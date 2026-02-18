Κινηματογραφική καταδίωξη στο Αιγάλεω – 21χρονος μετά από τρελή πορεία έπεσε σε τζαμαρία και συνελήφθη

Κινηματογραφική καταδίωξη έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Αιγάλεω, όταν οδηγός ΙΧ αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα σε κεντρικούς δρόμους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:10 στη συμβολή της λεωφόρου Θηβών με την οδό Ανδριανουπόλεως, πλήρωμα περιπολικού έκρινε ύποπτο το όχημα του 21χρονου και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο ο 21χρονος δεν υπάκουσε τις εντολές των αστυνομικών, έσβησε τα φώτα του οχήματός του και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Επεισοδιακή καταδίωξη

Η καταδίωξη συνεχίστηκε από τη λεωφόρο Θηβών στη λεωφόρο Αθηνών και από εκεί στον παράδρομο του Κηφισού, όπου ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε τζαμαρία αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Ο 21χρονος, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του βεβαιώθηκαν και πρόστιμα για τροχονονομικές παραβάσεις.