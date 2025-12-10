Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»

Μπορεί κανείς να μην το φαντάζεται, αλλά η πορνογραφία υπήρξε πάντα ένα από τα πεδία στα οποία δοκιμάστηκαν πολλές νέες τεχνολογίες που αφορούν την καταγραφή εικόνας. Το ίδιο ισχύει και με την τεχνητή νοημοσύνη και το πορνό.

Από τα άσεμνα φυλλάδια της εποχής του Γουτεμβέργιου έως τις «κρυφές φωτογραφίες» και τις «ταινίες ενηλίκων», αρχικά στο σινεμά και μετά στο βίντεο, το πορνό ακολουθούσε ή ακόμη και προηγούνταν έναντι άλλων τομέων της οικονομίας στην υιοθέτηση τεχνολογίας.

Ακόμα και αν πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να αναπτύξουν την τεχνητή νοημοσύνη, η βιομηχανία του πορνό έσπευσε να την υιοθετήσει. Και φυσικά, η σχέση λειτούργησε αμφίδρομα. Το Grok της xAI προσφέρει ήδη μια «πικάντικη» λειτουργία ικανή να δημιουργεί άσεμνες εικόνες και βίντεο. Το OpenAI θα προσφέρει ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT από τον Δεκέμβριο.

Ο λόγος φυσικά είναι τα κέρδη, καθώς η αγορά περιεχομένου ενηλίκων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη θα αξίζει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα Global Commerce Media, και αναμένεται να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό 27% ετησίως μέχρι το 2028.

Υπαρξιακά ερωτήματα

Αυτή η ταχύτητα με την οποία υιοθετείται η τεχνητή νοημοσύνη για την παραγωγή πορνό περιεχομένου δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Ακόμη και υπαρξιακά για τη βιομηχανία παραγωγής περιεχομένου για ανηλίκους. Επίσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί ευρύτερα για την κοινωνία, καθώς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν εύκολα να παρακάμψουν κρίσιμες απαγορεύσεις. Όπως για παράδειγμα εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή βίντεο και εικόνες deepfake.

Για τις εταιρείες ΑΙ, η βιομηχανία πορνό είναι πολύ γοητευτική: το σεξ πουλάει. Άνδρες περισσότερο και γυναίκες κάπως λιγότερο παραδέχονται ότι έχουν δει περιεχόμενο πορνό. Η ίδια η βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ετήσια έσοδα 100 δισεκατομμυρίων. Και πολλές ιστοσελίδες πορνό που προσφέρουν δωρεάν βίντεο κερδίζουν πολλά χρήματα μέσω διαφημίσεων. Τεράστια είναι τα κέρδη και για τις συνδρομητικές ιστοσελίδες.

Περιεχόμενο κατά παραγγελία

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων τεχνολογιών που διένειμαν μέχρι σήμερα πορνό περιεχόμενο. Μπορεί να παράγει περιεχόμενο κατά παραγγελία, με ό,τι ζητά η φαντασία του πελάτη. Από τη δημιουργία του «ιδανικού συντρόφου», με βάση φυσικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, χρώμα δέρματος, μαλλιών κ.λπ.) μέχρι τις «υπηρεσίες» που θα προσφέρει –ψηφιακά πάντα.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε κάθε επίπεδο, όπως πώς να κάνουν γυμνές αναπαραστάσεις ανθρώπων που φορούν ρούχα, σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα προγράμματα «γδυσίματος» έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν φέρει ήδη τεράστια κέρδη στους δημιουργούς τους. Σύμφωνα με την Indicator, που επικεντρώνεται στην ψηφιακή εξαπάτηση, 85 ιστότοποι «γδυσίματος» στο εξάμηνο έως τον Μάιο είχαν περίπου 18,5 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα και κέρδη έως 36 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δέκα πιο δημοφιλείς ιστότοποι που προσφέρουν ΑΙ ερωτικούς συντρόφους, προσέλκυσαν 78,5 εκατομμύρια επισκέψεις το πρώτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα ερευνητές στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ. Σύμφωνα με τη μέτρηση του Economist, οι αριθμοί μάλλον είναι τριπλάσιοι.

Ζημιά στη βιομηχανία του πορνό

Όπως και σε άλλους τομείς, οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του πορνό φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους. Και παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της βιομηχανίας αποκλείεται να εξαφανιστούν εντελώς, ο κίνδυνος είναι πραγματικός.

Σε μελέτη στο περιοδικό Cognition and Emotion, οι ερευνητές έδειξαν στους συμμετέχοντες εικόνες ελάχιστα ντυμένων ανθρώπων. Τους ζήτησαν να πουν ποιοι πίστευαν ότι είχαν δημιουργηθεί από ΑΙ και να αξιολογήσουν τις εικόνες, ανάλογα με τη διέγερση που προκαλούσαν. Οι συμμετέχοντες διεγείρονταν περισσότερο από εικόνες που νόμιζαν ότι ήταν φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη (αν και τελικά δεν ήταν καμία). Οι ερευνητές το παρομοίασαν με το να σε διεγείρει ένας λογοτεχνικός ή κινηματογραφικός ήρωας.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι εικόνες συνθετικά παραγόμενων προσώπων ήταν πιο πιθανό να θεωρηθούν πραγματικές. Σε μελέτη στο Psychological Science διαπιστώθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν ψεύτικες εικόνες μεταξύ των εικόνων λευκών προσώπων, οι οποίες υπερεκπροσωπούνται στα δεδομένα εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης και στην πορνογραφία.

Διάσημοι σταρ της βιομηχανίας πορνό έχουν τα περισσότερα να χάσουν. Οι θαυμαστές θα μπορούν με τεχνολογία deepfake να μπολιάσουν τα πρόσωπά τους σε βίντεο της κατηγορίας Χ ή να χρησιμοποιήσουν την εργασία τους για να εκπαιδεύσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Κάποιοι, σε μια προσπάθεια να μη ζημιωθούν εντελώς, παραχωρούν άδεια χρήσης της ομοιότητάς τους σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργούν avatars που κερδίζουν φιλοδωρήματα από τους θαυμαστές.

Αλλά δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί. Τη δουλειά τους θα χάσουν και εικονολήπτες, μοντέρ και διοικητικοί βοηθοί. Αλλά και οι μεσάζοντες που ελέγχουν τη διανομή πορνογραφικού υλικού για γενιές.

Εκπαιδεύοντας τα bots

Από την πλευρά των στούντιο, εκφράζονται φόβοι ότι οι ταινίες τους θα χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουν αθόρυβα τα bots. Οι πρώτες μηνύσεις έχουν ήδη γίνει.

Σύμφωνα με τον Λόρενς Γουόλτερς, αυξάνεται ο αριθμός σταρ του πορνό που απαιτούν όρους στις συμβάσεις τους που εμποδίζουν τα στούντιο να χρησιμοποιήσουν την προηγούμενη εργασία τους για να εκπαιδεύσουν ένα μοντέλο.

Κίνδυνοι από το περιεχόμενο

Οι ρυθμιστικές αρχές ανησυχούν περισσότερο για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή περιεχομένου πορνό που είναι παράνομο όταν είναι ανθρωπογενές.

Το Internet Watch Foundation (IWF), ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, έχει βρει χιλιάδες εικόνες που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και δείχνουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο. Οι αναφορές για τέτοιες εικόνες έχουν υπερδιπλασιαστεί τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με ολόκληρο το 2024. Φαίνεται να γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό και καταχρηστικό.

Οι υποστηρικτές της ελευθερίας του λόγου θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι, εφόσον κανένα παιδί δεν βλάπτεται κατά τη δημιουργία αυτών των εικόνων, δεν θα έπρεπε να απαγορεύονται. Αλλά η διάβρωση αυτού του ταμπού θα μπορούσε κάλλιστα να θέσει σε κίνδυνο τα πραγματικά παιδιά. Γιατί μπορεί να κανονικοποιήσει αυτή τη συμπεριφορά. Υπάρχουν σίγουρα ισχυρές ενδείξεις ότι οι άνθρωποι έχουν αντιγράψει άλλα είδη επιθετικών σεξουαλικών πράξεων που έχουν γίνει πιο συνηθισμένα στο διαδίκτυο.

Ο άλλος κίνδυνος είναι η τεχνολογία deepfake, που μπορεί να μετατρέψει την εικόνα οποιουδήποτε σε πορνό. Σύμφωνα με τη Home Security Heroes, μια ομάδα που προσπαθεί να αποτρέψει την κλοπή ταυτότητας, θεωρεί ότι πλέον χρειάζονται λιγότερο από 25 λεπτά για να δημιουργηθεί ένα deepfake κλιπ από μια μόνο καθαρή φωτογραφία προσώπου. Όλο και περισσότερο, τα θύματα είναι απλοί άνθρωποι. Οι διαδικτυακοί απατεώνες χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο deepfake πορνό για να εκβιάσουν ανθρώπους ή να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Μπορεί να υπάρξει αστυνόμευση;

Η πορνογραφία έχει περάσει από τα ρυθμιστικά δίχτυα για γενιές. Και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ταχύτερα από οποιαδήποτε νομοθετική εξουσία. Αυτό αφήνει τον κλάδο να αυτορυθμιστεί. Το πώς η OpenAI θα παρακολουθεί το ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT παραμένει ασαφές. Οι περισσότερες δημοφιλείς ιστοσελίδες προσλαμβάνουν στρατούς από διαχειριστές περιεχομένου για να εντοπίζουν παράνομο περιεχόμενο πριν οι διαφημιστές και οι επεξεργαστές πληρωμών στραφούν εναντίον τους. Η απόφαση της Mastercard και της Visa να μπλοκάρουν τις πληρωμές προς το Pornhub το 2020 έκανε τους γίγαντες των καρτών τους ανεπίσημους αστυνόμους της πορνογραφίας.

Η Βαλερί Λαπουάντ, στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ, πιστεύει ότι πολλοί χρήστες ελέγχουν τα πιο «βρόμικα» ένστικτά τους. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να πωληθούν… «Εάν είστε διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης εταιρείας, θέλετε πραγματικά να διακινδυνεύσετε τη διαρροή των δεδομένων σας όταν μιλάτε με ένα chatbot dominatrix;», ρωτάει.

Ακραίο «συνθετικό» υλικό

Η πορνογραφία έχει δοκιμάσει εδώ και καιρό τα όρια και έχει πιέσει τα εξωτερικά όρια της σεξουαλικότητας. Το anime πορνό, ένα ιαπωνικό στυλ κινουμένων σχεδίων, λυγίζει τα σώματα πέρα ​​από τη βιολογία. Βίαιο σεξουαλικό περιεχόμενο υπάρχει και με πραγματικούς ηθοποιούς. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργεί εικόνες φθηνά. Και επιτρέπει ολοένα και πιο εξωφρενικά σενάρια. Συνεπώς ο ιστός σύντομα θα κατακλυστεί από ολοένα και πιο ακραίο συνθετικό πορνό.

Και αυτό είναι επικίνδυνο, διότι ολοένα και περισσότεροι νεαροί χρήστες έχουν διαστρεβλωμένες τις αντιλήψεις τους για το σεξ από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης-πορνό. «Το σεξ στον πραγματικό κόσμο είναι πιο εκπληκτικό και καινοτόμο από ό,τι θα είναι ποτέ το πορνό», λέει η Σίντι Γκάλοπ, ιδιοκτήτρια ιστοσελίδας όπου οι άνθρωποι μοιράζονται δικά τους βίντεο σεξ. Αλλά για να το καταλάβει αυτό κάποιος, πρέπει να έχει ανθρώπινη επαφή.

• Με στοιχεία από τον Economist