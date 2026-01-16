Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε νωρίτερα στο Χαϊδάρι.
Συγκεκριμένα, στις 15:00 στην Λεωφόρο Αθηνών εντοπίστηκαν 2 άτομα να κινούνται με δυο μηχανές. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους έκαναν σήμα και τους κάλεσαν σε έλεγχο.
Οι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.
Η μια μηχανή ακινητοποιήθηκε λίγο αργότερα στην οδό Αρτης στο Χαϊδάρι και διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί κλοπή για την μηχανή σήμερα το πρωί.
Ο οδηγός της δεύτερης μηχανής συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο στη συμβολή της Σπάρτης με την Λεωφόρο Αθηνών. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.
Για την συγκεκριμένη μηχανή, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλωθεί κλοπή τον περασμένο Νοέμβριο.
Και οι δυο αναβάτες, οι οποίοι συνελήφθησαν, είναι ανήλικοι, 16 ετών.
