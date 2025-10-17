Σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, η αγορά εργασίας μεταβάλλεται, οδηγώντας σε μια δυσάρεστη κατάσταση τη νεότερη γενιά, την επονομαζόμενη και Gen Z.

Οι εργαζόμενοι αυτής της γενιάς που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012 εισέρχονται σε θέσεις εργασίας πιο γρήγορα από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, αλλά τις εγκαταλείπουν και πιο γρήγορα. Και υπάρχει λόγος γι’ αυτό.

Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν τα συναισθήματα που κατακλύζουν τους εργαζόμενους της Gen Z. Δυστυχία, αστάθεια, ανισότητα, εξάντληση και τελικά δυσαρέσκεια.

Αποκαρδιωτικές μελέτες για τους εργαζομένους της Gen Z

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που δεν πληρούν τα βασικά πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με μια ιστορική μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη και υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, από το Ίδρυμα Gates.

Η Αμερικανική Μελέτη Ποιότητας Εργασίας (AJQS) της Gallup, η οποία διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, καταλήγει σε ένα αποκαρδιωτικό συμπέρασμα.

Μόνο το 40% των εργαζόμενων Αμερικανών κατέχουν «ποιοτικές θέσεις εργασίας» – ρόλους που προσφέρουν δίκαιη αμοιβή, σταθερότητα, σεβασμό, ευκαιρίες για ανάπτυξη και φωνή στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία. Μια σημαντική πλειοψηφία – περίπου το 60% – εργάζεται σε θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στα βασικά πρότυπα.

Επίσης, μια έκθεση από το Workplace Insights του LinkedIn δείχνει ότι οι εργαζόμενοι της Gen Z στην Ευρώπη, αλλάζουν θέσεις εργασίας με ρυθμό 134% υψηλότερο από ό,τι πριν από την πανδημία.

Η αμερικανική έκθεση διαπιστώνει επίσης ότι οι ποιοτικές θέσεις εργασίας συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο στην εργασία αλλά και στη ζωή. Επίσης ένας στους τέσσερις εργαζομένους δεν βλέπει ευκαιρίες για εξέλιξη στον τρέχοντα ρόλο του.

Εν τω μεταξύ, η πρόσβαση σε καθοδήγηση και εκπαίδευση είναι άνιση, καθώς λίγο περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους ανέφεραν ότι έλαβαν εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Θέσεις χαμηλής ποιότητας = απελπισία για τους εργαζόμενους

Σε συνέντευξη Τύπου πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης, η Stephanie Marken, ανώτερη συνεργάτιδα της Gallup, απάντησε σε ερώτηση του Fortune σχετικά με προηγούμενες αναφορές που συνδέουν τις θέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας με την αυξανόμενη «απελπισία» των εργαζομένων, ειδικά μεταξύ των νέων εργαζομένων της Gen Z.

«Δυστυχώς, υπάρχει άμεση σχέση», είπε, μεταξύ των θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας και των ποσοστών απελπισίας, τα οποία η μελέτη αναφέρει ως χαμηλά ποσοστά ευημερίας.

«Έχουμε δει, πραγματικά, μια αυξανόμενη παλίρροια δυστυχίας, μοναξιάς, απομόνωσης, άγχους, στρες και ανησυχίας όχι μόνο μεταξύ των εργαζομένων στις ΗΠΑ, αλλά και του συνολικού ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 15 έως 20 ετών».

Οι εργαζόμενοι χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου – και οι νέοι ενήλικες ηλικίας 18-24 ετών – είναι από τους λιγότερο πιθανό να κατέχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας

Όσον αφορά τη Gen Z, η Marken είπε ότι η έρευνα της Gallup επιβεβαιώνει συχνά ότι οι νέοι εργαζόμενοι «αναζητούν διαφορετικά πράγματα από τους εργοδότες τους».

Δεδομένου ότι η Gallup έχει στη διάθεσή της τάσεις δεδομένων 40 ετών και μπορεί να δει μεμονωμένες γενιές που προηγήθηκαν, «βλέπουμε ότι η Gen Z ειδικότερα αναζητά κάτι πολύ διαφορετικό από τον πληθυσμό των εργοδοτών της».

Συχνά, αναζητούν ζητήματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής με υπερβολικό τρόπο σε σύγκριση με τους millennials.

Η οικονομική ανισότητα στα… καλύτερα της

Οι ερευνητές εντοπίζουν μια εκτεταμένη αποσύνδεση μεταξύ απασχόλησης και ευημερίας. Ένα εντυπωσιακό 29% των εργαζομένων περιγράφουν τους εαυτούς τους ως άτομα που «μόλις τα βγάζουν πέρα» ή «δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα» οικονομικά. Μόνο το 27% λέει ότι «ζει άνετα».

Περίπου το ένα τέταρτο των εργαζομένων αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για εξέλιξη και πάνω από τους μισούς αισθάνονται αποκλεισμένοι από σημαντικές αποφάσεις στον χώρο εργασίας.

Η μελέτη εντοπίζει σημαντικά «κενά φωνής» – διαφορές μεταξύ του πόση ελευθερία έχουν οι εργαζόμενοι αυτήν τη στιγμή και του πόσο πιστεύουν ότι θα έπρεπε να έχουν, ιδίως όσον αφορά την αμοιβή.

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Πάρτε για παράδειγμα τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης—τη Μαδρίτη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ και το Βερολίνο. Το 2006, ένα άτομο με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα μπορούσε εύλογα να αναμένει ότι θα ξοδεύει το 20%-25% του εισοδήματός του σε ενοίκιο, επομένως σε πολλές περιπτώσεις, ο μισθός μιας εβδομάδας κάλυπτε το ενοίκιο ενός ολόκληρου μήνα. Και αυτό αφήνει αρκετό περιθώριο για διακοπές, αποταμιεύσεις και, ναι, ακόμη και για κοινωνική ζωή.

Μεταφερόμαστε στο 2025. Αυτά τα 30.000 ευρώ ετησίως μόλις που φτάνουν στην επιφάνεια της ανεξάρτητης διαβίωσης. Το ενοίκιο σήμερα θα καταναλώνει το 40%-60% του εισοδήματος σε πολλά αστικά κέντρα.

Οι μεταφορές, τα είδη παντοπωλείου και οι διαβόητες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας επηρεάστηκαν από τον πληθωρισμό της εποχής της πανδημίας, μαζί με την αστάθεια της αλυσίδας εφοδιασμού που έχει ξεπεράσει τους μισθούς.

Στην Ισπανία, το μέσο ενοίκιο σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη ή η Μαδρίτη έχει αυξηθεί κατά 70% από το 2015. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγικοί μισθοί στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και την εκπαίδευση παρέμειναν χαμηλοί, κυμαινόμενοι μεταξύ 18.000 και 26.000 ευρώ ακαθάριστα.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι στην Ολλανδία, όπου οι φοιτητές αποφοιτούν με υψηλό χρέος και εισέρχονται σε μια αγορά όπου οι ιδιοκτήτες απαιτούν 1.200 ευρώ για ένα στούντιο και ο καφές κοστίζει 4 ευρώ.

Το ανθρώπινο κόστος: Εξάντληση και δυσαρέσκεια

Η αμερικανική μελέτη συνδέει την ποιότητα της εργασίας άμεσα με τη συνολική ευτυχία, την υγεία και την ικανοποίηση.

Όσοι εργάζονται σε ποιοτικές θέσεις εργασίας έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη ζωή και την εργασία τους. Είναι επίσης πιο πιθανό να δηλώσουν ότι αισθάνονται ευτυχισμένοι, υγιείς και συναισθηματικά καλά.

Αντίθετα, η καθημερινή ρουτίνα έχει ψυχολογικό αντίκτυπο: το 54% όλων των εργαζομένων στην Αμερική αναφέρουν ότι εργάζονται συχνά ή μερικές φορές περισσότερο από το προγραμματισμένο. Οι περισσότεροι – το 62% – δεν έχουν προβλέψιμα, σταθερά ωράρια.

Τα ποσοστά άδικης μεταχείρισης ή διακρίσεων παραμένουν υψηλά: σχεδόν ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αναφέρει ότι αντιμετωπίζεται άδικα.

Στην Ευρώπη 1 στους 8 διευθυντές παραδέχτηκε ότι απολύει τη Gen Z συχνότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες. Αναφέρουν την επικοινωνία, την αντίσταση στην ανατροφοδότηση και την έλλειψη προετοιμασίας για επαγγελματικά περιβάλλοντα ως τους λόγους για τις απολύσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι λόγοι της «απόλυσης» είναι πολύ βαθύτεροι από όσο τελικά πιστεύουν οι διευθυντές…