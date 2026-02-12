Αθήνα: Κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου με κλεμμένη μοτοσυκλέτα – Τραυματίστηκε αστυνομικός
Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αχαρνών που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.
Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε οδηγός μηχανής να κινείται επί της Αχαρνών.
Η μηχανή δεν είχε πινακίδα ενώ ο οδηγός δεν φορούσε κράνος.
Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.
Λίγο αργότερα, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Αχαρνών ακινητοποιήθηκε, ο οδηγός προσπάθησε όμως και πάλι να διαφύγει κάνοντας ελιγμό με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην μηχανή του αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.
Ο οδηγός συνελήφθη και διαπιστώθηκε ότι είναι 16 ετών, ενώ η μηχανή είχε κλαπεί στις 8 του μήνα από την περιοχή των Εξαρχείων.
