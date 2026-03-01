sports betsson
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (vid)
Άλλα Αθλήματα 01 Μαρτίου 2026, 23:56

Παιανία 2026: Ανεβαίνει ο Μίλτος Τεντόγλου, έκανε 8,22μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (vid)

Φέτος ο Τεντόγλου έχει 4 άλματα στα 8,25, 8,23, 8.27 και 8,14 μέτρα ενώ απόψε (1/3) στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα έκανε 8,22μ. δείχνοντας σταθερότητα που προμηνύει μεγαλύτερα άλματα προσεχώς.

Σύνταξη
Βρίσκει σιγά σιγά τον ρυθμό του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κατάφερε να κάνει καλύτερο άλμα στα 8,22μ., στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Παιανία. Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους δείχνει να αφήνει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν την περασμένη σεζόν, αλλά και να βρίσκει ρυθμό μετά τη βαριά προπόνηση που έκανε στο ξεκίνημα της νέας.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε για άλλη μια φορά πάνω από τα 8.20, πετυχαίνοντας με το πρώτο του άλμα 8.22, στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, κυνήγησε στη συνέχεια μια ακόμα καλύτερη επίδοση, αλλά ο αγώνας δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, καθώς συνέχισε, με άκυρα ή ανολοκλήρωτα άλματα.

Ο Μίλτος έχει κάνει φέτος 8.25 σε ημερίδα στην Παιανία, 8.23 στο μίτινγκ της Οστράβα, 8.27 στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και 8.14 στην ίδια πόλη στους Βαλκανικούς, μια σταθερότητα που προμηνύει τα μεγαλύτερα άλματα, τα οποία ελπίζουμε όλοι να έρθουν στο Τόρουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) κάνοντας για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο δύο άλματα πάνω από τα 7.90 και συγκεκριμένα 7.91 και 7.93. Ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες 93) ήταν τρίτος με 7.67.

Ο Νίκος Σταματονικολός.

Την καλή της αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε και στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς, μετά τα 4.52 του Βελιγραδίου, πέρασε τα 4.46 στην Παιανία και στη συνέχεια δοκίμασε στα 4.56, δίχως όμως να τα καταφέρει, ωστόσο έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 4.45.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Στο βάθρο τη συνόδευσε η συναθλήτριά της στο γκρουπ του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου και στο σύλλογο των Βορείων Προαστίων, Αναστασία Μπουμπουλίδη με 4.15, καθώς και η Μυρτώ Κασσωτάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 4.05.

Στα 60 μ. με εμπόδια, μετά την πρώτη άκυρη εκκίνηση, που στοίχισε τον αποκλεισμό στον Αναστάση Ηλιόπουλο (ΓΣ Κηφισιάς), υπήρχε μια νευρικότητα. Ο Γιάννης Καμαρινός του ΠΑΟΚ έφυγε καλύτερα στη δεύτερη εκκίνηση, αλλά ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), τον έφτασε και έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά επίδοσης κάτω από τα 7.80, που ήταν και ο στόχος του. Ωστόσο, στο τελευταίο εμπόδιο παραπάτησε. Κράτησε τη νίκη, αλλά περιορίστηκε σε ισοφάριση του δικού του ρεκόρ (7.81) και έβγαλε αμέσως ένα επιφώνημα οργής και απογοήτευσης. Ο Καμαρινός ήταν δεύτερος με 7.89 και ο Νίκος Τσώνης (ΑΟΠΦ) τρίτος με 8.17.

Η Σοφία Ιωσηφίδου.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, κυριάρχησε η Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) με 8.22 και την ακολούθησαν η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) με 8.41 και η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 8.50. Εντυπωσιακή η 17χρονη Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε 8.52 στον πρώτο της αγώνα με τα εμπόδια στο ύψος της κατηγορία των γυναικών.

Στη μικτή σκυταλοδρομία νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού ΑΟ με τον Φίλιππο Κυρίκο, την εντυπωσιακή Γεωργία Δεσπολλάρη και δύο στελέχη των εθνικών ομάδων που δεν μπήκαν φέτος να αγωνιστούν στον κλειστό, τον Δημήτρη Λεβαντίνο και την Δήμητρα Γναφάκη. Ο χρόνος ήταν 3.32.46, ελάχιστα μπροστά από το πανελλήνιο ρεκόρ του ίδιου συλλόγου με 3.32.04.

Οι ομάδες σκυταλοδρομίας με τον Περικλή Ιακωβάκη (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, πάντως, ήταν η προσπάθεια της Ελένης Ιακωβάκη να προλάβει την Δήμητρα Γναφάκη στην τελευταία αλλαγή, παίρνοντας τη σκυτάλη περίπου 15 μέτρα πίσω, για να τερματίσει δεύτερη σε 3.32.74. Έτρεξαν επίσης, για τον ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου οι Σταύρος Διονυσόπουλος, Ήφη-Φανή Σενκάλα και Παντελής Βάσσος.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η νικήτρια ομάδα της δεύτερης σειράς, Παμμηλιακός ΑΣ με τους Άγγελο Ζώκο, Μαρία Αλεξανδρή, Αντώνη Πλαγιαννάκο και Ελπίδα Καρκαλάτου με 3.35.57.

Η απονομή στο μήκος των Ανδρών από την ειδική γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, Λούλα Καρατζά και τον Αντώνη Πολυχρόνης Head of manager της Stoiximan 

World
Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

inWellness
inTown
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»
Σκληρότητα 01.03.26

Η Κέλι Όσμπορν απαντά σε όσους σχολιάζουν αρνητικά το σώμα της ενώ «περνάει την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της»

«Με κλωτσάτε ενώ είμαι πεσμένη, αμφισβητείτε τον πόνο μου, διαδίδετε τις δυσκολίες μου ως κουτσομπολιά και μου γυρίζετε την πλάτη όταν χρειάζομαι περισσότερο την αγάπη σας», απάντησε η Κέλι Όσμπορν σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν την εικόνα του σώματός της.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
