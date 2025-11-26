Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

To νομοσχέδιο που ετοιμάζει η ΕΕ κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών τελικά δεν θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τις συνομιλίες των χρηστών, αποφάσισε την Τετάρτη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μια εξέλιξη που καθησυχάζει τις ανησυχίες για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο κανονισμός για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών (CSAR), ανεπίσημα γνωστός και ως «Chat Control», είχε προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων για την ιδιωτικότητα, οι οποίες υποστήριζαν ότι το μέτρο θα άνοιγε το δρόμο για μαζική παρακολούθηση των ευρωπαίων πολιτών.

Αντιδράσεις είχαν εκφράσει και εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google και η Meta, οι οποίες δεν ήθελαν να αναλάβουν την υποχρέωση αστυνόμευσης του Διαδικτύου.

Οι πλατφόρμες, πάντως, έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν εθελοντικά το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι χρήστες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η δυνατότητα αυτή θα παραταθεί και πέρα του Απριλίου του 2026, οπότε λήγει η ισχύουσα εξαίρεση από τους κανόνες ιδιωτικότητας.

Ασυμφωνίες

H πρόταση νόμου για το λεγόμενο Chat Control εξετάζεται από το 2022, μέχρι σήμερα όμως οι κυβερνήσεις της ΕΕ δεν είχαν καταλήξει σε κοινή θέση.

Αυτό επιτεύχθηκε τελικά στη συνάντηση της Τετάρτης, όπου οι χώρες-μέλη απέρριψαν την πρόταση που είχε παρουσιάσει το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση θα υποχρέωνε τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων, τα καταστήματα εφαρμογών και τους παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο να ανιχνεύουν και να διαγράφουν εικόνες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας ακόμα και σε ιδιωτικές συνομιλίες.

Οι χώρες-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να συμφωνήσουν τις λεπτομέρειες της πρότασης για έγκριση του κανονισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι πάροχοι online υπηρεσιών θα πρέπει να αξιολογούν τον κίνδυνο κατάχρησης των υπηρεσιών τους από παιδόφιλους και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Η επιβολή του μέτρου θα εναπόκειται ωστόσο στις κυβερνήσεις.

«Οι χώρες-μέλη θα καθορίσουν τις εθνικές αρχές […] που θα είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων κινδύνου και των μέτρων αντιμετώπισης, με τη δυνατότητα να υποχρεώνουν τους παρόχους να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης» ανέφερε το συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα.

«Κάθε χρόνο ανταλλάσσονται εκατομμύρια αρχεία που εικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Και πίσω από κάθε φωτογραφία ή βίντεο βρίσκεται ένα παιδί. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο» δήλωσε ο δανός υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ, χαιρετίζοντας την κοινή θέση που υιοθέτησαν οι χώρες-μέλη.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη ψήφισμα με το οποίο καλεί την ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση social media σε παιδιά έως 13 ετών, ενώ για τις ηλικίες 13-16 θα απαιτείται γονική συναίνεση.