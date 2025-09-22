Συνελήφθη στη Νέα Ερυθραία, γιος πρώην υπουργού για παράνομη κατοχή σπρέι πιπεριού.

Ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, όταν αστυνομικός έλεγχος αποκάλυψε πως είχε στην κατοχή του σπρέι πιπεριού, ενώ ο φίλος που τον συνόδευε βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου 2025, οδηγώντας τους δύο νεαρούς στο τμήμα με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Νέα Ερυθραία: Ο 19χρονος υποστηρίζει ότι είχε το σπρέι πιπεριού για προστασία

Όλα ξεκίνησαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σε κεντρικά σημεία στη Νέα Ερυθραία, όταν σταμάτησαν το όχημα του 19χρονου, γιου πρώην υπουργού.

Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν εάν είχε κάτι παράνομο στο όχημά του, με τον 19χρονο να απαντά αρνητικά. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια είχε παράνομα σπρέι πιπεριού, ενώ ο 20χρονος συνοδηγός κατείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο 19χρονος υποστήριξε ότι κατείχε το σπρέι πιπεριού για προστασία, ισχυριζόμενος ότι φοβόταν.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν, χωρίς να προβάλλουν αντίσταση για παράβαση νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.