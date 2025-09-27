magazin
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Planet Travel 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Η αυθεντική, τοπική εμπειρίας αποτελεί το υπέρτατο ταξιδιωτικό trend και ο παγκόσμιος οδηγός Time Out αποφάσισε να αναζητήσει τις πιο «κουλ» γειτονιές του κόσμου για το 2025.

Η ετήσια κατάταξη της Time Out τιμά τις γειτονιές που χτυπάει η καρδιά της πραγματικής ζωής των πόλεων, με την Ιαπωνία να κατακτά την κορυφή και ευρωπαϊκές και αμερικανικές μητροπόλεις, όπως το Λονδίνο και το Σικάγο, να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται μία γωνιά του Τόκιο, την οποία η Time Out αποκαλεί «βιβλιοφιλικό νιρβάνα». Ο λόγος για το Jimbōchō, το οποίο φιλοξενεί περίπου 130 παλαιοπωλεία βιβλίων, ανάμεσά τους εμβληματικά καταστήματα όπως τα Isseido Booksellers και Kitazawa Bookstore.

Εκτός από την πλούσια λογοτεχνική του κουλτούρα, η γειτονιά ξεχωρίζει για την πληθώρα από φιλόξενες καφετέριες και τα εξαιρετικά εστιατόρια με κάρι, συνθέτοντας έναν μοναδικό αστικό χαρακτήρα.

Η ετήσια λίστα της Time Out καταρτίζεται από τις προτάσεις του παγκόσμιου δικτύου συντακτών και συγγραφέων της. Οι επιλογές στη συνέχεια αξιολογούνται με βάση αυστηρά κριτήρια που περιλαμβάνουν την κουλτούρα, την κοινότητα, τη βιωσιμότητα, το φαγητό και ποτό, αλλά και αυτό που η Time Out περιγράφει ως «η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα» (απόδοση του κριτηρίου hard-to-define sense of ‘nowness’).

View this post on Instagram

A post shared by Time Out Tokyo (@timeouttokyo_)

Όπως δήλωσε στο CNN Travel η Γκρέις Μπίαρντ, συντάκτρια ταξιδιών της Time Out, «το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη φετινή κατάταξη είναι το πόσο πολύ οι γειτονιές μας διαμορφώνονται από, και για, τις τοπικές τους κοινότητες».

Η Μπίαρντ τόνισε πως η φετινή λίστα επιβραβεύει τόσο γνωστές όσο και λιγότερο προβεβλημένες γωνιές, «σημεία που οι ντόπιοι αγαπούν πραγματικά και που αξίζουν την ίδια προσοχή με τους κύριους τουριστικούς κόμβους μιας πόλης».

Η μεγάλη δεκάδα

Στη δεύτερη θέση της λίστας συναντάμε το Borgerhout της Αμβέρσας, που χαρακτηρίζεται ως η «δημιουργική καρδιά» της βελγικής πόλης. Η περιοχή φημίζεται για τα σπουδαία γαστρονομικά σποτ και τις αμέτρητες γκαλερί της, με την έκδοση να προτείνει ανεπιφύλακτα τον τριμηνιαίο τοπικό εορτασμό «Borger Nocturne».

Την τριάδα συμπληρώνει η Barra Funda στη δυτική πλευρά του Σάο Πάολο της Βραζιλίας, χάρη στην «αναμφισβήτητα κουλ και δημιουργική ατμόσφαιρα» σε συνδυασμό με τη βιομηχανική της ιστορία.

Ακολουθεί στην τέταρτη θέση το Camberwell του νοτιοανατολικού Λονδίνου, το οποίο επαινείται για τη «νεανική του ατμόσφαιρα, το ανεξάρτητο πνεύμα και την πολυπολιτισμικότητά του».

«Είμαστε πολύ τυχεροί με τα εστιατόρια, τις καφετέριες και τις παμπ. Είναι μακροχρόνια παράδοση για πολλούς Camberwellians να παίρνουν ένα wrap και sambusak από το Falafel & Shawarma ή μια πίτσα από το Theo’s και να τα απολαμβάνουν με μία ή δύο μπίρες στο Stormbird ή στο Hermits Cave» είπε η Άννα Πρέστον, μόνιμη κάτοικος της περιοχής.

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η υψηλότερη κατάταξη για τις ΗΠΑ, με το Avondale του Σικάγου, που ξεχωρίζει για τα wine bars, τα κέντρα ευεξίας και τους μουσικά στέκια του.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα με τις δέκα κορυφαίες γειτονιές για το 2025:

  1. Jimbōchō, Τόκιο, Ιαπωνία
  2. Borgerhout, Αμβέρσα, Βέλγιο
  3. Barra Funda, Σάο Πάολο, Βραζιλία
  4. Camberwell, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
  5. Avondale, Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες
  6. Mullae-dong, Σεούλ, Νότια Κορέα
  7. Ménilmontant, Παρίσι, Γαλλία
  8. Nakatsu, Οζάκα, Ιαπωνία
  9. Vallila, Ελσίνκι, Φινλανδία
  10. Labone, Άκρα, Γκάνα

Η Αθήνα πουθενά

Στη συνολική λίστα φιγουράρουν 39 γειτονιές από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες πρωτοεμφανιζόμενες.

Ωστόσο, η Γκρέις Μπίαρντ σημείωσε ότι υπάρχουν και «μερικά σημεία που κάνουν δεύτερη —ή και τρίτη— εμφάνιση». Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Anjos της Λισαβόνας, που βρέθηκε στη θέση 34 το 2021 και φέτος ανέβηκε στη θέση 12, επιβεβαιώνοντας πως η δυναμική των γειτονιών μπορεί να αλλάξει δραματικά μέσα σε λίγα χρόνια.

Από το ησυχαστήριο του Τόκιο έως το δημιουργικό χάος του Σάο Πάολο, η λίστα της Time Out υπογραμμίζει μία ξεκάθαρη τάση: οι πιο ελκυστικοί προορισμοί δεν είναι πλέον τα μνημεία, αλλά η καθημερινή, ζωντανή κουλτούρα των γειτονιών -η Αθήνα ή κάποια από τις περιοχές της δεν υπάρχει πουθενά.

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία
Planet Travel 23.09.25

Η Σουηδία μπορεί πλέον να «συνταγογραφηθεί» για διακοπές με έμφαση στην ψυχική ηρεμία

Μια αρκετά επιτυχημένη τουριστική καμπάνια η οποία στοχεύει στους «σκασμένους» από την υπερεργασία ευρωπαίους, έκανε δυνατό άνοιγμα στην Σουηδία η οποία στοχεύει ήδη τους γείτονές της Βρετανούς

Σύνταξη
Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s – Aπό τις gastropub στα Wagamama
Resto-κουλτούρα 22.09.25

Ο σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ και η γαστρονομική επανάσταση της Βρετανίας στα 90s - Aπό τις gastropub στα Wagamama

Στο βιβλίο Blood, Sweat and Asparagus Spears, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Μάρκο Πιερ Γουάιτ, ο Άντριου Τουρβίλ παρουσιάζει πώς η εστιατορική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου πέρασε από το «άνοστο φαγητό» στο καινοτόμο λάιφσταϊλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Όλο και πιο πολλοί Ευρωπαίοι ψάχνουν για ήσυχες διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε εκ των ων ουκ άνευ «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια
Καρό τραπεζομάντιλο 10.09.25

Μυστικά και αναμνήσεις μέσα στο εστιατόριο του Χόλιγουντ όπου τρώνε όλοι οι σταρ εδώ και 60 χρόνια

Στο μπαρ του Dan Tana’s οι γονείς της Ντρου Μπάριμορ της άλλαζαν πάνες, ενώ οι Μέριλιν Μονρόε, Τζέιμς Ντιν, Φρανκ Σινάτρα και Τζακ Νίκολσον ήταν μόνιμοι θαμώνες του. Όλο το Χόλιγουντ πέρασε από τα τραπέζια του και ο λόγος δεν ήταν μόνο το θρυλικό κοτόπουλο-παρμεζάνα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπαικός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Ελλάδα 27.09.25

Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

Η μοτοπορεία πέρασε και από το Σύνταγμα με τους συμμετέχοντες να πραγματοποιούν στάση για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον Πάνο Ρούτσι και τους άλλους απεργούς πείνας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
