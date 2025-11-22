magazin
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αμερικανίδα συγγραφέας Γουίλα Κάθερ, γεννηθείσα το 1873, είχε πει κάποτε ότι: «Οι άνθρωποι ταξιδεύουν πιο γρήγορα τώρα, αλλά δεν ξέρω αν πηγαίνουν σε ομορφότερα μέρη».

Πολλές δεκαετίες αργότερα, στο σήμερα, ο συλλογισμός της παραμένει επίκαιρος. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν όλο και πιο συχνά, σε όλο και πιο μακρινούς προορισμούς, αλλά οι διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί οδηγοί πολλές φορές καταστρέφουν την εμπειριά του να χάνεσαι στο άγνωστο, κάνοντας χειραψίες με πρόσωπα με τα οποία δεν θα ανταμώσεις πιθανότατα ξανά και, πίνοντας σε τοπικά μπαρ με ιδιόρρυθμη διακόσμηση τα οποία ανακάλυψες περπατώντας για ώρες στα στενάκια των πόλεων.

Καθώς οδεύουμε προς το 2026, η ανθρώπινη εμπειρία του να επισκέπτεσαι ξένα μέρη, άγνωστους τόπους, είπε να περάσει μια βόλτα από το σιδερένιο κρεβάτι του Προκρούστη, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του.

Φωτογραφία: Βιβλιοπωλείο στην Θεσσαλονίκη | Egemen Şahin | Unsplash

Ας πούμε, θέλετε να πάτε στο Παρίσι; Μπείτε στο TikTok και μια σειρά από χρήστες της εφαρμογής θα σας προτείνουν μια σειρά από ανέραστα και υπερεκτιμημένα μπαρ και εστιατόρια, τα οποία είπαν ότι θα «φύγουν να αγοράσουν δική τους ταυτότητα και δεν γύρισαν ποτέ». Το ίδιο ισχύει και για το Λονδίνο, την Βιέννη, την Βαρκελώνη και φυσικά, τις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Από το Πόρτο μέχρι την Θεσσαλονίκη

Οι συντάκτες του περιοδικού Time Out, εικάζουμε ότι απηύδησαν από αυτή την ανέλπιδη πραγματικότητα που μας θέλει ταξιδιώτες-σκλάβους των τουριστών που προσκυνούν τις μηχανές αναζήτησης, και αποφάσισαν να δημοσιεύσουν μια λίστα με δρόμους σε όλο τον κόσμο που, κόντρα στην εποχή, έχουν ακόμα χαρακτήρα.

Και, κάπου ανάμεσα σε «κουλ» δρόμους στο Πόρτο, το Μόντρεαλ, το Χο Τσι Μιν και το Ρίο ντε Τζανέιρο, θα βρείτε και την Ολύμπου στην Θεσσαλονίκη.

«Η Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του βορρά, φημίζεται για την χαλαρή ατμόσφαιρα και την εξαιρετική γαστρονομική σκηνή της. Και στην οδό Ολυμπού, θα βιώσετε και τα δύο αυτά πράγματα σε αφθονία», αναφέρει ο συντάκτης του περιοδικού, Δημήτρης Ιωάννου.

Voila, λοιπόν: η λίστα του Time Out, με τους πιο «κουλ δρόμους» του κόσμου, από άποψη κουλτούρας, γαστρονομίας, κοινοτικής ζεστασιάς και διασκέδασης, έφτασε στα χέρια μας.

Oι δέκα πιο «cool δρόμοι»

Rua do Senado, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Orange Street, Οσάκα, Ιαπωνία

Rua do Bonjardim, Πόρτο, Πορτογαλία

Fanghua Street, Τσενγκντού, Κίνα

Sherbrooke Street West, Μόντρεαλ, Καναδάς

Montague Road, Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία

Maybachufer, Βερολίνο, Γερμανία

Ολύμπου, Θεσσαλονίκη

Orchard Street, Νέα Υόρκη

Vĩnh Khánh Street, Χο Τσι Μιν, Βιετνάμ

