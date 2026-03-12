Ντουπλάντις: «Φυσικά και θα κερδίσω τον Καραλή, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου»

Μία μέρα πριν από τον αγώνα, Ντουπλάντις και Καραλής μίλησαν στους δημοσιογράφους, με τον Μανόλο να μιλά για το 6,17 που έκανε, επίδοση που δεν αποτέλεσε μόνο νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να περάσω τα 6,17 μ. και να γίνω ο δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών σε αυτό το άθλημα. Νιώθω ευλογημένος και πιστεύω ότι έχω ακόμη περισσότερα να δώσω», λέει ο Καραλής, ενώ ο Ντουπλάντις συμπλήρωσε: «Θα υπάρχει κάτι παραπάνω και μια επιπλέον ώθηση από τον Μανόλο όταν πηδά 6,17».

Παρά το γεγονός ότι ο Καραλής έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για φέτος, ο Ντουπλάντις παραμένει ο κορυφαίος επικοντιστής στον κόσμο και όταν ρωτήθηκε αν θα κερδίσει τον Έλληνα, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: «Φυσικά, δεν έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου».

Στον αποψινό αγώνα ο Εμμανουήλ Καραλής θέλει να απολαύσει τη συμμετοχή του και να πιέσει τον Άρμαντ Ντουπλάντις. «Θέλω να περάσω τα έξι μέτρα. Θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ και ταυτόχρονα να πιέσω όσο μπορώ τον Μόντο».

Στον περσινό αγώνας ήταν ο Άρμαντ Ντουπλάντις με άλμα στα 6,05 μ., πέντε εκατοστά ψηλότερα από τον δεύτερο Καραλή. Η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή, καθώς στην Ουψάλα θα συγκεντρωθεί το κορυφαίο γκρουπ επικοντιστών στον κόσμο.

«Θα είναι ακόμη πιο συναρπαστικό, γιατί πρόκειται για το καλύτερο γκρουπ επικοντιστών που έχει υπάρξει ποτέ. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί αθλητές που να πηδούν τόσο ψηλά όσο τώρα. Ίσως να είναι το καλύτερο, το υψηλότερου επιπέδου μίτινγκ όλων των εποχών εδώ στην Ουψάλα και μοιάζει απίστευτο», είπε ο Ντουπλάντις και πρόσθεσε: «Δεν μου λείπουν πλέον τόσα πολλά σε επίπεδο επιτευγμάτων όσο παλαιότερα, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που ακόμη λείπει — να καταρρίψω παγκόσμιο ρεκόρ εδώ στην Ουψάλα».