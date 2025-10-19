Τα τατουάζ της Αντζελίνα Τζολί τραβούν τα βλέμματα στην πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στην Ιταλία

Η Αντζελίνα Τζολί παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Couture» σε σκηνοθεσία της Άλις Γουινόκουρ και με συμπρωταγωνιστές τους Ανιέρ Ανέι και Λουί Γκαρέλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, όπου και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί – με τα τατουάζ της να τραβούν τα βλέμματα.

Η Τζολί επέλεξε ένα total black σύνολο για την περίσταση και, το φόρεμα της με την ανοιχτή πλάτη, ανέδειξε τα τατουάζ στην πλάτη της, τα οποία περιλαμβάνουν μια μεγάλη τίγρη και ευχές για ειρήνη, αγάπη και ευημερία που αντανακλούν τις αξίες του Βουδισμού.

«Όλοι στο πλατό έχουν χάσει κάποιον που αγαπούσαν»

Στην ταινία, η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται μια σκηνοθέτιδα που εργάζεται σε μια ταινία για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ ταυτόχρονα χωρίζει και μαθαίνει ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού.

Η συμμετοχή της στο «Couture» άγγιξε ιδιαίτερα την ηθοποιό, η οποία υποβλήθηκε σε προληπτική διπλή μαστεκτομή το 2013 επειδή ήταν φορέας του γονιδίου BRCA1. Η μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράν, πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού το 2007, ενώ η θεία της και η γιαγιά της πέθαναν από την ίδια ασθένεια.

Τον Σεπτέμβριο, η Τζολί δήλωσε στο Variety κατά την διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο ότι γνώριζε εκ των προτέρων ότι η συμμετοχή της στην ταινία θα «αναδείκνυε πολλά προσωπικά θέματα».

«Πάντα θεωρούσα ότι οι πιο βαριές ταινίες τείνουν να έχουν τα πιο τρυφερά γυρίσματα. Υπάρχει κάτι πολύ ανακουφιστικό στο να έχεις αληθινές συζητήσεις με μια κοινότητα με την οποία μοιράζεστε τις ίδιες εμπειρίες».

«Ήταν αρκετά θεραπευτικό από πολλές απόψεις, γιατί κοιτάς τα πρόσωπα των άλλων ανθρώπων στο πλατό, καθώς ένας στους τρεις έχει καρκίνο και σχεδόν όλοι έχουν βρεθεί σε δωμάτιο νοσοκομείου με κάποιον που αγαπούσαν. Όλοι στο πλατό έχουν χάσει κάποιον που αγαπούσαν».

*Mε πληροφορίες από: People