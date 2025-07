Πέντε μπαρ στο κέντρο της Αθήνας που θα ξεκαλοκαιριάσουμε

Ο Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χέμινγουεϊ είχε αναπτύξει μια πληθώρα θεωριών και, μιας και το θέμα μας είναι οι ναοί που ρέει άφθονο αλκοόλ, ας θυμηθούμε μια από τις παρατηρήσεις του: «Μερικές φορές, ένας έξυπνος άνθρωπος αναγκάζεται να μεθύσει, για να περάσει την ώρα του με ηλίθιους».

Ωστόσο, στην αντίπερα όχθη του ποταμού, αν πρέπει να κρατήσουμε μια από τις μυριάδες συμβουλές του, αυτή θα ήταν αδιαμφισβήτητα να μην καθόμαστε ποτέ σε τραπέζι όταν μπορούμε να σταθούμε στο μπαρ.

Είτε λοιπόν θέλετε να καταναλώσετε ποτά, επειδή η παρέα σας δεν αντέχεται (όπως έλεγε η Τζορτζίνα στο Gossip Girl «πίνω για να μου φαίνεστε πιο ενδιαφέροντες»), είτε επειδή συναντήσατε τους φίλους σας και κουβέντα στην κουβέντα λέτε «παίρνουμε άλλο ένα και φεύγουμε μετά;» ή σε τελική ανάλυση χωρίσατε με τον Γιώργο από το Περιστέρι ή την Μαρία από τη Δάφνη και θέλετε να πνίξετε τον πόνο σας με οινόπνευμα, είμαι ο άνθρωπος σας.

Voilà (και με μέτρο, θα ερωτευτείτε άλλον).

Ξεκινάμε από Εξάρχεια και Bonnot, όπως λέμε La Bande à Bonnot, ξέρετε, οι Γάλλοι αναρχικοί – ή ιδεαλιστές διανοούμενοι, πείτε τους όπως θέλετε- που ειδικευόταν στις ληστείες τραπεζών και ενέπνευσαν την ομώνυμη ταινία του 1968 σε σκηνοθεσία Φιλίπ Φουραστιέ.

Στην Εμμανουήλ Μπενάκη λοιπόν, θα βρείτε ένα μπαρ με street αισθητική, old school μουσικές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από ραπ μέχρι ηλεκτρονική και ethnic (plus: τσεκάρετε αν έχουν event) και signature cocktails με πρώτης ποιότητας πάγο: Pop Star, Hi – Tech, Groke, Chic και Luscious, για το οποίο, οι άνθρωποι πίσω από την μπάρα ενημερώνουν: «Δεν υπάρχει ενοχή στην ευχαρίστηση. Το Luscious έχει να κάνει με κάτι γλυκό που λαχταράτε».

Σε αυτό το σημείο, οφείλω να σας δώσω μια συμβουλή που έλαβα και εγώ πρόσφατα: πιείτε το ποτό σας χωρίς καλαμάκι, θα το απολαύσετε περισσότερο.

Και κάτι τελευταίο: τις Κυριακές παραμένει κλειστό. Πηγαίντε για βραδινό μπάνιο, καλοκαίρι έχουμε.