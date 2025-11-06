Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης έπεσε 57χρονη – Έδωσε 100.000 ευρώ σε υποτιθέμενη αστυνομικό για να τα «φυλάξει»
Ταυτοποιήθηκαν, τα στοιχεία 47χρονης, η οποία εμπλέκεται σε περίπτωση εξαπάτησης 57χρονης γυναίκας στη Θεσσαλονίκη.
Προσποιούμενη την αστυνομικό και με πρόσχημα ότι βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην περιοχή της για τη σύλληψη υπόπτων, μία 47χρονη έπεισε ανυποψίαστη γυναίκα να της παραδώσει 100.000 ευρώ, δήθεν για να τα φυλάξει, και έγινε… καπνός.
Είχε προηγηθεί τηλεφωνική κλήση προς την 57χρονη παθούσα από υποτιθέμενο υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας, πιθανότατα συνεργό της 47χρονης.
Η απάτη, σύμφωνα με την αστυνομία, τελέστηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης στις Συκιές Θεσσαλονίκης και καταγγέλθηκε άμεσα από το θύμα.
Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών οδήγησαν στην ταυτοποίηση της 47χρονης Ελληνίδας δράστιδας και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.
