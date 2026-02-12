Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αχαρνών που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.
Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που βρίσκονταν στην οδο Αχαρνών έκαναν σήμα στον 16χρονο να σταματήσει τη μηχανή για να του κάνουν έλεγχο ωστόσο ο νεαρός πάτησε γκάζι.
Βλέποντας την αντίδραση του ανήλικου οδηγού ένας αστυνομικός με μηχανή ξεκίνησε να τον καταδιώκει και με τη συνδρομή περιπολικού της Άμεσης Δράσης, κατάφερε να τον ακινητοποιήσει στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Ηπείρου. Εκεί ωστόσο ξεκίνησε νέος γύρος έντασης.
Εμβόλισε και τραυμάτισε αστυνομικό
Ο ανήλικος οδηγός επιχείρησε αριστερό ελιγμό και προσέκρουσε στην ακινητοποιημένη μοτοσικλέτα του αστυνομικού.
Κατά το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ο αστυνομικός ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών «401».
Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
