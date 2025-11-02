newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Τουρισμός: Οι 7 τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια του 2026
Οικονομία 02 Νοεμβρίου 2025 | 16:15

Τουρισμός: Οι 7 τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια του 2026

Η διάθεση για ταξίδια συνοδεύεται από την πρόθεση για μεγαλύτερες δαπάνες – Ο ρόλος της ΤΝ

Προσεκτικότερες επιλογές προορισμών που να συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση κι ασφάλεια, και πρόθεση για μεγαλύτερες δαπάνες οριοθετούν σε γενικές γραμμές τις τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν στον τουρισμό το 2026, με τους πολίτες να αναδεικνύουν τα ταξίδια τους σε επένδυση, έχοντας παράλληλα ως σημαντικό σύμμαχο την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Οι τάσεις του 2026

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση Skyscanner Horizons 2026, το 84% εκ των 22.000 ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τη γενιά Χ (Gen X) και τους Millennials ενώ το 39% προβλέπει ότι θα αυξήσει τις μετακινήσεις του.

Με βάση την έκθεση, επτά είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια την επόμενη χρονιά:

-Glowmads: Η φροντίδα του εαυτού γίνεται ταξιδιωτική εμπειρία. Ευεξία, skincare και ομορφιά καθορίζουν το πώς και πού ταξιδεύουμε.

-Shelf Discovery: Η γαστρονομία ως πύλη πολιτισμού. Οι ταξιδιώτες «τρώνε σαν ντόπιοι» για αυθεντικές, προσιτές εμπειρίες.

-Altitude Shift: Οι ορεινοί προορισμοί ανεβαίνουν. Χαλάρωση, φύση και αποσύνδεση από την καθημερινότητα.

-Bookbound: Ταξίδια εμπνευσμένα από βιβλία, λογοτεχνικούς ήρωες και εμβληματικές βιβλιοθήκες.

-Family Miles: Πολυγενεακά ταξίδια για κοινές εμπειρίες, συναισθηματικό δέσιμο και οικονομική συνεργασία.

-Catching Flights and Feelings: Ταξίδια με αφορμή τις ανθρώπινες σχέσεις. Γνωριμίες, ρομαντικές εμπειρίες, νέα κοινωνικά δίκτυα εν κινήσει.

-Destination Check-in: Το κατάλυμα ως εμπειρία. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμό με βάση το ίδιο το ξενοδοχείο.

Πρόθεση για μεγαλύτερες δαπάνες

Η διάθεση για ταξίδια συνοδεύεται από μεγαλύτερη πρόθεση δαπανών. Το 71% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να ξοδέψει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ 37% δηλώνει πως θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Οι Gen Z (48%) και Millennials (44%) είναι οι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στη διαμονή, με το 70% να σκοπεύει να δαπανήσει το ίδιο ή και περισσότερο και το 31% να δηλώνει πως θα αυξήσει τις σχετικές δαπάνες, ποσοστό που ανεβαίνει στο 37% στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η ταξιδιωτική έμπνευση ξεκινά πλέον διαδικτυακά. Το 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού» για ιδέες προορισμών, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο: 46% επηρεάζεται από το YouTube, 38% από το Instagram και 28% από το Facebook.

Ωστόσο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα (37%) και τα διαδικτυακά μέσα (29%) παραμένουν εξίσου ισχυρές πηγές πληροφόρησης.

Σύμμαχος η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον σημαντικότερο σύμμαχο των ταξιδιωτών. Το 54% δηλώνει σίγουρο για τη χρήση της το 2026 (έναντι 47% πέρυσι), ενώ οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της αφορούν την έρευνα προορισμών (38%), τη δημιουργία δρομολογίων (33%), τη σύγκριση πτήσεων και ξενοδοχείων (32%) και την εύρεση έμπνευσης (32%).

Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεότερες ηλικίες: 70% των Gen Z και 66% των Millennials δηλώνουν άνετοι με την ιδέα να προγραμματίζουν ταξίδια μέσω αυτής. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών, ο όγκος επιλογών και η σχετικότητα των προτάσεων παραμένουν βασικοί προβληματισμοί.

Η επίγνωση του φαινομένου του υπερτουρισμού αυξάνεται: το 32% των ταξιδιωτών αναφέρει ότι έχει επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των διακοπών του, με το ποσοστό να φτάνει το 37% στη Gen X. Αυτό οδηγεί σε πιο συνειδητές επιλογές το 34% θα αναζητήσει πιο ήσυχους προορισμούς, το 26% θα στραφεί σε λιγότερο τουριστικά μέρη για λόγους κόστους (ιδίως οι Gen Z, με 29%), ενώ 31% θα συνεχίσει να επισκέπτεται δημοφιλείς προορισμούς, αλλά σε περιόδους μεσαίας ζήτησης.

Τέλος, σύμφωνα με το παγκόσμιο συμβούλιο ταξιδίων και τουρισμού (WTTC) οι δαπάνες για ταξίδια και τουρισμό ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολ. το 2024 και θα συνεχίουν να ανεβαίνουν σε όλη τη δάρκεια του 2025.

Πηγή: OT

Business
ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

Business
Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Stream newspaper
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Ντοκουμέντο 02.11.25

Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική - Ανησυχούν οι κάτοικοι

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη
Ελλάδα 02.11.25

Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Σύνταξη
Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου - Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Στο Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Σύνταξη
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
