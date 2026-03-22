Έκτος ο Μίλτος Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν (vid)

Σε μια όχι και τόσο καλή μέρα βρέθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τόρουν, τερματίζοντας εν τέλει στην έκτη θέση της κατάταξης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, πλήρωσε ουσιαστικά το γεγονός πως πατούσε αρκετά πίσω από τη βαλβίδα, με αποτέλεσμα να χάνει πολύτιμα εκατοστά, τα οποία θα τον είχαν βοηθήσει να ανέβει ακόμα ψηλότερα. Έτσι το κορυφαίο του άλμα ήταν στα 8,19μ.

Το πρώτο άλμα του Τεντόγλου ήταν στα 8,09μ, ενώ το δεύτερό του πήγε στα 8,15μ. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο σχετικά μικρά άλματα με 8,06μ. και 8μ. Το πέμπτο άλμα του ήταν στα 8,12μ, ενώ τελευταίο του ήταν και το μεγαλύτερο φτάνοντας τα 8,19μ.

Για την… ιστορία, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε στον Ζέρσον Μπαλντέ από την Πορτογαλία που στο τελευταίο του άλμα «πέταξε» στα 8,46μ για την κορυφαία επίδοση του κόσμου φέτος! Ο Ματία Φουρλάνι έμεινε δεύτερος με 8.39μ. για το ασημένιο μετάλλιο, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.31μ.

Αναλυτικά η κατάταξη:

1.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8.46μ.

2.Ματία Φουρλάνι (Ιταλία) 8.39μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8.31μ.

4.Τζόρτζε Χοντελίν (Κούβα) 8.26

5.Τζερέμια Ντέιβις (ΗΠΑ) 8.21μ.

6.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8.19μ.

7.Τατζάι Γκέιλ (Τζαμάικα) 8.12μ.