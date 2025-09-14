newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 09:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον 6ο Ημιμαραθώνιο Καλλιθέας 2025 - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τουρισμός: Το top 5 των νησιών που προτίμησαν φέτος οι Έλληνες για διακοπές
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:24

Τουρισμός: Το top 5 των νησιών που προτίμησαν φέτος οι Έλληνες για διακοπές

Ο ελληνικός τουρισμός το 2025 καταγράφει μια από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές – Κριτήριο το «value for money»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Spotlight

Ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και το 2025 αποδεικνύει ξανά τη δυναμική του.

Οι εκδρομείς στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κοντινούς προορισμούς και μικρής διάρκειας διακοπές, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα και όσα νησιά βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Αττική καταγράφουν αυξημένη ζήτηση.

Ο τουρισμός

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλατφόρμας αναζήτησης και κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων Ferryscanner για το διάστημα Ιουνίου–Αυγούστου, στην κορυφή των φετινών επιλογών βρέθηκαν η Τήνος, η Πάρος, η Μύκονος, η Αίγινα και η Νάξος.

Σε σχέση με το 2024, η μεγάλη αλλαγή ήταν η άνοδος της Αίγινας, η οποία «εκτόπισε» τη Σύρο από την πεντάδα, καταγράφοντας αύξηση 12,65%. Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και άλλοι κοντινοί και «value for money» προορισμοί του Σαρωνικού και των Κυκλάδων: Το Αγκίστρι με θεαματική άνοδο13,46%, η Κύθνος με 5,5% και η Κέα με 2,05%. Σταθερά ανερχόμενη ήταν και η Μύκονος, που ενισχύθηκε κατά 5,82%.

Αντίθετα, οι πιο «premium» και παραδοσιακά ακριβοί προορισμοί εμφάνισαν πτώση. Η Σαντορίνη κατέγραψε μείωση 5,33%, με την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα να θεωρείται πιθανός αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ τα Χανιά σημείωσαν μία εντυπωσιακή πτώση της τάξης του 26,54%. Αυτή η στροφή φαίνεται να συνοδεύεται από ενίσχυση της κίνησης προς το Ηράκλειο, το οποίο διατήρησε μικρή αλλά θετική άνοδο, επιβεβαιώνοντας μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος εντός Κρήτης.

Οι οικονομικοί προορισμοί

Όπως σημειώνεται από την εταιρεία, η εικόνα που διαμορφώνεται οδηγεί στην εκτίμηση πως οι κοντινοί και πιο οικονομικοί προορισμοί κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των ακριβότερων και πιο μακρινών, καθώς οι ταξιδιώτες αναζητούν ευελιξία και καλύτερη ισορροπία ανάμεσα σε εμπειρία και κόστος.

Σημειώνεται, ακόμη, πως η διάρκεια των διακοπών συνεχίζει να μικραίνει. Σχεδόν ένας στους δύο ταξιδιώτες (49,2%) εφέτος επέλεξε μία απόδραση μόλις 1-3 ημερών, ενώ τα ταξίδια 4-6 ημερών περιορίστηκαν στο 35,6% και τα πολυήμερα 7+ ημερών μόλις στο 15,2%. Οι Έλληνες ταξιδιώτες δείχνουν να προτιμούν πιο σύντομα, αλλά συχνά ταξίδια, επιβεβαιώνοντας την τάση του «short break» που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο έντονη.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιωτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή, με αυτήν την τάση να ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι αυξάνεται η στροφή στο last-minute booking. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες (59,3%) έκλεισαν το ταξίδι τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα πριν από την αναχώρηση, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2024 (56,9%). Ένα επιπλέον 12,2% προχώρησε σε κράτηση μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν το ταξίδι και ένα επιπλέον 15,2% εντός του μήνα. Συνολικά, σχεδόν το 87% των κρατήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την αναχώρηση, ενώ μόλις το 13,3% οργανώθηκε νωρίτερα, σε χρονικό ορίζοντα 1 έως 12 μηνών.

Αυτά τα στοιχεία, όπως αναφέρεται, δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ταξιδιωτών αποφασίζει την τελευταία στιγμή, με αυτήν την τάση να ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Σταμάτα το scroll στο κινητό – 50 fun και δημιουργικές ιδέες

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%
Ζήτημα δικαιοσύνης 14.09.25

«Φορολογήστε τους υπερπλούσιους» – Η Γαλλία, η λιτότητα και η μακρονική «ασυλία» στην ελίτ του 0,01%

Εν μέσω δημοσιονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης στη Γαλλία, η φορολόγηση των πολύ πλούσιων για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: 8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο
Νέο σκηνικό 14.09.25

8+1 ανατροπές στο φορολογικό τοπίο των ακινήτων

Έρχεται «κούρεμα» φοροεπιβαρύνσεων για εισοδήματα από ακίνητα άνω των 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε δύο φάσεις για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX
Διεθνής Οικονομία 14.09.25

Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Νέες καραβιές με μετανάστες – Ξεχασμένοι σε πρόχειρους χώρους και συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν
Ελλάδα 14.09.25

Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη - Ξεχασμένοι σε συνθήκες εξαθλίωσης όσοι φτάνουν

Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους στην ενδοχώρα

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δολοφόνος συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται
Τι γνωρίζουμε 14.09.25

Ο δολοφόνος του Κερκ συνελήφθη, το κίνητρο αναζητείται, η παραπληροφόρηση συνεχίζεται

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ αντιμετωπίστηκε ως «πολιτική δολοφονία» από τον Λευκό Οίκο μέχρι τους υποστηρικτές του MAGA - Τι πραγματικά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής

Σύνταξη
Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Άρης: Τραυματίστηκε ο Αλφαρελά

Άτυχος στάθηκε ο νεοαποκτηθείς Γάλλος επιθετικός του Άρη που τραυματίστηκε στο γόνατο μόλις στην πρώτη του προπόνηση με τους «κίτρινους».

Σύνταξη
Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»
Μπάσκετ 14.09.25

Σάλιν: «Δεν θα… υποκλιθούμε στην Ελλάδα»

Ο Σάσου Σάλιν παραχώρησε δήλωσε πως η Φινλανδία σέβεται μεν την Ελλάδα αλλά σίγουρα δεν θα... υποκλιθεί απέναντί της, στην προσπάθειά για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη
Κόσμος 14.09.25

Έχεις τα χρήματα να επιβιώσεις από μία πυρηνική καταστροφή; Δες πόσο κοστίζουν τα ιδιωτικά καταφύγια στην Ευρώπη

Το δίκτυο καταφυγίων του Ψυχρού Πολέμου στην Ευρώπη έχει αποσυρθεί. Ωστόσο, τώρα που η ήπειρος αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με την απειλή του πολέμου, ορισμένοι επιλέγουν την ατομική προστασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
Woman 14.09.25

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Σύνταξη
Η ανθρωπότητα συρρικνώνεται νωρίτερα από ότι πιστεύαμε – Τι λένε οι επιστήμονες
Ανησυχητικό ή όχι, θα συμβεί... 14.09.25

Η ανθρωπότητα θα συρρικνωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε - Πόσοι θα κατοικούμε στον πλανήτη το 2050

Ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αρχίσει να συρρικνώνεται, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον 14ο αιώνα, όταν η «μαύρη πανώλη» εξαφάνισε ίσως το ένα πέμπτο της ανθρωπότητας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»

Ο προπονητής της Σπόρτινγκ υποκλίθηκε στον Φώτη Ιωαννίδη για το ντεμπούτο του και εξήρε τον Γιώργο Βαγιαννίδη για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ομάδας.

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Στη Φθιώτιδα 14.09.25

Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα - Ανακοίνωση της Hellenic Train

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»
Ανασκόπηση 14.09.25

Μητσοτάκης: Αυτοεπαινείται για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ – Προσπαθεί να πείσει ότι «αυξάνεται το εισόδημα όλων»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια υπερβολικά μακροσκελή ανασκόπηση, γεμάτη αυτοεπαίνους, αναφέρεται στις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»

Ο Μεχντί Ταρέμι «συστήθηκε» στο κοινό του Ολυμπιακού με δύο γκολ και την ώρα που η πρώην ομάδα του, Ίντερ, έχανε στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους, τα ιταλικά ΜΜΕ τον αποθέωναν.

Σύνταξη
Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ – «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι’ αυτό»
«Επικίνδυνες Σχέσεις» 14.09.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς αναπολεί την περιβόητη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ - «Δεν έχω μιλήσει ποτέ γι' αυτό»

Ο Τζον Μάλκοβιτς κάνει αποκαλύψεις για τη σχέση του με τη Μισέλ Φάιφερ, τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Επικίνδυνες Σχέσεις» του 1988.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης
Διπλωματία 14.09.25

Δημοσιεύθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή – «απάντηση» της Ελλάδας για τις διεκδικήσεις της Λιβύης

Η ελληνική επιστολή απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Λιβύης για το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Λιβύη και η Τουρκία δεν έχουν κοινά θαλάσσια σύνορα λόγω της ύπαρξης των ελληνικών νησιών.

Σύνταξη
Ρόδος: Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer – Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της
Βαριές κατηγορίες 14.09.25

Πώς συνελήφθη η εντυπωσιακή influencer στη Ρόδο - Τι είναι η ροζ κοκαΐνη που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της

Η 30χρονη ήταν γνωστή στα social - «Δεν μπορούμε να πούμε ότι συνδέεται το Διαδίκτυο με ενδεχόμενη εμπορία» λέει ο αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών για την υπόθεση με τη ροζ κοκαΐνη

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο