Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
21 Οκτωβρίου 2025 | 20:20

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
A
Η Αντζελίνα Τζολί, ντυμένη στα μαύρα με γυμνή πλάτη να αποκαλύπτει τα περίφημα τατουάζ της, ήταν, σύμφωνα με τους Ιταλούς κριτικούς, εξαιρετικά απαιτητική, φτάνοντας μία εβδομάδα νωρίτερα και κλείνοντας ολόκληρο όροφο πεντάστερου ξενοδοχείου.

Παρόλα αυτά, όταν πήρε τον λόγο, εστίασε σε δύο μείζονα θέματα: στην ανάγκη οι γυναίκες να διαχειριστούν τον καρκίνο διατηρώντας τη θηλυκότητά τους και στο σκανδαλώδες μπλοκάρισμα της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, θέτοντας τη διεθνή κοινότητα προ των ευθυνών της.

Η διπλή μαστεκτομή και η αφαίρεση των ωοθηκών της για την καταπολέμηση του κινδύνου καρκίνου αποτελούν τη βαθιά προσωπική οδό που οδήγησε την Αντζελίνα Τζολί στον πρωταγωνιστικό ρόλο της νέας της ταινίας, Couture.

Η πενηντάχρονη ντίβα, η οποία έκανε μια εντυπωσιακή αλλά και προβληματική εμφάνιση στη Ρώμη —γεμάτη εξωφρενικές απαιτήσεις γράφει η Corriere Della Sera—, χρησιμοποίησε τη δημοσιότητά και την πλατφόρμα της για να μιλήσει για τον πόλεμο.

Μπροστά στους εκατοντάδες θαυμαστές που την περίμεναν με κούκλες της Maleficent, η Τζολί έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: «Τι είναι αυτό που εμποδίζει τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει τις απεγνωσμένες οικογένειες στη Γάζα;»

Η άφιξη της Αμερικανίδας ντίβας στο κόκκινο χαλί της 20ής Festa del Cinema di Roma (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης) ήταν ένα γεγονός που περίμεναν εναγωνίως εκατοντάδες θαυμαστές της, άλλοι ευελπιστώντας σε μια selfie ή ένα αυτόγραφο, άλλοι κρατώντας μπουκέτα για τη ντίβα του Χόλιγουντ.

Ο Ιταλός κριτικός κινηματογράφου Βαλέριο Καπέλι συνόψισε την εικόνα της ιδιαίτερης αυτής σταρ. «Ευγενική, γαλήνια, με το ελαφρώς… πλαστικοποιημένο χαμόγελό της, ντυμένη στα μαύρα με την πλάτη γυμνή, αποκαλύπτοντας πολλά τατουάζ – αετούς, λουλούδια, μια τίγρη, θρησκευτικά σύμβολα, τα μέρη όπου γεννήθηκαν τα παιδιά της».

Ήταν μια από τις σπάνιες φορές που η ηθοποιός αποκάλυψε σε τέτοια έκταση τα περίτεχνα τατουάζ της, τα οποία κυριολεκτικά «άναψαν φωτιές» στη Ρώμη.

Στην ταινία Couture —σε σκηνοθεσία της βραβευμένης Γαλλίδας Αλίς Γουινόκουρ και παραγωγή της ίδιας της Τζολί— η πενηντάχρονη ηθοποιός υποδύεται την Μαξίν Γουόκερ, μια Αμερικανίδα σκηνοθέτρια που αναλαμβάνει να γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Ρώμη, η Τζολί αναγκάστηκε, μάλλον απρόθυμα, να διακόψει, καθώς ακουγόταν το Donatella, το τραγούδι που αφιέρωσε η Lady Gaga στην αδελφή και διάδοχο του Τζιάνι Βερσάτσε. Η ντίβα συμβιβάστηκε με τον ενθουσιασμό του κοινού, σιωπώντας, μέχρι να ολοκληρωθεί το τραγούδι.

Όταν πήρε ξανά τον λόγο, η Τζολί αποφάσισε να γειώσει την αίθουσα για τα καλά. «Πολλά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο, υπάρχει καταστροφή, άνθρωποι υποφέρουν και, όπως πολλοί άλλοι, προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη στη Γάζα, πώς σκοπεύουν να παρέμβουν, ώστε να συνδράμουν τις απεγνωσμένες οικογένειες. Σκέφτομαι επίσης το Νότιο Σουδάν και το Αφγανιστάν» είπε.

Η Τζολί έθεσε ευθέως το κρίσιμο ερώτημα για τη διεθνή αδράνεια: «Δεν βλέπουμε όλους όσοι είχαν υποσχεθεί βοήθεια να αναλαμβάνουν δράση. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να ξεπεραστεί αυτό», πρόσθεσε υπενθυμίζοντας στη Ρώμη ότι μαζί της κουβαλάει πάντα μια ατζέντα.

Για τη Τζολί, η νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί «είναι ένα προσωπικό ταξίδι».

«Μιλάει για την υγεία των γυναικών, για τον καρκίνο και για τη ζωή και για το πώς μπορεί να διαχειριστεί κανείς μια τέτοια εμπειρία», εξήγησε η Τζολί εξηγώντας ότι η πλοκή διαδραματίζεται καθώς η ηρωίδα, η Μαξίν, περιφέρεται μεταξύ διάσημων σχεδιαστών στην Πόλη του Φωτός και λαμβάνει τα άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα μιας σειράς εξετάσεων: η διάγνωση είναι καρκίνος του μαστού. Ο γιατρός της (τον υποδύεται ο Βενσάν Λιντόν) την ενημερώνει: «Πρέπει να δράσουμε άμεσα».

Ένα project όπου η ζωή και ο κινηματογράφος διασταυρώνονται, σχολιάζει ο Καπέλι, υπενθυμίζοντας πως η Αντζελίνα έχασε τόσο τη γιαγιά της όσο και τη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, από καρκίνο.

«Δεν λέω ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να το κάνουν, αλλά είναι σημαντικό να έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις», σημείωσε η Τζολί αναφερόμενη στη δική της προληπτική διπλή μαστεκτομή του 2013.

«Δέχτηκα τον ρόλο επειδή βίωσα δύο θανάτους σε πολύ μικρή ηλικία και φέρω το γονίδιο που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού». Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα. Η ζωή είναι ένα δώρο».

Η ταινία, όπως εξήγησε η σκηνοθέτρια Αλίς Γουινόκουρ, εστιάζει στην αλληλεγγύη και στα βάσανα των γυναικών, με αυτές τις σκηνές να είναι «πιο δύσκολες από ό,τι οι σκηνές σε ταινίες δράσης».

«Σκέφτηκα την Αντζελίνα επειδή υποβλήθηκε σε εγχείρηση για να γλιτώσει από την οικογενειακή της μοίρα. Μέρος της δουλειάς μου είναι να δουλεύω το τραύμα. Είναι μια ταινία για μια γυναίκα που ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο, όχι μια ταινία για τον καρκίνο» εξήγησε η Γουινόκουρ για τον λόγο πίσω από την επιλογή. «Ελπίζουμε να προσεγγίσουμε γυναίκες που έχουν περάσει την ίδια εμπειρία και να γεννήσουμε ελπίδα: πραγματικά δεν είστε μόνες».

