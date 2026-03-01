Βρίσκει σιγά σιγά τον ρυθμό του ο Μίλτος Τεντόγλου, ο κατάφερε να κάνει καλύτερο άλμα στα 8,22μ., στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Παιανία. Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους δείχνει να αφήνει πίσω του τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν την περασμένη σεζόν, αλλά και να βρίσκει ρυθμό μετά τη βαριά προπόνηση που έκανε στο ξεκίνημα της νέας.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους πέταξε για άλλη μια φορά πάνω από τα 8.20, πετυχαίνοντας με το πρώτο του άλμα 8.22, στον πέμπτο φετινό του αγώνα σε κλειστό στίβο. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, κυνήγησε στη συνέχεια μια ακόμα καλύτερη επίδοση, αλλά ο αγώνας δεν του βγήκε όπως θα ήθελε, καθώς συνέχισε, με άκυρα ή ανολοκλήρωτα άλματα.

Ο Μίλτος έχει κάνει φέτος 8.25 σε ημερίδα στην Παιανία, 8.23 στο μίτινγκ της Οστράβα, 8.27 στο μίτινγκ του Βελιγραδίου και 8.14 στην ίδια πόλη στους Βαλκανικούς, μια σταθερότητα που προμηνύει τα μεγαλύτερα άλματα, τα οποία ελπίζουμε όλοι να έρθουν στο Τόρουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Τον αγώνα της ζωής του έκανε ο Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) κάνοντας για πρώτη φορά σε κλειστό στίβο δύο άλματα πάνω από τα 7.90 και συγκεκριμένα 7.91 και 7.93. Ο Βασίλης Μαρτινάκης (ΓΣ Σέρρες 93) ήταν τρίτος με 7.67.

Ο Νίκος Σταματονικολός.

Την καλή της αγωνιστική κατάσταση επιβεβαίωσε και στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η αθλήτρια του ΓΣ Κηφισιάς, μετά τα 4.52 του Βελιγραδίου, πέρασε τα 4.46 στην Παιανία και στη συνέχεια δοκίμασε στα 4.56, δίχως όμως να τα καταφέρει, ωστόσο έχει πλέον σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 4.45.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου.

Στο βάθρο τη συνόδευσε η συναθλήτριά της στο γκρουπ του Βασίλη Μεγαλοοικονόμου και στο σύλλογο των Βορείων Προαστίων, Αναστασία Μπουμπουλίδη με 4.15, καθώς και η Μυρτώ Κασσωτάκη (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 4.05.

Στα 60 μ. με εμπόδια, μετά την πρώτη άκυρη εκκίνηση, που στοίχισε τον αποκλεισμό στον Αναστάση Ηλιόπουλο (ΓΣ Κηφισιάς), υπήρχε μια νευρικότητα. Ο Γιάννης Καμαρινός του ΠΑΟΚ έφυγε καλύτερα στη δεύτερη εκκίνηση, αλλά ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), τον έφτασε και έδειχνε να βρίσκεται σε τροχιά επίδοσης κάτω από τα 7.80, που ήταν και ο στόχος του. Ωστόσο, στο τελευταίο εμπόδιο παραπάτησε. Κράτησε τη νίκη, αλλά περιορίστηκε σε ισοφάριση του δικού του ρεκόρ (7.81) και έβγαλε αμέσως ένα επιφώνημα οργής και απογοήτευσης. Ο Καμαρινός ήταν δεύτερος με 7.89 και ο Νίκος Τσώνης (ΑΟΠΦ) τρίτος με 8.17.

Η Σοφία Ιωσηφίδου.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, κυριάρχησε η Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας) με 8.22 και την ακολούθησαν η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) με 8.41 και η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 8.50. Εντυπωσιακή η 17χρονη Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε 8.52 στον πρώτο της αγώνα με τα εμπόδια στο ύψος της κατηγορία των γυναικών.

Στη μικτή σκυταλοδρομία νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα του Παναθηναϊκού ΑΟ με τον Φίλιππο Κυρίκο, την εντυπωσιακή Γεωργία Δεσπολλάρη και δύο στελέχη των εθνικών ομάδων που δεν μπήκαν φέτος να αγωνιστούν στον κλειστό, τον Δημήτρη Λεβαντίνο και την Δήμητρα Γναφάκη. Ο χρόνος ήταν 3.32.46, ελάχιστα μπροστά από το πανελλήνιο ρεκόρ του ίδιου συλλόγου με 3.32.04.

Οι ομάδες σκυταλοδρομίας με τον Περικλή Ιακωβάκη (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, πάντως, ήταν η προσπάθεια της Ελένης Ιακωβάκη να προλάβει την Δήμητρα Γναφάκη στην τελευταία αλλαγή, παίρνοντας τη σκυτάλη περίπου 15 μέτρα πίσω, για να τερματίσει δεύτερη σε 3.32.74. Έτρεξαν επίσης, για τον ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου οι Σταύρος Διονυσόπουλος, Ήφη-Φανή Σενκάλα και Παντελής Βάσσος.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η νικήτρια ομάδα της δεύτερης σειράς, Παμμηλιακός ΑΣ με τους Άγγελο Ζώκο, Μαρία Αλεξανδρή, Αντώνη Πλαγιαννάκο και Ελπίδα Καρκαλάτου με 3.35.57.