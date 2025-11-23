magazin
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Planet Travel 23 Νοεμβρίου 2025 | 11:30

Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Τα ταξιδιωτικά πλάνα ήδη καταστρώνονται για το 2026, με την Ευρώπη να συγκεντρώνει σταθερά πολλούς προορισμούς που αξίζουν για διαμονή ή ολιγοήμερο ταξίδι, βάσει της λίστας της Βest Cities για τις καλύτερες πόλεις.

Έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης προορισμοί στην Ασία και στις ΗΠΑ. Φέτος, όπως κάθε χρόνο, η έκθεση Best Cities από την εταιρεία αναλύσεων Resonance αναδεικνύει τις πιο επιδραστικές και οικονομικά ακμάζουσες πόλεις του κόσμου.

Η κατάταξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες – ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία

εικόνα που δείχνει κόσμο να διασχίζει διάβαση σε δρόμο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη

Κόσμος διασχίζει διάβαση σε δρόμο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογεί περισσότερες από 400 πόλεις παγκοσμίως με πληθυσμό άνω του ενός εκατομμυρίου. Η κατάταξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες – ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία – συνδυάζοντας παραδοσιακούς δείκτες με δεδομένα που προέρχονται από χρήστες σε Google, Instagram και TikTok.

Τα αποτελέσματα φέρνουν στην κορυφή γνώριμες πόλεις, μεταξύ των οποίων και ευρωπαϊκές, ενώ επιφυλάσσουν και κάποιες αναμενόμενες απουσίες-έκπληξη από τη 20άδα.

Best Cities: Οι τρεις πυλώνες

Είτε πρόκειται για μόνιμη διαμονή είτε για ταξίδι αναψυχής, η εταιρεία συγκρίνει κάθε φορά τις πόλεις και στη συνέχεια βαθμολογεί καθεμία συνυπολογίζοντας τρεις παράγοντες: ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία.

εικόνα που δείχνει τουρίστες σε σκάφος στον Σηκουάνα, μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ στο Παρίσι

Τουρίστες απολαμβάνουν μια βόλτα με σκάφος στον Σηκουάνα, περνώντας μπροστά από τον καθεδρικό ναό της Νοτρ Νταμ στο Παρίσι

Όπως αναφέρει το Business Insider για τη φετινή έκθεση, οι δείκτες που εξέτασαν οι ερευνητές αφορούν στον αριθμό των αξιοθέατων που διαθέτει μια πόλη και είναι κατάλληλα για οικογένειες, στο πόσο φιλική είναι η πόλη στους πεζούς και σε όσους θέλουν να την εξερευνήσουν με τα πόδια, στην ποιότητα των δημόσιων μέσων μεταφοράς, στη νυχτερινή ζωή, στη γενικότερη κατάσταση της τοπικής οικονομίας, και άλλους.

Επιπλέον, αναλύθηκαν δεδομένα χρηστών από Google, Instagram και TikTok για την ψηφιακή απήχηση της κάθε μητρόπολης.

Πώς αξιολογήθηκαν οι πόλεις

Οι κορυφαίες πόλεις του 2026 περιλαμβάνουν γνώριμα ονόματα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, καθώς και μία από τη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για πόλεις με παγκόσμια επιρροή και υψηλή ζήτηση, τόσο ως τόποι μόνιμης διαμονής όσο και ως ταξιδιωτικοί προορισμοί.

εικόνα που δείχνει επισκέπτες και κατοίκους του Λονδίνου να διασχίζουν την Tower bridge στο Λονδίνο

Επισκέπτες και κάτοικοι του Λονδίνου διασχίζουν την Tower bridge στο Λονδίνο

Αξιοσημείωτο είναι ότι ορισμένοι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, παρά τη διεθνή τους αναγνωρισιμότητα, όπως η Πόλη του Μεξικού και το Μαϊάμι, δεν κατάφεραν καν να μπουν στην τελική 20άδα.

Πρώτο στη λίστα των 20 Best Cities φιγουράρει το Λονδίνο των 12 εκατ. κατοίκων, με μηνιαίο κόστος διαμονής για ένα άτομο (χωρίς στέγαση) 1.393 δολάρια. Όσο για το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης, αυτό ανέρχεται στα 3.112 δολάρια.

Ένα πλήρες γεύμα τριών πιάτων για δύο άτομα σε εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας υπολογίζεται στα 104,58 δολάρια, ενώ ένας καπουτσίνο στοιχίζει κατά μέσο όρο 5,27 δολάρια.

Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται συνολικά έξι ευρωπαϊκές χώρες. Τις τρεις πρώτες θέσεις συμπληρώνουν η Νέα Υόρκη και το Παρίσι. Ακολουθούν το Τόκιο, η Μαδρίτη, η Σιγκαπούρη, η Ρώμη, το Ντουμπάι, το Βερολίνο και η Βαρκελώνη.

Στη δεύτερη δεκάδα βρίσκονται με σειρά κατάταξης το Σίδνεϊ, το Λος Άντζελες, η Σεούλ, το Άμστερνταμ, το Πεκίνο, η Σανγκάη, το Τορόντο, το Σάο Πάολο, το Χονγκ Κονγκ και τελευταία η Κωνσταντινούπολη.

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Απόρρητο