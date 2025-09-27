Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η αυθεντική, τοπική εμπειρίας αποτελεί το υπέρτατο ταξιδιωτικό trend και ο παγκόσμιος οδηγός Time Out αποφάσισε να αναζητήσει τις πιο «κουλ» γειτονιές του κόσμου για το 2025.

Η ετήσια κατάταξη της Time Out τιμά τις γειτονιές που χτυπάει η καρδιά της πραγματικής ζωής των πόλεων, με την Ιαπωνία να κατακτά την κορυφή και ευρωπαϊκές και αμερικανικές μητροπόλεις, όπως το Λονδίνο και το Σικάγο, να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται μία γωνιά του Τόκιο, την οποία η Time Out αποκαλεί «βιβλιοφιλικό νιρβάνα». Ο λόγος για το Jimbōchō, το οποίο φιλοξενεί περίπου 130 παλαιοπωλεία βιβλίων, ανάμεσά τους εμβληματικά καταστήματα όπως τα Isseido Booksellers και Kitazawa Bookstore.

Εκτός από την πλούσια λογοτεχνική του κουλτούρα, η γειτονιά ξεχωρίζει για την πληθώρα από φιλόξενες καφετέριες και τα εξαιρετικά εστιατόρια με κάρι, συνθέτοντας έναν μοναδικό αστικό χαρακτήρα.

Η ετήσια λίστα της Time Out καταρτίζεται από τις προτάσεις του παγκόσμιου δικτύου συντακτών και συγγραφέων της. Οι επιλογές στη συνέχεια αξιολογούνται με βάση αυστηρά κριτήρια που περιλαμβάνουν την κουλτούρα, την κοινότητα, τη βιωσιμότητα, το φαγητό και ποτό, αλλά και αυτό που η Time Out περιγράφει ως «η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα» (απόδοση του κριτηρίου hard-to-define sense of ‘nowness’).

View this post on Instagram A post shared by Time Out Tokyo (@timeouttokyo_)

Όπως δήλωσε στο CNN Travel η Γκρέις Μπίαρντ, συντάκτρια ταξιδιών της Time Out, «το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη φετινή κατάταξη είναι το πόσο πολύ οι γειτονιές μας διαμορφώνονται από, και για, τις τοπικές τους κοινότητες».

Η Μπίαρντ τόνισε πως η φετινή λίστα επιβραβεύει τόσο γνωστές όσο και λιγότερο προβεβλημένες γωνιές, «σημεία που οι ντόπιοι αγαπούν πραγματικά και που αξίζουν την ίδια προσοχή με τους κύριους τουριστικούς κόμβους μιας πόλης».

Η μεγάλη δεκάδα

Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντάμε το Borgerhout της Αμβέρσας, που χαρακτηρίζεται ως η «δημιουργική καρδιά» της βελγικής πόλης. Η περιοχή φημίζεται για τα σπουδαία γαστρονομικά σποτ και τις αμέτρητες γκαλερί της, με την έκδοση να προτείνει ανεπιφύλακτα τον τριμηνιαίο τοπικό εορτασμό «Borger Nocturne».

Την τριάδα συμπληρώνει η Barra Funda στη δυτική πλευρά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, χάρη στην «αναμφισβήτητα κουλ και δημιουργική ατμόσφαιρα» σε συνδυασμό με τη βιομηχανική της ιστορία.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση το Camberwell του νοτιοανατολικού Λονδίνου, το οποίο επαινείται για τη «νεανική του ατμόσφαιρα, το ανεξάρτητο πνεύμα και την πολυπολιτισμικότητά του».

«Είμαστε πολύ τυχεροί με τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τις παμπ. Είναι μακροχρόνια παράδοση για πολλούς Camberwellians να παίρνουν ένα wrap και sambusak από το Falafel & Shawarma ή μια πίτσα από το Theo’s και να τα απολαμβάνουν με μία ή δύο μπίρες στο Stormbird ή στο Hermits Cave» είπε η Άννα Πρέστον, μόνιμη κάτοικος της περιοχής.

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η υψηλότερη κατάταξη για τις ΗΠΑ, με το Avondale του Σικάγου, που ξεχωρίζει για τα wine bars, τα κέντρα ευεξίας και τους μουσικά στέκια του.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις δέκα κορυφαίες γειτονιές για το 2025:

Jimbōchō, Τόκιο, Ιαπωνία Borgerhout, Αμβέρσα, Βέλγιο Barra Funda, Σάο Πάολο, Βραζιλία Camberwell, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Avondale, Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες Mullae-dong, Σεούλ, Νότια Κορέα Ménilmontant, Παρίσι, Γαλλία Nakatsu, Οζάκα, Ιαπωνία Vallila, Ελσίνκι, Φινλανδία Labone, Άκρα, Γκάνα

Η Αθήνα πουθενά

Στη συνολική λίστα φιγουράρουν 39 γειτονιές από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες πρωτοεμφανιζόμενες.

Ωστόσο, η Γκρέις Μπίαρντ σημείωσε ότι υπάρχουν και «μερικά σημεία που κάνουν δεύτερη —ή και τρίτη— εμφάνιση». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Anjos της Λισαβόνας, που βρέθηκε στη θέση 34 το 2021 και φέτος ανέβηκε στη θέση 12, επιβεβαιώνοντας πως η δυναμική των γειτονιών μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγα χρόνια.

Από το ησυχαστήριο του Τόκιο έως το δημιουργικό χάος του Σάο Πάολο, η λίστα της Time Out υπογραμμίζει μία ξεκάθαρη τάση: οι πιο ελκυστικοί προορισμοί δεν είναι πλέον τα μνημεία, αλλά η καθημερινή, ζωντανή κουλτούρα των γειτονιών -η Αθήνα ή κάποια από τις περιοχές της δεν υπάρχει πουθενά.