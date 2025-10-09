Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν
Θύμα κλοπής έπεσε ένας 70χρονος στη Φλώρινα, τον οποίο κατάφεραν να εξαπατήσουν τρεις άγνωστοι σε αυτόν άνδρες που προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας.
Συγκεκριμένα, οι κλέφτες προσποιούμενοι μέλη φιλοζωικής πήγαν στο σπίτι του ηλικιωμένου και του είπαν ότι πρέπει να καταγράψουν τις κότες που διατηρούσε σε παρακείμενο οικόπεδο ιδιοκτηρίας του.
Έτσι, τον έπεισαν να βγει έξω και να μετρήσει τα πτηνά, με τον έναν άνδρα να τον συνοδεύει στο κοτέτσι και τον δεύτερο να βρίσκει ευκαιρία να μπει και να ψάξει το σπίτι, όπου βρήκε και απέσπασε 14.000 ευρώ και διάφορα έγγραφα.
Οι επιτήδειοι τον έπεισαν να βγει έξω για να μετρήσει τις κότες και ο ένας εξ αυτών μπήκε στο σπίτι και τον ξάφρισε
Φλώρινα: Τους δύο κλέφτες περίμενε συνεργός τους στο αυτοκίνητο
Στη συνέχεια, έφυγαν με το αυτοκίνητο στο οποίο περίμενε συνεργός τους και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Μόλις συνειδητοποίησε ότι έπεσε θύμα κλοπής, ο άνδρας κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία.
Έπειτα από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, οι τρεις κλέφτες – ηλικίας 26, 34 και 42 ετών – ταυτοποιήθηκαν και εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή.
Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
