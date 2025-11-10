«Κυνηγητό με drones, ανθρώπινο σαφάρι» – Η Αντζελίνα Τζολί στην Ουκρανία

Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά την Ουκρανία και, επιστρέφοντας, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο την αδιάκοπη απειλή των επιθέσεων με drones που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Η σταρ του Χόλιγουντ και πρώην Ειδική Απεσταλμένη του ΟΗΕ για θέματα προσφύγων (2012-2022) έγραψε τα όσα έζησε στην Ουκρανία σε ανάρτηση της στο Instagram.

«Η απειλή των drones ήταν μια συνεχής, βαριά παρουσία. Ακούς ένα βουητό χαμηλά στον ουρανό», ξεκίνησε την ανάρτησή της η σταρ.

«Εδώ έχει γίνει γνωστό ως “σαφάρι ανθρώπων”, όπου τα drones χρησιμοποιούνται συνέχεια για να εντοπίζουν, να κυνηγούν και να τρομοκρατούν αμάχους. Σε κάποια φάση χρειάστηκε να σταματήσουμε και να περιμένουμε, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω μας. Εγώ φορούσα προστατευτικό εξοπλισμό και έμεινα εκεί λίγες ημέρες. Οι οικογένειες ζουν έτσι καθημερινά», συνέχισε.

«Έχουν μεταφέρει τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και τις κλινικές τους σε ενισχυμένα υπόγεια, αποφασισμένοι ότι η ζωή θα συνεχιστεί. Είναι δύσκολο, αλλά δίνει έμπνευση σε όποιον γίνεται μάρτυρας. Πολλοί άνθρωποι μου μίλησαν για το ψυχικό βάρος του να ζεις κάτω από μια διαρκή απειλή – και τον βαθύτερο φόβο ότι ο κόσμος σε έχει ξεχάσει» συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Σε έναν κόσμο με τόσες προοπτικές για διπλωματία, είναι δύσκολο κάποιος να κατανοήσει το γεγονός ότι οι πολίτες στην Ουκρανία, το Σουδάν, τη Γάζα, την Υεμένη, το Κογκό και σε τόσα άλλα μέρη υποφέρουν καθημερινά – σαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα αυτοί που είναι στην εξουσία, να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν όλους τους πολίτες ισότιμα. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι το απίστευτο θάρρος και οι ικανότητες των τοπικών οργανισμών, των εθελοντών και όσων τους υποστηρίζουν. Αν αυτοί μπορούν να βρουν τη δύναμη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να μπορούν να κάνουν το ίδιο», κατέληξε.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ukrinform, μετά τις επισκέψεις στις πόλεις Χερσώνα και Νικολάεφ, η Τζολί πραγματοποίησε μία σύντομη στάση στη Βίνιτσα.

Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από υπόγεια κλινική, εργασίες καθαρισμού συντριμμιών, καθώς και ένα βίντεο από έναν τοίχο μνήμης για τα θύματα του πολέμου.

«Ήταν σκληρό αλλά διαφωτιστικό», δήλωσε η Τζολί για την επίσκεψη της.

H MKO Legacy of War επιβεβαίωσε ότι η Τζολί περιόδευσε σε υπόγειες ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, εκεί που έχουν μεταφερθεί για να αποφύγουν τις ρωσικές επιθέσεις.

Η Χερσώνα, που κάποτε φιλοξενούσε σχεδόν 300.000 ανθρώπους, είναι μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις της Ουκρανίας.

Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Η Ρωσία κυνηγάει αμάχους που ζουν κοντά στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία με drones, τους εκδιώκει από τα σπίτια τους και τους κυνηγάει, αναγκάζοντας χιλιάδες να εγκαταλείψουν ολόκληρες περιοχές, κάτι που ισοδυναμεί με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Η έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας για την Ουκρανία περιγράφει αμάχους που κυνηγήθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις από drones με τοποθετημένες κάμερες και μερικές φορές δέχτηκαν επιθέσεις με μολότοφ ή εκρηκτικά ενώ αναζητούσαν καταφύγιο.

«Αυτές οι επιθέσεις διαπράχθηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης πολιτικής για την εκδίωξη αμάχων από αυτά τα εδάφη και ισοδυναμούν με έγκλημα κατά της ανθρωπότητας της βίαιης μετακίνησης πληθυσμού», αναφέρει η έκθεση 17 σελίδων που θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αυτή την εβδομάδα.

Τα ευρήματά της βασίστηκαν σε συνεντεύξεις με 226 άτομα, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, μαρτύρων, εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και τοπικών αρχών, καθώς και σε εκατοντάδες επαληθευμένα διαδικτυακά βίντεο.

Οι επιθέσεις που περιγράφονται στην έκθεση σημειώθηκαν σε τρεις περιοχές στη νότια Ουκρανία, κοντά στην πρώτη γραμμή και πέρα ​​από τον ποταμό Ντνίπρο από τις ρωσικές δυνάμεις, σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες

Από την πλευρά της η Ρωσία αρνείται ότι στόχευσε σκόπιμα αμάχους στην Ουκρανία, αν και οι δυνάμεις της έχουν σκοτώσει χιλιάδες από τότε που εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή πριν από τρεισήμισι χρόνια αναφέρει το Reuters.

Η Ουκρανία έχει επίσης χτυπήσει στόχους πολιτικών υποδομών στη Ρωσία και σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, αν και σε πολύ μικρότερη κλίμακα.

Μια γυναίκα από τη Χερσώνα καταδιώχθηκε από ένα drone τον Αύγουστο του 2024 καθώς πάρκαρε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια δέχτηκε επίθεση και τραυματίστηκε από αυτό καθώς αναζητούσε καταφύγιο στο γκαράζ της, ανέφερε η έκθεση. Δύο ακόμη drone έφτασαν την ίδια ημέρα και χτύπησαν το σπίτι της – το οποίο στη συνέχεια εγκατέλειψε, ανέφερε.

Οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν απότομη μείωση του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές, ανέφερε η έκθεση, με μόνο ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες να παραμένουν σε ορισμένα μέρη.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτοί οι χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών ενεργούν με πρόθεση», δήλωσε στο Reuters ο Έρικ Μόουζ, pρόεδρος της Έρευνας. «Πραγματικά καταδιώκουν ανθρώπους, είτε στους κήπους τους, είτε στο σπίτι είτε στον δρόμο», είπε.

Μερικοί από τους επιζώντες που έδωσαν συνέντευξη σε ερευνητές του ΟΗΕ δήλωσαν ότι ένιωσαν «κυνηγημένοι» και ο Μόουζ είπε ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει τον όρο και σε βίντεο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο.

Ακόμη και πυροσβεστικές υπηρεσίες, γιατροί και άλλοι πρώτοι ανταποκριτές έχουν πληγεί, στερώντας από τους ντόπιους υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όπου τις χρειάζονται περισσότερο, ανέφερε η έκθεση.

Η έκθεση τεκμηρίωσε επίσης ότι οι ρωσικές αρχές έχουν συντονίσει ενέργειες για την απέλαση ή τη μεταφορά αμάχων από περιοχές της περιοχής Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, κάτι που, όπως ανέφερε, ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου.

Μήνυμα ελπίδας

Ο Ολεξάντρ Τολοκόνικοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης της Χερσώνας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την επίσκεψη της Τζολί στην κρατική τηλεόραση της Ουκρανίας.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες για [την επίσκεψη της Τζολί] και για το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι εδώ», δήλωσε ο Τολοκόνικοφ. «Μερικές φορές φαίνεται ότι μας έχουν ξεχάσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι έτσι».

Η Τζολί είχε επισκεφθεί την Ουκρανία και τον Απρίλιο του 2022, ταξιδεύοντας στο Λβιβ κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Τότε, χρειάστηκε να σπεύσει σε καταφύγιο λόγω συναγερμών αεροπορικής επιδρομής, γεγονός που είχε εντείνει τους φόβους για επικείμενη επίθεση.