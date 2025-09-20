Οι Ευρωπαίοι τουρίστες γυρίζουν την πλάτη στις ΗΠΑ

Ο αριθμός των Ευρωπαίων ταξιδιωτών που επισκέπτονται τις ΗΠΑ μειώθηκε απότομα, καθώς οι δασμοί Τράμπ απειλούν τις πιο προσοδοφόρες αεροπορικές διαδρομές του κόσμου και μειώνουν σημαντικά τα ταξίδια.

Καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τους δασμούς οι Ευρωπαίοι κλείνουν λιγότερα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το φθινόπωρο, με τα προγραμματισμένα διατλαντικά ταξίδια να μειώνονται κατά 11%, σύμφωνα με μεγάλο πάροχο δεδομένων.

Η τάση αποτελεί απειλή για την τουριστική βιομηχανία των ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχειακές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για τη μείωση της ζήτησης για υπερατλαντικά ταξίδια.

Η αεροπορική κίνηση

Η αεροπορική κίνηση από τη Γερμανία μειώνεται κατά 13% σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Ισπανία υποχωρεί 9% και η Ιταλία 7,6%, βάσει δεδομένων της Cirium, εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών. Οι κρατήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχωρούν 4,9%, ενώ η Γαλλία σημειώνει πτώση 2,9%.

«Η ευρωπαϊκή ζήτηση έχει πέσει», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος της United Airlines, Σκοτ Κίρμπι, σε συνέντευξη, προσθέτοντας ότι ίσως έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο. «Η πτώση είναι μικρότερη και το ακούω περισσότερο όταν μιλάω με Ευρωπαίους παρά όταν το βλέπω στα δεδομένα».

Η οικονομική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζει τη διάθεση των Ευρωπαίων να κάνουν το «μεγάλο ταξίδι» στο Νέο Κόσμο.

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη προσφέρουν αεροπορικά εισιτήρια για τις ΗΠΑ που βρίσκονται στην κορυφή των προσφορών. Η British Airways προσφέρει πτήσεις μετ’ επιστροφής από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη αξίας 355 λιρών (478 δολάρια) τον Οκτώβριο, ενώ η Virgin Atlantic Airways 345 λίρες.

Η Lufthansa προσφέρει ταξίδια μετ’ επιστροφής Φρανκφούρτη-Νέα Υόρκη για 420 ευρώ (493 δολάρια), αν και τα ταξίδια προς την αντίστροφη διαδρομή κοστίζουν 625 δολάρια.

Συνολικά, τα οικονομικά ταξίδια στις ΗΠΑ δεν έχουν ανακάμψει πλήρως από την πτώση που είχαν σημειώσει νωρίτερα φέτος, η οποία οφειλόταν στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις των δασμών. Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες βλέπουν εταιρικά και υψηλής απόδοσης ταξίδια αναψυχής να διατηρούνται σταθερά αυτό το τρίμηνο.

Πηγή: ΟΤ