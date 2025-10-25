Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η περιφέρεια της ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης είναι το αρχιπέλαγος Άλαντ στη Φινλανδία (86,4 %).

Αυτή η μικρή σουηδόφωνη κοινότητα στη Βαλτική Θάλασσα βρίσκεται στην κορυφή της τελευταίας έκθεσης της Eurostat για την απασχόληση, ακολουθούμενη από μια σειρά πρωτευουσών της Κεντρικής Ευρώπης: Βαρσοβία (86,2%), Μπρατισλάβα (85,4%) και Βουδαπέστη (85,3%).

Τα νέα στατιστικά στοιχεία δημοσιεύονται την ώρα που οι αρχές της ΕΕ ανακοινώνουν ένα «ιστορικό» ρεκόρ απασχόλησης 75,8% σε ολόκληρη την Ένωση για άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, χάρη στην αύξηση 2,7% από το 2021.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι η ΕΕ ενδέχεται να είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του στόχου απασχόλησης 78% που έχει τεθεί για το 2030 από το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το euronews, η στρατηγική καθορίζει 20 βασικές αρχές για τη διασφάλιση «δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής προστασίας».

Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση του 60 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ κάθε χρόνο και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά 15 εκατομμύρια.

Ποιες περιφέρειες έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο τους;

Από τις 243 περιφέρειες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 113 (ή 46,5 %) έχουν ήδη επιτύχει ή ξεπεράσει το όριο του 78 %.

Εκτός από τις χώρες με πληθυσμό μικρότερο των δύο εκατομμυρίων, οι περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες με υψηλές επιδόσεις βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία, τη Δανία και την Τσεχική Δημοκρατία, όλες οι περιφέρειες έχουν ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78 %.

Η Γερμανία κατατάσσεται επίσης υψηλά.

Μόνο τρεις από τις 38 περιφέρειές της βρίσκονται ακόμη κάτω από τον στόχο, συγκεκριμένα το Βερολίνο, το Βρέμη και το Ντίσελντορφ.

Στο αντίθετο άκρο, η Ιταλία κατέχει επτά από τις 10 περιφέρειες της ΕΕ με τα χειρότερα ποσοστά.

Ο τουρισμός οδηγεί την ανάπτυξη της Ελλάδας: Πόσο θα διαρκέσει;

Αν και η νότια Ευρώπη εξακολουθεί να υστερεί σε μεγάλο βαθμό, πολλές από τις περιφέρειές της παρουσιάζουν μερικά από τα ταχύτερα ποσοστά ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μια ανάλυση του Euronews με βάση τα στοιχεία της Eurostat — που καλύπτουν περιοχές με τουλάχιστον 300.000 κατοίκους — δείχνει ότι η απασχόληση σε αρκετές ελληνικές περιοχές έχει εκτοξευθεί στα ύψη από το 2021.

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική ανάκαμψη των τομέων του τουρισμού και της φιλοξενίας μετά την COVID-19, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κουτρούκη, καθηγητή αγοράς εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Μπορεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία να επεκτείνει την ανάπτυξη της Ελλάδας;

«Οι τομείς της φιλοξενίας, των υπηρεσιών εστίασης και του λιανικού εμπορίου έχουν δημιουργήσει περισσότερο από το 50% όλων των νέων μισθωτών θέσεων εργασίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια», είπε. «Μόνο ο τουρισμός αντιπροσώπευε περίπου 401.000 θέσεις εργασίας το 2024».

Η Ελλάδα εισήγαγε επίσης αρκετές νέες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κατώτατου μισθού, της μείωσης των φόρων εργασίας και, γενικότερα, ενός νέου νομικού πλαισίου που «ενθάρρυνε τη δημιουργία θέσεων εργασίας», πρόσθεσε ο Κουτρούκης, «ειδικά μεταξύ των γυναικών και των ατόμων ηλικίας 45-64 ετών».

«Η ώθηση της ψηφιοποίησης, τα έργα πράσινης μετάβασης και η αποκέντρωση της περιφερειακής πολιτικής τόνωσαν περαιτέρω την περιφερειακή αύξηση της απασχόλησης», είπε.

Το αν η ανάπτυξη της Ελλάδας μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό παραμένει αβέβαιο.

«Ο τουρισμός έχει πιθανώς φτάσει στο βραχυπρόθεσμο μέγιστο», δήλωσε ο Κουτρούκης, «αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ίσως οι νέες ροές Ρώσων τουριστών να ωφελήσουν τον τομέα των υπηρεσιών».

Αμφισβήτησε επίσης εάν τα επαγγέλματα που οδηγούν την ανάπτυξη στην Ελλάδα μπορούν να θεωρηθούν «ποιοτικές θέσεις εργασίας» από την άποψη της αμοιβής, της σταθερότητας, της αυτονομίας και των ωρών εργασίας.

Παρόμοια, αν και λιγότερο έντονα, πρότυπα αύξησης της απασχόλησης έχουν παρατηρηθεί σε περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Κροατίας και της Πορτογαλίας.

Οι αρνητικές τάσεις

Στο άλλο άκρο του φάσματος — με αρνητικές τάσεις στην απασχόληση — βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά οι περιοχές της Βόρειας Ευρώπης.

Μεταξύ 2021 και 2024, τα ποσοστά περιφερειακής απασχόλησης στην ΕΕ μειώθηκαν περισσότερο στην κεντρική Σουηδία (-2,1 %) και στην κεντρική και δυτική Λιθουανία (-1,4 %). Ωστόσο, οι περισσότερες περιοχές που παρουσιάζουν μείωση είναι γερμανικές.

«Η πτώση του ποσοστού απασχόλησης αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι πολλές περιοχές της Γερμανίας έχουν βιώσει μια μακρά οικονομική ύφεση, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης», δήλωσε ο Claus Schnabel, πρόεδρος του Τμήματος Εργασίας και Περιφερειακής Οικονομίας του Πανεπιστημίου του Erlangen-Nuremberg.

«Το γερμανικό μοντέλο που βασίζεται στις εξαγωγές δεν είναι πλέον αποτελεσματικό, καθώς η Γερμανία έχει χάσει μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό και είναι λιγότερο καινοτόμος από ό,τι στο παρελθόν», πρόσθεσε.