Τουρισμός: Οι 7 τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια του 2026

Προσεκτικότερες επιλογές προορισμών που να συνδυάζουν αυθεντικότητα, άνεση κι ασφάλεια, και πρόθεση για μεγαλύτερες δαπάνες οριοθετούν σε γενικές γραμμές τις τάσεις που αναμένεται να επικρατήσουν στον τουρισμό το 2026, με τους πολίτες να αναδεικνύουν τα ταξίδια τους σε επένδυση, έχοντας παράλληλα ως σημαντικό σύμμαχο την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Οι τάσεις του 2026

Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση Skyscanner Horizons 2026, το 84% εκ των 22.000 ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δηλώνει ότι θα ταξιδέψει το ίδιο ή περισσότερο το επόμενο έτος, με πρωταγωνιστές τη γενιά Χ (Gen X) και τους Millennials ενώ το 39% προβλέπει ότι θα αυξήσει τις μετακινήσεις του.

Με βάση την έκθεση, επτά είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τα ταξίδια την επόμενη χρονιά:

-Glowmads: Η φροντίδα του εαυτού γίνεται ταξιδιωτική εμπειρία. Ευεξία, skincare και ομορφιά καθορίζουν το πώς και πού ταξιδεύουμε.

-Shelf Discovery: Η γαστρονομία ως πύλη πολιτισμού. Οι ταξιδιώτες «τρώνε σαν ντόπιοι» για αυθεντικές, προσιτές εμπειρίες.

-Altitude Shift: Οι ορεινοί προορισμοί ανεβαίνουν. Χαλάρωση, φύση και αποσύνδεση από την καθημερινότητα.

-Bookbound: Ταξίδια εμπνευσμένα από βιβλία, λογοτεχνικούς ήρωες και εμβληματικές βιβλιοθήκες.

-Family Miles: Πολυγενεακά ταξίδια για κοινές εμπειρίες, συναισθηματικό δέσιμο και οικονομική συνεργασία.

-Catching Flights and Feelings: Ταξίδια με αφορμή τις ανθρώπινες σχέσεις. Γνωριμίες, ρομαντικές εμπειρίες, νέα κοινωνικά δίκτυα εν κινήσει.

-Destination Check-in: Το κατάλυμα ως εμπειρία. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμό με βάση το ίδιο το ξενοδοχείο.

Πρόθεση για μεγαλύτερες δαπάνες

Η διάθεση για ταξίδια συνοδεύεται από μεγαλύτερη πρόθεση δαπανών. Το 71% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να ξοδέψει το ίδιο ή και περισσότερο για πτήσεις, ενώ 37% δηλώνει πως θα αυξήσει τον προϋπολογισμό του. Οι Gen Z (48%) και Millennials (44%) είναι οι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν περισσότερο.

Παρόμοια τάση παρατηρείται και στη διαμονή, με το 70% να σκοπεύει να δαπανήσει το ίδιο ή και περισσότερο και το 31% να δηλώνει πως θα αυξήσει τις σχετικές δαπάνες, ποσοστό που ανεβαίνει στο 37% στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Η ταξιδιωτική έμπνευση ξεκινά πλέον διαδικτυακά. Το 51% χρησιμοποιεί την αναζήτηση «Παντού» για ιδέες προορισμών, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καθοριστικό ρόλο: 46% επηρεάζεται από το YouTube, 38% από το Instagram και 28% από το Facebook.

Ωστόσο, η διαφήμιση από στόμα σε στόμα (37%) και τα διαδικτυακά μέσα (29%) παραμένουν εξίσου ισχυρές πηγές πληροφόρησης.

Σύμμαχος η Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται στον σημαντικότερο σύμμαχο των ταξιδιωτών. Το 54% δηλώνει σίγουρο για τη χρήση της το 2026 (έναντι 47% πέρυσι), ενώ οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της αφορούν την έρευνα προορισμών (38%), τη δημιουργία δρομολογίων (33%), τη σύγκριση πτήσεων και ξενοδοχείων (32%) και την εύρεση έμπνευσης (32%).

Η εμπιστοσύνη στην ΤΝ είναι ιδιαίτερα υψηλή στις νεότερες ηλικίες: 70% των Gen Z και 66% των Millennials δηλώνουν άνετοι με την ιδέα να προγραμματίζουν ταξίδια μέσω αυτής. Ωστόσο, η ακρίβεια των πληροφοριών, ο όγκος επιλογών και η σχετικότητα των προτάσεων παραμένουν βασικοί προβληματισμοί.

Η επίγνωση του φαινομένου του υπερτουρισμού αυξάνεται: το 32% των ταξιδιωτών αναφέρει ότι έχει επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των διακοπών του, με το ποσοστό να φτάνει το 37% στη Gen X. Αυτό οδηγεί σε πιο συνειδητές επιλογές το 34% θα αναζητήσει πιο ήσυχους προορισμούς, το 26% θα στραφεί σε λιγότερο τουριστικά μέρη για λόγους κόστους (ιδίως οι Gen Z, με 29%), ενώ 31% θα συνεχίσει να επισκέπτεται δημοφιλείς προορισμούς, αλλά σε περιόδους μεσαίας ζήτησης.

Τέλος, σύμφωνα με το παγκόσμιο συμβούλιο ταξιδίων και τουρισμού (WTTC) οι δαπάνες για ταξίδια και τουρισμό ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολ. το 2024 και θα συνεχίουν να ανεβαίνουν σε όλη τη δάρκεια του 2025.

Πηγή: OT