Ένοχο έκρινε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 61χρονο από την Αθήνα για την απάτη που είχε στηθεί στην Σκιάθο εις βάρος πολιτών του νησιού που βρίσκονταν στη διαδικασία συνταξιοδότησης.

Για την απάτη στη Σκιάθο κρίθηκε ένοχη και μία 57χρονη ως συνεργός – Η τρίτη κατηγορούμενη αθωώθηκε

Ο 61χρονος παρουσιαζόταν στα θύματά του ως λογιστής και «ειδικός» σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα, πείθοντάς τους ότι μπορούσε να τους βγάλει γρήγορα τη σύνταξη επειδή είχε «κονέ» στον ΕΦΚΑ και στο υπουργείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, για περίπου ενάμιση χρόνο από το 2021 μέχρι και το 2022, ο κατηγορούμενος αποσπούσε από τα θύματά του χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους λόγω γνωριμιών του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν οι παθόντες διαπίστωσαν άρχισαν να υποψιάζονται την απάτη, υπέβαλαν ομαδική μήνυση και αγωγή εναντίον του.

Απάτη: Δύο χρόνια σε 57χρονη που καθησύχαζε τα θύματα

Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο 61χρονος δικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Πέμπτης και καταδικάστηκε, ως ο εγκέφαλος πίσω από την απάτη, σε 4 χρόνια φυλάκιση και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Από τους 24 μάρτυρες της υπόθεσης, οι 22 κατέθεσαν προς υπεράσπιση της κατηγορίας.

Για την εν λόγω υπόθεση κρίθηκε ένοχη και μία 57χρονη ως συνεργός. Καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή, καθώς όπως αποδείχθηκε μεσολαβούσε και καθησύχαζε τα θύματα ότι η διαδικασία προχωρούσε.

Μία τρίτη κατηγορούμενη, αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.