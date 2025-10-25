newspaper
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η περιφέρεια της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης είναι το αρχιπέλαγος Άλαντ στη Φινλανδία (86,4 %).

Αυτή η μικρή σουηδόφωνη κοινότητα στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται στην κορυφή της τελευταίας έκθεσης της Eurostat για την απασχόληση, ακολουθούμενη από μια σειρά πρωτευουσών της Κεντρικής Ευρώπης: Βαρσοβία (86,2%), Μπρατισλάβα (85,4%) και Βουδαπέστη (85,3%).

Τα νέα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται την ώρα που οι αρχές της ΕΕ ανακοινώνουν ένα «ιστορικό» ρεκόρ απασχόλησης 75,8% σε ολόκληρη την Ένωση για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, χάρη στην αύξηση 2,7% από το 2021.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ ενδέχεται να είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου απασχόλησης 78% που έχει τεθεί για το 2030 από το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το euronews, η στρατηγική καθορίζει 20 βασικές αρχές για τη διασφάλιση «δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής προστασίας».

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση του 60 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ κάθε χρόνο και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 15 εκατομμύρια.

Ποιες περιφέρειες έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο τους;

Από τις 243 περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 113 (ή 46,5 %) έχουν ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει το όριο του 78 %.

Εκτός από τις χώρες με πληθυσμό μικρότερο των δύο εκατομμυρίων, οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες με υψηλές επιδόσεις βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, τη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, όλες οι περιφέρειες έχουν ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78 %.

Η Γερμανία κατατάσσεται επίσης υψηλά.

Μόνο τρεις από τις 38 περιφέρειές της βρίσκονται ακόμη κάτω από τον στόχο, συγκεκριμένα το Βερολίνο, το Βρέμη και το Ντίσελντορφ.

Στο αντίθετο άκρο, η Ιταλία κατέχει επτά από τις 10 περιφέρειες της ΕΕ με τα χειρότερα ποσοστά.

Ο τουρισμός οδηγεί την ανάπτυξη της Ελλάδας: Πόσο θα διαρκέσει;

Αν και η νότια Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε μεγάλο βαθμό, πολλές από τις περιφέρειές της παρουσιάζουν μερικά από τα ταχύτερα ποσοστά ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μια ανάλυση του Euronews με βάση τα στοιχεία της Eurostat — που καλύπτουν περιοχές με τουλάχιστον 300.000 κατοίκους — δείχνει ότι η απασχόληση σε αρκετές ελληνικές περιοχές έχει εκτοξευθεί στα ύψη από το 2021.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική ανάκαμψη των τομέων του τουρισμού και της φιλοξενίας μετά την COVID-19, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κουτρούκη, καθηγητή αγοράς εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Μπορεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία να επεκτείνει την ανάπτυξη της Ελλάδας;

«Οι τομείς της φιλοξενίας, των υπηρεσιών εστίασης και του λιανικού εμπορίου έχουν δημιουργήσει περισσότερο από το 50% όλων των νέων μισθωτών θέσεων εργασίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια», είπε. «Μόνο ο τουρισμός αντιπροσώπευε περίπου 401.000 θέσεις εργασίας το 2024».

Η Ελλάδα εισήγαγε επίσης αρκετές νέες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού, της μείωσης των φόρων εργασίας και, γενικότερα, ενός νέου νομικού πλαισίου που «ενθάρρυνε τη δημιουργία θέσεων εργασίας», πρόσθεσε ο Κουτρούκης, «ειδικά μεταξύ των γυναικών και των ατόμων ηλικίας 45-64 ετών».

«Η ώθηση της ψηφιοποίησης, τα έργα πράσινης μετάβασης και η αποκέντρωση της περιφερειακής πολιτικής τόνωσαν περαιτέρω την περιφερειακή αύξηση της απασχόλησης», είπε.

Το αν η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό παραμένει αβέβαιο.

«Ο τουρισμός έχει πιθανώς φτάσει στο βραχυπρόθεσμο μέγιστο», δήλωσε ο Κουτρούκης, «αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ίσως οι νέες ροές Ρώσων τουριστών να ωφελήσουν τον τομέα των υπηρεσιών».

Αμφισβήτησε επίσης εάν τα επαγγέλματα που οδηγούν την ανάπτυξη στην Ελλάδα μπορούν να θεωρηθούν «ποιοτικές θέσεις εργασίας» από την άποψη της αμοιβής, της σταθερότητας, της αυτονομίας και των ωρών εργασίας.

Παρόμοια, αν και λιγότερο έντονα, πρότυπα αύξησης της απασχόλησης έχουν παρατηρηθεί σε περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κροατίας και της Πορτογαλίας.

Οι αρνητικές τάσεις

Στο άλλο άκρο του φάσματος — με αρνητικές τάσεις στην απασχόληση — βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά οι περιοχές της Βόρειας Ευρώπης.

Μεταξύ 2021 και 2024, τα ποσοστά περιφερειακής απασχόλησης στην ΕΕ μειώθηκαν περισσότερο στην κεντρική Σουηδία (-2,1 %) και στην κεντρική και δυτική Λιθουανία (-1,4 %). Ωστόσο, οι περισσότερες περιοχές που παρουσιάζουν μείωση είναι γερμανικές.

«Η πτώση του ποσοστού απασχόλησης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι πολλές περιοχές της Γερμανίας έχουν βιώσει μια μακρά οικονομική ύφεση, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης», δήλωσε ο Claus Schnabel, πρόεδρος του Τμήματος Εργασίας και Περιφερειακής Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Erlangen-Nuremberg.

«Το γερμανικό μοντέλο που βασίζεται στις εξαγωγές δεν είναι πλέον αποτελεσματικό, καθώς η Γερμανία έχει χάσει μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό και είναι λιγότερο καινοτόμος από ό,τι στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης
ΕΤΕπ 23.10.25

Η Ευρώπη «χτίζει» το μέλλον της στέγασης

Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εγκρίνει ένα φιλόδοξο πακέτο χρηματοδότησης που συνδυάζει κοινωνική πολιτική, τεχνολογική καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου
Ελλάδα 25.10.25

Πάτρα: «Θα την βρω στη φυλακή να μου πει γιατί το έκανε» λέει η γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου

Λίγο πριν τον επίλογο στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη σε Αμαλιάδα και Πάτρα, και ενώ αναμένονται οι διώξεις για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, η γιαγιά του άτυχου παιδιού μιλάει για την Ειρήνη Μουρτζούκου

Σύνταξη
Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: «Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα αποκαλύπτει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μίλησε ξανά με σκοπό να βοηθήσει την έρευνα για την πυρκαγιά στο Κολωνάκι, στο θρίλερ που εξελίχθηκε χάρη στην ιατροδικαστική έκθεση

Σύνταξη
Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Τι έδειξε το πόρισμα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου

Τα ευρήματα της τοξικολογικής εξέτασης της Ελένης Παπαδοπούλου είναι πολύ σαφή και είναι κατά πάσα πιθανότητα ο λόγος που άνοιξε ξανά η υπόθεση, που παραδόθηκε στο Ανθρωποκτονιών.

Σύνταξη
