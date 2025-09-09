Κέρκυρα: Καταγγελίες για απόπειρες απάτης – Επιτήδειοι παριστάνουν τους λογιστές
Σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιτήδειοι προσποιούμενοι λογιστή επιχειρούν να εκμαιεύσουν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Απόπειρες τηλεφωνικής απάτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Κέρκυρα.
Όπως έκανε γνωστό η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, τις τελευταίες ώρες, σε υπηρεσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, έχουν καταγγελθεί από πολίτες απόπειρες τηλεφωνικής απάτης σε βάρος τους.
Τραπεζικοί λογαριασμοί
«Καλούμε του πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην Αστυνομία στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό “100”» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.
