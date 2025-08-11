Ο τουρισμός αποτελεί μία από τις βασικές πηγές εσόδων για αρκετές χώρες στην Ευρώπη και σύμφωνα με το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Γηραιά Ήπειρος υποδέχτηκε 125 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025.

Αυτό σημαίνει αύξηση 2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024 και αύξηση 5% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας στοιχεία της ίδιας περιόδου.

Οι αφίξεις τουριστών εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων αυξήθηκαν επίσης κατά 5% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Ποιοι προορισμοί είναι «ψηλά» στις προτιμήσεις των τουριστών

Η πιο πρόσφατη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών ερεύνησε ποιες χώρες κερδίζουν τα περισσότερα από τον τουρισμό και ποιοι ήταν οι πιο επισκέψιμοι προορισμοί στις αρχές του 2025.

Στη νότια μεσογειακή Ευρώπη, οι αφίξεις είχαν ανοδική πορεία κατά 2%, αντανακλώντας την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια εκτός σεζόν σε ορισμένους προορισμούς, αναφέρει δημοσίευμα του Euro News.

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη σημείωσε επίσης αύξηση 8% στον αριθμό των επισκεπτών σε σύγκριση με το 2024, ιδίως στους προορισμούς της Βαλτικής.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός επισκεπτών σε αυτή την περιοχή παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2019.

Η Λιθουανία, η Μάλτα, η Λετονία, η Φινλανδία, η Ισπανία και η Ελλάδα, φυσικά, σημείωσαν τις υψηλότερες αυξήσεις στις διεθνείς αφίξεις μεταξύ των προορισμών της ΕΕ κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Αντίθετα, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Σουηδία και το Βέλγιο σημείωσαν μείωση στις αφίξεις διεθνών τουριστών σε σύγκριση με το 2019.

Ποιες χώρες στην Ευρώπη κερδίζουν τα περισσότερα από τον τουρισμό;

Παρά τις θετικές τάσεις στον διεθνή τουρισμό, οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για ζητήματα όπως η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, τα υψηλά έξοδα ταξιδιού και η αύξηση των δασμών.

Αυτά θεωρούνται τα τρία κύρια προβλήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον διεθνή τουρισμό το 2025.

Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων προβλέπει ότι οι εμπορικές εντάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επιδόσεις του τουρισμού στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, η Ισπανία, η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική δύναμη στον κόσμο, σημείωσε αύξηση 9% στις δαπάνες των επισκεπτών μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με τους ίδιους δύο μήνες του 2024.

Αυτό ακολουθεί μια σημαντική αύξηση της τάξεως του 16% το 2024.

Η Γαλλία σημείωσε αύξηση 6% στα έσοδα από τον διεθνή τουρισμό, ενώ η Δανία σημείωσε αύξηση 11% το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία ανέφεραν επίσης αύξηση 4% στα έσοδα από τον τουρισμό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.