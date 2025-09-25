Ανακοινώθηκε η πρώτη λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου για το 2025 – H Αθήνα συμμετέχει στο πάρτυ

Οι ειδικοί του World’s 50 Best, μια λίστα με τα καλύτερα μπαρ και εστιατόρια του κόσμου την οποία υπογράφει η βρετανική εταιρεία μέσων ενημέρωσης William Reed, πήραν τους δρόμους όλων των ηπείρων για να μας παρουσιάσουν τους νικητές των θέσεων 100 έως και 51.

Από το Μεντεγίν, μέχρι την Αθήνα και τη Νάπολη, οι ειδήμονες δοκίμασαν τι έχουν να προσφέρουν διάφοροι ναοί του υνοπνεύματος, και μας παρουσιάζουν 49 μπαρ σε 35 πόλεις: από μοντέρνα στέκια στην Μπανγκόκ έως μπαρ με ζωντανή μουσική στο Μπουένος Άιρες.

Οι νέες συμμετοχές φέτος περιλαμβάνουν το Foco στη Βαρκελώνη στο #89, το True Laurel στο Σαν Φρανσίσκο στο #64 και το Exímia στο Σάο Πάολο στο #61, μεταξύ άλλων.

Το αθηναϊκό μπαρ Barro Negro

Η επίσημη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ θα ανακοινωθεί σε μια λαμπερή τελετή τον Οκτώβριο, αλλά πριν από αυτό, το World’s 50 Best θέλησε να μας δώσει μια γεύση, η οποία περιλαμβάνει το Barro Negro της οδού Παπαρρηγοπούλου στην Αθήνα, το οποίο πέρυσι βρέθηκε στη θέση 68 της λίστας.

Το αθηναϊκό Barro Negro, άνοιξε το 2019 και σύμφωνα με το site του μαγαζιού, «δημιουργήθηκε ως ένα έργο πάθους από δύο φίλους, τον Γιώργο Καβάκλη και τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Η κοινή τους αγάπη για το Μεξικό και τα αποστάγματα αγαύης, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία τους ως μπάρμαν και τις εκτενείς μελέτες τους στον τομέα, οδήγησαν στην ίδρυση του μπαρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mexican, Tequila & Mezcal Bar (@barronegroathens)

To World’s 50 Best αναφέρει για το το μπαρ: «Όπως είναι αναμενόμενο, διαθέτει μια εκτενή λίστα τεκίλας και mezcals, που μπορείτε να απολαύσετε σκέτα ή σε διάφορα κοκτέιλ Margarita, από Tommy’s μέχρι smoky twist. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μπαρ βραβεύτηκε ως το πρώτο Paloma Embassy στον κόσμο, οπότε αυτό το κλασικό, δροσερό ποτό είναι μια εξαιρετική επιλογή για να ξεκινήσετε, ειδικά σε συνδυασμό με ένα πιάτο tacos ή μια πικάντικη μεξικάνικη σαλάτα. Υπάρχει επίσης μια ποικιλία από κοκτέιλ του μαγαζιού, όπως το σύνθετο και γευστικό Los Abuelos, που αναμιγνύει mezcal, blanco tequila, ελαιόλαδο, λάιμ, μάραθο και λικέρ βοτάνων».

Τα καλύτερα μπαρ του κόσμου – 100 έως το 51

Bar Carmen — Μεντεγίν

Gucci Giardino — Φλωρεντία

Jerry Thomas Speakeasy — Ρώμη

Kumiko — Σικάγο

Lair — Νέο Δελχί

Employees Only — Νέα Υόρκη

Bar Trench — Τόκιο

Mírate — Λος Άντζελες

Opium — Μπανγκόκ

Byrdi — Μελβούρνη

Florería Atlántico — Μπουένος Άιρες

Foco — Βαρκελώνη

Dry Wave Cocktail Studio — Μπανγκόκ

Victor Audio Bar — Μπουένος Άιρες

The Savory Project — Χονγκ Κονγκ

Boadas — Βαρκελώνη

Native — Σιγκαπούρη

Dr. Stravinsky — Βαρκελώνη

Café La Trova — Μαϊάμι

Mamba Negra — Μεντεγίν

Three Sheets Soho — Λονδίνο

Kwãnt Mayfair — Λονδίνο

Baltra Bar — Πόλη του Μεξικού

Arca — Τουλούμ

Tjoget — Στοκχόλμη

Martiny’s — Νέα Υόρκη

Vender — Ταϊτσούνγκ

A Bar with Shapes For a Name — Λονδίνο

Attaboy — Νέα Υόρκη

El Gallo Altanero — Γκουανταλαχάρα

Gokan — Χονγκ Κονγκ

Hero Bar — Ναϊρόμπι

La Sala de Laura — Μπογκοτά

Smoke & Bitters — Hiriketiya, Σρι Λάνκα

Bird — Κοπεγχάγη

The SG Club — Τόκιο

True Laurel — Σαν Φρανσίσκο

L’Antiquario — Νάπολη

Barro Negro — Αθήνα

Exímia — Σάο Πάολο

LPM Dubai — Ντουμπάι

Schmuck — Νέα Υόρκη

Freni e Frizioni — Ρώμη

Wax On — Βερολίνο

Argo — Χονγκ Κονγκ

Bar Pompette — Τορόντο

Bar Mauro — Πόλη του Μεξικού

Bar Cham — Σεούλ

Licorería Limantour — Πόλη του Μεξικού

Angelita — Μαδρίτη

*Με πληροφορίες από: Time Out | Kεντρική φωτογραφία θέματος: BAR MAURO | Instagram