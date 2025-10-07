Ξινή… βγήκε σε τρεις νεαρούς η ιδέα να προσποιηθούν τους αστυνομικούς, αφού κατέληξαν με χειροπέδες.

Το περιστατικό συνέβη στην Θεσσαλονίκη, όπου η νεαροί είχαν βγει σε «περιπολία».

Αστυνομικός ο πρώτος που σταμάτησαν για έλεγχο

Οι τρεις νεαροί στη Θεσσαλονίκη, προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και «βγήκαν για περιπολία» με Ι.Χ. αυτοκίνητο που έφερε φάρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στον Εύοσμο και είχε απρόβλεπτη κατάληξη, όταν σταμάτησαν για «έλεγχο» έναν… πραγματικό αστυνομικό.

Οι δύο 21χρονοι και ο 19χρονος, χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο ενός εξ αυτών και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, αποπειράθηκαν να σταματήσουν τον αστυνομικό που μόλις είχε σχολάσει. Όταν κατάλαβαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, όμως ο αστυνομικός ειδοποίησε άμεσα τους συναδέλφους του και με τη βοήθειά τους εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε κοντινή περιοχή.

Τι βρέθηκε στην κατοχή τους

Κατά την έρευνα στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Εύοσμου περιλαμβάνει κατηγορίες για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.