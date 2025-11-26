Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία

Στο τελευταίο της βιβλίο, The New Age of Sexism: How the AI Revolution is Reinventing Misogyny, η Laura Bates, ιδρύτρια του Everyday Sexism Project, εξερευνά το πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει αλλάξει την σεξεργασία, καθιστώντας την πιο επικίνδυνη για τους εργαζομένους/ες του κλάδου.

Ο κεντρικός πυλώνας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η πένα της συγγραφέως, είναι τα sex robots και τα cyber brothels, τα οποία όπως υποστηρίζει κανονικοποιούν μισογυνιστικές συμπεριφορές και φαντασιώσεις που προοικονομούν ότι ενδέχεται να υπάρξουν μελλοντικά ανθρώπινα θύματα.

Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης

Το διαδίκτυο μεταμόρφωσε την σεξεργασία, βελτιώνοντας σημαντικά την ικανότητα των εργαζομένων να λειτουργούν αυτόνομα, να προστατεύουν τον εαυτό τους και να αυξάνουν τα έσοδά τους.

Σε μια βρετανική μελέτη του 2018, το 89% των εργαζομένων στο σεξ ανέφεραν ότι το διαδίκτυο μείωσε την εξάρτησή τους από τρίτους, το 85% ανέφερε βελτίωση στην επιλογή των πελατών και το 81% ανέφερε μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συναδέλφους τους. Η τεχνολογία συνέβαλε επίσης στη μετατόπιση του μεγαλύτερου μέρους της εργασίας στον τομέα του σεξ σε εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι θεωρούνται πολύ πιο ασφαλείς σε σχέση με εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρει η Marin Scarlett στο Democracy Now.

Ωστόσο, η έφοδος της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι αλλάζει και πάλι το τοπίο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη ήδη έχει αλλάξει τη σεξουαλική εργασία και τις μελλοντικές μας σχέσεις με πολλούς τρόπους», λέει η σκηνοθέτις Naomi Pallas σε συνέντευξη της με την Halima Jibril του Dazed. Η Pallas υπογράφει την βραβευμένη ταινία μικρού μήκους Clankers, η οποία εξερευνά την άνοδο των sex influencers τεχνητής νοημοσύνης.

View this post on Instagram A post shared by Naomi Pallas (@naomipallasofficial)

Ο αντίκτυπος

Για το ντοκιμαντέρ, η Pallas δημιούργησε τη δική της έγκυο σεξεργάτρια με τεχνητή νοημοσύνη, αφού παρακολούθησε μαθήματα που διοργανώθηκαν κυρίως από άνδρες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας τους και την ανάπτυξη μιας μοναδικής εξειδικευμένης αγοράς.

Αυτό που ανακάλυψε η Pallas παρακολουθώντας αυτά τα μαθήματα ήταν ότι αυτοί οι άνδρες ουσιαστικά κλέβουν το περιεχόμενο πραγματικών σεξουαλικών εργαζομένων και δημιουργούν deepfake ομοιώματα τους για να φτιάξουν τους AI influencers τους. «Όταν το είδα αυτό, σκέφτηκα: ΄’Θεέ μου. Προσπαθούν να πάρουν πίσω τα μέσα παραγωγής από τις γυναίκες’».

Αν και η Pallas δημιούργησε την AI influencer της εντελώς νόμιμα, περιέγραψε την εμπειρία της βύθισής της σε μια εκμεταλλευτική νέα βιομηχανία ως «οδυνηρή».

Για την δημιουργία του ντοκιμαντέρ, η σκηνοθέτις συνομίλησε με σεξεργάτριες, μια από τις οποίες βρήκε «αστείο» το εγχείρημα της.

«Μίλησα με μια, η οποία το βρήκε αρκετά αστείο. Πιστεύω επίσης ότι το γεγονός ότι η influencer τεχνητής νοημοσύνης μου δεν κατάφερε να συγκεντρώσει πολλούς συνδρομητές την ηρέμησε. Ωστόσο, πιστεύω ότι η λιγότερο αστεία πλευρά είναι ότι πολλές, πολλές, πολλές εργαζόμενες στον τομέα του σεξ έχουν υποστεί κλοπή των βίντεο τους, τα οποία στη συνέχεια έχουν υποστεί επεξεργασία. Σε μερικές από αυτές δίνουν πρόσωπα με σύνδρομο Down και άλλα παρόμοια[…]πολλά από αυτά τα βίντεο είναι πολύ ρεαλιστικά και έτσι πιθανώς έχουν οικονομικό αντίκτυπο στις γυναίκες [από τις οποίες έχουν υποκλέψει υλικό]», υποστήριξε στο Dazed.

*Mε στοιχεία από: Dazed | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Cybrothel