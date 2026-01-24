«Aπογειώθηκε» στα 8.25 ο Μίλτος Τεντόγλου στην πρεμιέρα για το 2026 (vid)

Αποφασισμένος για σπουδαία πράγματα φαίνεται ότι είναι ο Μίλτος Τεντόγλου για τη νέα σεζόν του στίβου.

Στο μήκος στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου στην Παιανία πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 8.25 και έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

Με το άλμα αυτό πιάνει και το όριο συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα γίνει στο Τόρουν της Πολωνίας.

Ο Τεντόγλου είχε άκυρες τις δύο πρώτες προσπάθειες, στη συνέχεια έφτασε στα 8.12μ. και στα 8.15μ. Στην Πέμπτη και τελευταία προσπάθεια απογειώθηκε στα 8.25 και ολοκλήρωσε τον αγώνα, σε ένα ξεκίνημα κάτι παραπάνω από σπουδαίο.

Δείτε το βίντεο:

Τη δεύτερη θέση στο σημερινό αγώνα κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,88 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ στο κλειστό και είναι ένα καλό πρώτο δείγμα στη σεζόν.

Η τριάδα στο μήκος έκλεισε με τον 18χρονο Βασίλη Μαγουλιώτη, που προσγειώθηκε στα 7,47 μ. και πέτυχε ατομικό ρεκόρ.

“Ωραίος αγώνας αρκετά χαλαρός. Δεν πιέστηκα για κάτι. Από την αρχή έκανα καλά άλματα. Όλα τα άλματα, ακόμη και τα άκυρα, ήταν 8,15 – 8,20 μ. Το ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Μου αρέσει που έτσι χαλαρά βγαίνουν τέτοια άλματα. Αυτή είναι η βάση μου τώρα. Δεν είναι ότι έκανα ένα άλμα στα 7,80 μ. όπως μπορεί να κάνω σε κάποια πρεμιέρα. Συνήθως το κάνω αυτό. Είναι πολύ καλό το στάδιο. Είμαστε τυχεροί που το έχουμε φέτος. Τα άκυρα είναι λίγο θέμα ότι δεν έχω κάνει πολλές φορές στην προπόνηση. Ξεκίνησα με ένα σημάδι στην αρχή αλλά μέσα στον αγώνα μπορεί να αλλάξει ο βηματισμός. Πήγα 15 πόντους πίσω και βρήκα τη φόρα μου σε αυτό το στάδιο. Είναι η καλύτερη πρεμιέρα που έχω κάνει σε κλειστό στίβο. Το προηγούμενο ήταν 8,15 μ. από την Οστράβα το 2022”, είπε ο Μίλτος Τεντόγλου.