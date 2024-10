Οι 38 πιο cool γειτονιές στον κόσμο αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Time Out

Το Time Out ανακοίνωσε τις πιο δημοφιλείς γειτονιές που πρέπει να επισκεφθείτε αυτή τη στιγμή, με μια περιοχή της Μασσαλίας να έχει ανακηρυχθεί η πιο cool του κόσμου για το 2024. Οι 38 γειτονιές επιλέχθηκαν από τους τοπικούς συντάκτες με βάση κριτήρια όπως το φαγητό, το ποτό, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Άλλοι παράγοντες που αξιολογήθηκαν περιλάμβαναν τη δυνατότητα περιπάτου, τη ζωή στους δρόμους και την κοινότητα.

Η συναρπαστική νυχτερινή ζωή και η έντονη δραστηριότητα στους δρόμους της Σεούλ της Νότιας Κορέας και του Πόρτλαντ των ΗΠΑ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Η φετινή λίστα

Τρεις γειτονιές του Ηνωμένου Βασιλείου μπήκαν στον κατάλογο των πολιτιστικών hotspots: τα πάρκα και τα τζαζ μπαρ του Strathbungo στη Γλασκώβη, οι φιλικές φυσιογνωμίες και ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του Leyton στο Λονδίνο και τα ολοζώντανα εστιατόρια του Stokes Croft και του St Paul στο Μπρίστολ.

Το Stokes Croft and St Paul κατέλαβε την έκτη θέση στον κατάλογο για την ιστορία του ως «το κέντρο της Αφρο-Καραϊβικής κουλτούρας» και τις πολύχρωμες οικογενειακές μπουτίκ.

Η Grace Beard, ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out, δήλωσε: «Η ετήσια κατάταξη του Time Out για τις πιο cool γειτονιές του κόσμου γιορτάζει τις πιο μοναδικές και συναρπαστικές περιοχές των πόλεών μας. Οι γειτονιές της φετινής λίστας έχουν πολλά κοινά: υπέροχα μέρη για φαγητό και ποτό, πρωτοποριακή κουλτούρα, ζωή στους δρόμους και μια ακμάζουσα κοινότητα».

Οι καλύτερες γειτονιές σύμφωνα με το Time Out

1)Notre Dame du Mont, Μασσαλία, Γαλλία

2)Mers Sultan, Καζαμπλάνκα, Μαρόκο

3)Pererenan, Μπαλί, Ινδονησία

4)Seongsu-dong, Σεούλ, Νότια Κορέα

5)Kerns, Πόρτλαντ, ΗΠΑ

6)Stokes Croft & St Paul’s, Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο

7)Chippendale, Σίδνεϊ, Αυστραλία

8)Principe Real, Λισαβόνα, Πορτογαλία

9)Glória, Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

10)Windsor, Μελβούρνη, Αυστραλία

11)Zabłocie, Κρακοβία, Πολωνία

12)Little River, Μαϊάμι, ΗΠΑ

13)Saint-Henri, Μόντρεαλ, Καναδάς

14)Punavuori, Ελσίνκι, Φινλανδία

15)Gakugeidaigaku, Τόκιο, Ιαπωνία

16)Thao Dienm, Ho Chi Minh, Βιετνάμ

17)Flatbush, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

18)Friedrichshain, Βερολίνο, Γερμανία

19)East City, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

20)Belleville, Παρίσι, Γαλλία

21)Northbridge, Περθ, Αυστραλία

22)Strathbungo, Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο

23)Chacarita, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

24)Leyton, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

25)Inchicore, Δουβλίνο, Ιρλανδία

26)East Hollywood, Λος Άντζελες, ΗΠΑ

27)Ekkamai, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

28)San Rafael, Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

29)Mount Pleasant, Ουάσινγκτον, ΗΠΑ

30)Bonfim, Πόρτο, Πορτογαλία

31)Palace Quarter, Βουδαπέστη, Ουγγαρία

32)Brewerytown, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

33)Kowloon City, Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ

34)Logan Square, Σικάγο, ΗΠΑ

35)Norwood, Αδελαΐδα, Αυστραλία

36)Osu, Accra, Γκάνα

37)Orchard, Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη

38)Union Square, Βοστώνη, ΗΠΑ

*Mε πληροφορίες από: The Independent | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Notre-Dame-du-Mont in Marseille | François Schwarz on Flickr (CC BY-NC 2.0)