλλος παρά ο τρομερός Μόντο Ντουπλάντις που έχει μαζέψει 1.638 βαθμούς.

Economy
Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Παγκόσμια οικονομία: Ανησυχία για χαμηλές πτήσεις – Η θέση της Ελλάδας 

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)

Μια... μπερδεμένη απάντηση που είχε δώσει ο Ουσμάν Ντεμπελέ πριν αρκετά χρόνια είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού από τον Τύπο και τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Stream sports
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι
On Field 24.09.25

Μια πρόβλεψη για τα γκολ του Ταρέμι

Ο Ιρανός στράικερ είναι on fire από τα πρώτα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως είναι έτοιμος για μια πολύ παραγωγική σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο
Formula 1 24.09.25

Ferrari: Ο «εμφύλιος» Λεκλέρκ – Χάμιλτον και η κρίση στο Μαρανέλο

Το επεισόδιο στο Μπακού, όπου ο Λιούις Χάμιλτον αγνόησε τις οδηγίες της ομάδας και δεν επέστρεψε θέση στον Σαρλ Λεκλέρκ, φανέρωσε την αδυναμία της Ferrari να επιβάλει την τάξη στους πιλότους της

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα
On Field 23.09.25

Μια μεγάλη αδικία για τον Τζίτζι Ντοναρούμα

Είναι ν’ απορεί κάποιος αν ορισμένοι θεωρούν πως ο τερματοφύλακας δεν είναι ποδοσφαιριστής. Πως αλλιώς να εξηγήσει ότι ο Ντοναρούμα δεν πήρε την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι
On Field 22.09.25

Γεννημένος για μεγάλες «μάχες» ο Σιπιόνι

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στην εμφάνιση του Αργεντίνου μεσοαμυντικού στην Λεωφόρο και στην υποψηφιότητα που έβαλε για βασική εντεκάδα στο Λονδίνο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα
On Field 21.09.25

Ποντένσε και Ταρέμι έκαναν πάρτι και ο διαιτητής τα έκανε… θάλασσα

Ο Πορτογάλος και ο Ιρανός έκαναν την διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», αλλά ο Ολυμπιακός αδικείται από το 1-1 και δικαιολογημένα φωνάζει για το καθαρό πέναλτι που δεν του δόθηκε στο πρώτο ημίχρονο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία
Διεθνής Οικονομία 25.09.25

«Κουτσουρεμένο» το υβριδικό μοντέλο εργασίας – Όλο και περισσότεροι εργοδότες λένε «όχι» στην τηλεργασία

Αρκετά περιορισμένη φαίνεται ότι είναι πλέον η τηλεργασία, με τους εργοδότες να αυξάνουν σταδιακά τις μέρες της διά ζώσης εργασίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δημογραφικό: Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα – Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς
Οικονομικές Ειδήσεις 25.09.25

Πόσο κοστίζει να μεγαλώσεις ένα παιδί στην Ελλάδα - Το τεράστιο οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι γονείς

Δυσθεώρητο το βάρος των γονέων ενώ το δημογραφικό αποτελεί μέγα εθνικό πρόβλημα. Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι αποκαλυπτικά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

«Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσαν ερώτηση προς του υπουργούς Εξωτερικών και Δικαιοσύνης μετά την πλήρη κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου στις αναφορές Αδ. Γεωργιάδη για το ΔΠΔ.

Σύνταξη
Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 25.09.25

Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια

Ολοταχώς για το 14ο συνεχόμενο sold out βαδίζει ο Ολυμπιακός, αφού έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια για το ματς της 5ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Αλί Σαμπαντζί: Ο Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή
Ελλάδα 25.09.25

Λέρος: Τούρκος εκατομμυριούχος δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο που του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας Αλί Σαμπαντζί, που σώθηκε από σοβαρό ατύχημα στη Λέρο δύο χρόνια πριν, προσέφερε δωρεά 115.000 ευρώ στο Νοσοκομείο της Λέρου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σύνταξη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
Ελλάδα 25.09.25

Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό

Μία αντίστοιχη περίπτωση με αυτήν της Μαρίσσας Λαιμού έζησε σε δημόσιο νοσοκομείο του Λονδίνου η κα Ζωηρού - Οι ομοιότητες πολλές, με την ίδια να λέει στο Live News πως εκείνη γλίτωσε καθαρά από τύχη.

Σύνταξη
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Μπάσκετ 25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Για τον Πάνο Ρούτσι
Opinion 25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
Έκθεση 25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
