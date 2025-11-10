magazin
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
«Κυνηγητό με drones, ανθρώπινο σαφάρι» – Η Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία
«Κυνηγητό με drones, ανθρώπινο σαφάρι» – Η Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία

Η χολιγουντιανή σταρ Αντζελίνα Τζολί επέστρεψε από την Ουκρανία και περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα έζησε και είδε στις πόλεις κοντά το μέτωπο

Λουκάς Καρνής
Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία και, επιστρέφοντας, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την αδιάκοπη απειλή των επιθέσεων με drones που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Η σταρ του Χόλιγουντ και πρώην Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για θέματα προσφύγων (2012-2022) έγραψε τα όσα έζησε στην Ουκρανία σε ανάρτηση της στο Instagram.

«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», ξεκίνησε την ανάρτησή της η σταρ.

«Εδώ έχει γίνει γνωστό ως “σαφάρι ανθρώπων”, όπου τα drones χρησιμοποιούνται συνέχεια για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν αμάχους. Σε κάποια φάση χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά», συνέχισε.

«Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τις κλινικές τους σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Είναι δύσκολο, αλλά δίνει έμπνευση σε όποιον γίνεται μάρτυρας. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχικό βάρος του να ζεις κάτω από μια διαρκή απειλή – και τον βαθύτερο φόβο ότι ο κόσμος σε έχει ξεχάσει» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Σε έναν κόσμο με τόσες προοπτικές για διπλωματία, είναι δύσκολο κάποιος να κατανοήσει το γεγονός ότι οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, το Κογκό και σε τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά – σαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί που είναι στην εξουσία, να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες ισότιμα. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και οι ικανότητες των τοπικών οργανισμών, των εθελοντών και όσων τους υποστηρίζουν. Αν αυτοί μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπορούν να κάνουν το ίδιο», κατέληξε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ukrinform, μετά τις επισκέψεις στις πόλεις Χερσώνα και Νικολάεφ, η Τζολί πραγματοποίησε μία σύντομη στάση στη Βίνιτσα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από υπόγεια κλινική, εργασίες καθαρισμού συντριμμιών, καθώς και ένα βίντεο από έναν τοίχο μνήμης για τα θύματα του πολέμου.

«Ήταν σκληρό αλλά διαφωτιστικό», δήλωσε η Τζολί για την επίσκεψη της.

H MKO Legacy of War επιβεβαίωσε ότι η Τζολί περιόδευσε σε υπόγειες ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εκεί που έχουν μεταφερθεί για να αποφύγουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Η Χερσώνα, που κάποτε φιλοξενούσε σχεδόν 300.000 ανθρώπους, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της Ουκρανίας.

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Η Ρωσία κυνηγάει αμάχους που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία με drones, τους εκδιώκει από τα σπίτια τους και τους κυνηγάει, αναγκάζοντας χιλιάδες να εγκαταλείψουν ολόκληρες περιοχές, κάτι που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για την Ουκρανία περιγράφει αμάχους που κυνηγήθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις από drones με τοποθετημένες κάμερες και μερικές φορές δέχτηκαν επιθέσεις με μολότοφ ή εκρηκτικά ενώ αναζητούσαν καταφύγιο.

«Αυτές οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πολιτικής για την εκδίωξη αμάχων από αυτά τα εδάφη και ισοδυναμούν με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της βίαιης μετακίνησης πληθυσμού», αναφέρει η έκθεση 17 σελίδων που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Τα ευρήματά της βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με 226 άτομα, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, μαρτύρων, εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τοπικών αρχών, καθώς και σε εκατοντάδες επαληθευμένα διαδικτυακά βίντεο.

Οι επιθέσεις που περιγράφονται στην έκθεση σημειώθηκαν σε τρεις περιοχές στη νότια Ουκρανία, κοντά στην πρώτη γραμμή και πέρα ​​από τον ποταμό Ντνίπρο από τις ρωσικές δυνάμεις, σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες

Από την πλευρά της η Ρωσία αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους στην Ουκρανία, αν και οι δυνάμεις της έχουν σκοτώσει χιλιάδες από τότε που εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή πριν από τρεισήμισι χρόνια αναφέρει το Reuters.

Η Ουκρανία έχει επίσης χτυπήσει στόχους πολιτικών υποδομών στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Μια γυναίκα από τη Χερσώνα καταδιώχθηκε από ένα drone τον Αύγουστο του 2024 καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε από αυτό καθώς αναζητούσε καταφύγιο στο γκαράζ της, ανέφερε η έκθεση. Δύο ακόμη drone έφτασαν την ίδια ημέρα και χτύπησαν το σπίτι της – το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε, ανέφερε.

Οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν απότομη μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε η έκθεση, με μόνο ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες να παραμένουν σε ορισμένα μέρη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών ενεργούν με πρόθεση», δήλωσε στο Reuters ο Έρικ Μόουζ, pρόεδρος της Έρευνας. «Πραγματικά καταδιώκουν ανθρώπους, είτε στους κήπους τους, είτε στο σπίτι είτε στον δρόμο», είπε.

Μερικοί από τους επιζώντες που έδωσαν συνέντευξη σε ερευνητές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι ένιωσαν «κυνηγημένοι» και ο Μόουζ είπε ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο και σε βίντεο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Ακόμη και πυροσβεστικές υπηρεσίες, γιατροί και άλλοι πρώτοι ανταποκριτές έχουν πληγεί, στερώντας από τους ντόπιους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπου τις χρειάζονται περισσότερο, ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση τεκμηρίωσε επίσης ότι οι ρωσικές αρχές έχουν συντονίσει ενέργειες για την απέλαση ή τη μεταφορά αμάχων από περιοχές της περιοχής Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, κάτι που, όπως ανέφερε, ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου.

Μήνυμα ελπίδας

Ο Ολεξάντρ Τολοκόνικοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη της Τζολί στην κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες για [την επίσκεψη της Τζολί] και για το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι εδώ», δήλωσε ο Τολοκόνικοφ. «Μερικές φορές φαίνεται ότι μας έχουν ξεχάσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι».

Η Τζολί είχε επισκεφθεί την Ουκρανία και τον Απρίλιο του 2022, ταξιδεύοντας στο Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Τότε, χρειάστηκε να σπεύσει σε καταφύγιο λόγω συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, γεγονός που είχε εντείνει τους φόβους για επικείμενη επίθεση.

Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»
Δικέφαλοι 10.11.25
Δικέφαλοι 10.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα και το «Sleevegate»- H εμμονή του Τύπου με τα χέρια της «την οδήγησε στην αποξένωση»

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα της Μισέλ Ομπάμα, «The Look», έχει ως στόχο να προσφέρει μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ χρησιμοποίησε τη μόδα ως εργαλείο προβολής και εκπροσώπησης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»
Η αιτιολόγηση 10.11.25
Η αιτιολόγηση 10.11.25

Η Μπλέικ Λάιβλι διεκδικεί αποζημίωση ύψους 161 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω «It Ends With Us»

Οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι ισχυρίζονται ότι έχει χάσει τουλάχιστον 56,2 εκατομμύρια δολάρια από προηγούμενες ή και μελλοντικες δουλειές που αφορούν την υποκριτική, την παραγωγή, τις ομιλίες και τις διαφημίσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν
«Είναι τρελό» 09.11.25
«Είναι τρελό» 09.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω των αποκαλύψεων από τον Κέβιν Φέντερλαϊν

Η επιστροφή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έρχεται περίπου πέντε ημέρες μετά την απενεργοποίηση του λογαριασμού της, με τους θαυμαστές της να ανησυχούν για την ψυχική της υγεία.

Σύνταξη
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Νέο Δελχί: Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο – Τουλάχιστον 8 νεκροί
Ινδία 10.11.25
Ινδία 10.11.25

Έκρηξη κοντά στο Κόκκινο Φρούριο στο Νέο Δελχί - Τουλάχιστον 8 νεκροί

Χάος επικράτησε σε πολυσύχναστο μέρος στο Νέο Δελχί, μετά από έκρηξη σε αυτοκίνητο που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Σε κατάσταση συναγερμού κηρύχθηκε η ινδική πρωτεύουσα και η Μουμπάι.

Σύνταξη
Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague
Ποδόσφαιρο 10.11.25
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Τι μας «δίδαξαν» οι πρώτες 10 αγωνιστικές της Superleague

Οι καλοί, οι κακοί και οι… άσχημοι στο πρώτο (σχεδόν) τρίτο της Superleague – Η συνήθεια του Ολυμπιακού, η «ανηφόρα» του Παναθηναϊκού, το «πολυβόλο» της Λιβαδειάς, η Κηφισιά και τα… ζόρια

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο
Απειλήθηκα 10.11.25
Απειλήθηκα 10.11.25

Λιβανός στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είπαν ότι θα έρθουν με Κρήτες να μου πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο

Προσπάθησα ν’ αντιμετωπίσω την ασυδοσία, λοιδορήθηκα και απειλήθηκα εγώ και η οικογένειά μου, είπε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην επιτροπή της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Άρης: Θλάση πρώτου βαθμού o Γένσεν

Ο Γένσεν υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό, ενώ ανέβασαν ρυθμούς ο Φαμπιάνο και Μεντίλ.

Σύνταξη
Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο
Οι συμβολισμοί 10.11.25
Οι συμβολισμοί 10.11.25

Αλέξης Τσίπρας: Γιατί επέλεξε τον τίτλο «Ιθάκη» – Η πρώτη συνέντευξή του για το βιβλίο

«Η “Ιθάκη” είναι περίπου σαν τον σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται. Σαν τον ορίζοντα που όσο πηγαίνεις τόσο απομακρύνεται», λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
