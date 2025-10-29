Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Όταν ταξιδεύουν, οι Ευρωπαίοι δείχνουν σαφή προτίμηση για ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας τους (71%) έναντι ταξιδιών στο εξωτερικό, εντός (21%) και εκτός της ΕΕ (8%).

Σύμφωνα με το euronews, οι Ισπανοί είναι οι πιο «πιστοί» στη χώρα τους: μόνο το 8% των ταξιδιών τους εντός της Ένωσης πραγματοποιείται εκτός Ισπανίας.

Οι Γάλλοι και οι Ρουμάνοι καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, με μόλις 9% των ταξιδιών τους να πραγματοποιούνται στο εξωτερικό, αλλά εντός της ΕΕ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, και ίσως δεν αποτελεί έκπληξη, βρίσκονται χώρες σχετικά μικρού μεγέθους: το Λουξεμβούργο (78%), το Βέλγιο (62%) και η Μάλτα (48%).

Ευρωπαίοι και ταξιδιωτικός προϋπολογισμός

Η Europe in Motion ανέλυσε περαιτέρω τα στοιχεία της Eurostat για να διαπιστώσει πόσα και πού ξοδεύουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό οι ταξιδιώτες της ΕΕ.

Το Λουξεμβούργο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των μεγάλων δαπανών, με μέσο όρο 1.758 ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων διανυκτερεύσεων.

Ακολουθούν οι Σουηδοί (1.744 ευρώ), οι Αυστριακοί (1.573 ευρώ), οι Φινλανδοί (1.501 ευρώ) και οι Γάλλοι (1.403 ευρώ).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, αυτοί που φαίνεται να ξοδεύουν τα λιγότερα είναι οι Λιθουανοί (569 ευρώ), οι Ούγγροι (580 ευρώ) και οι Σλοβένοι (667 ευρώ).

Φαγητό: Ποιοι δεν μπορούν να αντισταθούν στις τοπικές λιχουδιές;

Όσον αφορά το φαγητό και τα ποτά, οι Κύπριοι κατέχουν την πρώτη θέση, ξοδεύοντας κατά μέσο όρο 320 ευρώ σε εστιατόρια και καφετέριες κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών.

Οι Εσθονοί βρίσκονται στη δεύτερη θέση (305 ευρώ), μπροστά από τους Φινλανδούς (274 ευρώ) και τους Έλληνες (263 ευρώ).

Αν κοιτάξουμε πιο προσεκτικά, οι τουρίστες από τα Βαλκάνια τείνουν να αφιερώνουν μεγάλο μέρος του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισμού — συχνά το ένα τέταρτο ή και περισσότερο — σε φαγητά και ποτά.

Οι Βούλγαροι προηγούνται με 34%, ακολουθούμενοι από τους Ρουμάνους (29,5%), τους Κροάτες (29%), τους Έλληνες (27,5%) και τους Κύπριους (25%).

Στο άλλο άκρο του φάσματος, η τοπική κουζίνα δεν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων των Γάλλων, οι οποίοι διαθέτουν μόνο το 9% του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισμού για φαγητό — το μικρότερο ποσοστό μεταξύ όλων των χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Το ίδιο ισχύει και για τους Σουηδούς: παρά το γεγονός ότι βρίσκονται μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη, διαθέτουν μόνο το 13% του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισμού για φαγητό και ποτό.

Ποιοι επενδύουν περισσότερο στην διαμονή

Η διαμονή παρουσιάζει μια πολύ διαφορετική εικόνα.

Οι Βέλγοι, οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί είναι αποφασισμένοι να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις: αφιερώνουν το 40% ή περισσότερο των συνολικών ταξιδιωτικών τους δαπανών σε ξενοδοχεία και καταλύματα — το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

Οι Λετονοί επίσης δίνουν προτεραιότητα στην άνεση, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στις δαπάνες διαμονής, παρόλο που βρίσκονται μόνο στην 22η θέση στις συνολικές δαπάνες ταξιδιού.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και η Ουγγαρία, ξοδεύουν αναλογικά τα λιγότερα χρήματα για διαμονή.

Στην τελευταία θέση της λίστας της ΕΕ, ωστόσο, βρίσκονται οι Δανοί, οι οποίοι διαθέτουν λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο (32,6%) του συνολικού προϋπολογισμού τους για ταξίδια σε ξενοδοχεία και ξενώνες.