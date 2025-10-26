Στόχος 2050: Η Ευρώπη ζητά «ισορροπημένο» τουρισμό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες

Μέχρι το 2050, οι πόλεις στην Ευρώπη επιθυμούν έναν τουρισμό που θα εξισορροπεί τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αυτό ήταν το μήνυμα της δεύτερης ημέρας του Παγκόσμιου Φόρουμ Τουρισμού, μιας σημαντικής ετήσιας συνάντησης των φορέων του τουρισμού από όλο τον κόσμο.

«Σε ορισμένες πόλεις, όπως η Βενετία και η Βαρκελώνη, παρατηρούμε μια μονοπολιτισμική τάση στις οικονομικές δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης, οι οποίες τείνουν να εξυπηρετούν περισσότερο τα συμφέροντα του μάρκετινγκ για τους τουρίστες ή να ικανοποιούν τις διατροφικές συνήθειες των τουριστών παρά των κατοίκων», δήλωσε η Eleonora Orso, υπεύθυνη πολιτικής στο Eurocities, το δίκτυο με έδρα τις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί περισσότερες από 200 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η Ευρώπη υποδέχτηκε σχεδόν 340 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες το πρώτο εξάμηνο του 2025 — αύξηση 4% σε σχέση με πέρυσι και 7% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Οι κορυφαίοι προορισμοί στον κόσμο παραμένουν στην Ευρώπη, με τη Γαλλία και την Ισπανία να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στις αφίξεις κατά την ίδια περίοδο.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ισπανία θα μπορούσε να ξεπεράσει τη Γαλλία έως το 2034, φτάνοντας τα 3,75 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ο Patrick Bontinck, Διευθύνων Σύμβουλος της visit.brussels, τόνισε την ανάγκη οι πόλεις να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τον τουρισμό — εστιάζοντας στην προσέλκυση των κατάλληλων επισκεπτών και όχι απλώς περισσότερων.

«Επιλέξτε ποιον θέλετε να προσελκύσετε και αποφασίστε την υποδομή σας για αυτούς τους ανθρώπους», είπε στο φόρουμ.

«Το προϊόν στον τουρισμό είναι ο ίδιος ο προορισμός»

Σύμφωνα με το euronews, ο μαζικός τουρισμός δεν είναι πλέον μόνο ένα εποχιακό ζήτημα. Από τη Βενετία έως τη Βαρκελώνη, οι ευρωπαϊκές πόλεις αγωνίζονται να διαχειριστούν τον αριθμό ρεκόρ των επισκεπτών.

Καθώς οι τουριστικές πολυκοσμία αυξάνεται, οι ντόπιοι κάτοικοι εκδιώκονται από την περιοχή λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους διαβίωσης, γεγονός που προκαλεί εκτεταμένες διαμαρτυρίες.

Οι τοπικές αρχές από τη Λισαβόνα έως την Αθήνα έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η τουριστική άνθηση επιβαρύνει τις υποδομές, αυξάνει τη ρύπανση και μειώνει την ποιότητα ζωής των

«Το προϊόν στον τουρισμό είναι ο ίδιος ο προορισμός», δήλωσε η Sabine Wendt, διευθύνουσα σύμβουλος της visitBerlin, της επίσημης τουριστικής οργάνωσης της πόλης.

«Αν καταστρέψουμε την πόλη κοινωνικά ή περιβαλλοντικά, κανείς δεν θα έρχεται πια».

Η Wendt τόνισε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι — συμπεριλαμβανομένων των τουριστών — μοιράζονται την ευθύνη για την προστασία των προορισμών που προωθούν και επισκέπτονται. Η Orso της Eurocities πρόσθεσε ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας και κερδοφορίας, οι τουριστικές πολιτικές πρέπει να ενσωματωθούν σε ευρύτερες αστικές στρατηγικές.

«Πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης αστικής ατζέντας, που να σχετίζεται με τις μεταφορές, τη στέγαση, τις στρατηγικές υποστήριξης των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής», δήλωσε.

Η εμπιστοσύνη του τουρισμού

Σύμφωνα με τον Δείκτη Εμπιστοσύνης του Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, τα υψηλά κόστη μεταφοράς και διαμονής παραμένουν οι κύριες προκλήσεις που επηρεάζουν τον διεθνή τουρισμό φέτος.

Ο πληθωρισμός στον τουρισμό αναμένεται να μειωθεί από 8% το 2024 σε 6,8% το 2025 — εξακολουθώντας να είναι σημαντικά υψηλότερος από τον συνολικό πληθωρισμό που ανέρχεται σε 4,3%.

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν επίσης την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών, προειδοποιούν οι ειδικοί, και θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια για τη μετάβαση από τον μαζικό τουρισμό σε ένα πιο στοχευμένο, βιώσιμο μοντέλο.

«Κάθε πόλη έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, οπότε δεν μπορείς να καθιερώσεις μια τυποποιημένη προσέγγιση, (αλλά) είναι απολύτως σημαντικό ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας να συνεργαστούν», δήλωσε ο José Ramón Bauzá, ιδρυτής του Φόρουμ Αεροπορίας και Τουρισμού και πρώην πρόεδρος των Βαλεαρίδων Νήσων.

«Διαφορετικά, θα χάσουμε όχι μόνο χρόνο αλλά και χρήματα για τους επενδυτές», πρόσθεσε.

Αν και η ΕΕ δεν έχει επίσημη αρμοδιότητα στον τομέα του τουρισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επί του παρόντος μια κοινή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό.

Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, αποσκοπεί να καταστήσει τον τομέα πιο ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και βιώσιμο, αντιμετωπίζοντας τον υπερπληθυσμό, προωθώντας φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες και υποστηρίζοντας τα διασυνοριακά ταξίδια.