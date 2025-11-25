magazin
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:27
Χωρίς νυχτερινά δρομολόγια το Σάββατο ηλεκτρικός, μετρό και τραμ – Στάση εργασίας
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 16:15
Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Λονδίνο – Φόβοι για εκρήξεις,
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Βαμβακού: Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι σε υψόμετρο 950 μέτρων
Planet Travel 25 Νοεμβρίου 2025 | 18:20

Βαμβακού: Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι σε υψόμετρο 950 μέτρων

Για μια ακόμα χρονιά, η Βαμβακού Λακωνίας ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να μεταμορφωθεί σε ένα μαγικό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Βαμβακού, η: ορεινό χωριό χτισμένο σε υψόμετρο 950 μέτρων στις πλαγιές του Πάρνωνα, στη Σπάρτη. Χτίστηκε κατά τα μέσα του 15ου αιώνα και αρχικά ονομαζόταν Παληοχώρα. Σχετικά με τη σημερινή της ονομασία, η οποία καθιερώθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα, υπάρχουν διάφορες εκδοχές με τις κυριότερες να σχετίζονται με μια γυναίκα ονόματι Βαμβακιά που εγκαταστάθηκε στην περιοχή ερχόμενη από τον Μυστρά ή με την καλλιέργεια βαμβακιού. Σύμφωνα με την απογραφή του 2021 ο πληθυσμός της ανέρχεται στους 70 μόνιμους κατοίκους.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια και για περίπου ένα μήνα, η Βαμβακού μεταμορφώνεται σε ένα χριστουγεννιάτικο χωριό και υποδέχεται εκατοντάδες επισκέπτες που ψάχνουν έναν διαφορετικό προορισμό για τα Χριστούγεννα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε φέτος.

Από τις 29 Νοεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, η Βαμβακού μπαίνει σε ρυθμούς γιορτινούς. Το ιστορικό σχολείο μεταμορφώνεται στο Vamvakou Santa School, έναν χώρο για μικρούς και μεγάλους – με τα carousel, bungee trampoline, roller skating, θεατρικές παραστάσεις, παραμύθια, δημιουργικά εργαστήρια, γράμματα στον Άγιο Βασίλη, αλλά και διάφορες δράσεις να κλέβουν την παράσταση.

Η γιορτή φέτος ξεκινά στις 29 Νοεμβρίου με το Άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη συναυλία του Πάνου Μουζουράκη. Το σκηνικό παραμυθένιο με λαμπιόνια, μουσική, κανέλα, σοκολάτα και παιδικά γέλια συνθέτουν την πιο χριστουγεννιάτικη εικόνα.

Απόδραση από την πόλη και τις σκοτούρες

Είναι κάτι παραπάνω από ένας γιορτινός προορισμός, είναι μια ανάσα ηρεμίας και αυθεντικότητας. Στη Βαμβακού ο χρόνος κυλάει πιο αργά, οι ήχοι της πόλης σβήνουν και στη θέση τους ακούγεται η «μουσική» επένδυση της φύσης και τα ξύλα στο τζάκι. Είναι ο ιδανικός τόπος για όσους θέλουν να ξεφύγουν από το άγχος της πόλης και να ζήσουν τα Χριστούγεννα διαφορετικά και πιο παραδοσιακά.

Παράδοση και γεύσεις

Η παράδοση εδώ έχει τον πρώτο λόγο. Καφενεία και ταβερνάκια είναι οι ιδανικές επιλογές για να απολαύσετε τοπικά προϊόντα, ζεστό κρασί και σπιτικές γεύσεις. Και φυσικά, δεν λείπουν οι μυρωδιές από τα μελομακάρονα, την κανέλα και τη σοκολάτα που θα γεμίζουν την πλατεία καθόλη τη διάρκεια των γιορτών.

Πώς λοιπόν θα φτάσετε στη Βαμβακού και που θα μείνετε…

Η Βαμβακού βρίσκεται περίπου 2,5 ώρες από την Αθήνα και 40 λεπτά από τη Σπάρτη. Η διαδρομή είναι μαγευτική, καθώς ανεβαίνεις μέσα από τα έλατα και τα καστανόδεντρα του Πάρνωνα, προσφέροντας εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφικό τοπίο.

Η πρόσβαση γίνεται οδικώς, μέσω Τρίπολης – Σπάρτης ή Αστρους – Αγίου Πέτρου – Βαμβακούς, ανάλογα με το σημείο εκκίνησης. Το τελευταίο κομμάτι της ανάβασης προσφέρει πανοραμική θέα στο βουνό και το Λακωνικό πεδίο. Η Βαμβακού διαθέτει παραδοσιακούς ξενώνες και φιλόξενους χώρους διαμονής, που ταιριάζουν απόλυτα με το χειμερινό τοπίο. Στους γύρω οικισμούς υπάρχουν επίσης επιλογές για διαμονή σε πέτρινα αρχοντικά και οικογενειακούς ξενώνες, ιδανικά για όσους θέλουν να συνδυάσουν το βουνό με τη ζεστασιά της γιορτής.

Η μαγεία πίσω από το παραμύθι

Η μεταμόρφωση της Βαμβακούς Λακωνίας σε χριστουγεννιάτικο χωριό, οφείλεται στη Vamvakou Revival – έναν οργανισμό που ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

EBRD: Ο πήχης για την ανάπτυξη, τα «καρφιά» για δικαιοσύνη και οι προτροπές για RRF

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Δυνατές επιδόσεις στο εννεάμηνο 2025 και πορεία προς τη συνένωση με την Allwyn

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, σε αφιέρωμα των Financial Times
«Αυθεντική και πολυεπίπεδη» 19.11.25

Η ελληνική πόλη που οι Financial Times συμπεριλαμβάνουν στους κορυφαίους φθινοπωρινούς προορισμούς στην Ευρώπη

Πολυεπίπεδη και γεμάτη αυθεντικότητα περιγράφεται η Θεσσαλονίκη στο εκτενές αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας - Από τη θέα στον Θερμαϊκό και τα ιστορικά μνημεία, έως τα μικρά κουρεία και τις γκαλερί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα
Janara 01.11.25

Η καρυδιά του Μπενεβέντο – Εκεί όπου οι μάγισσες επιστρέφουν κάθε νύχτα

Στο Μπενεβέντο της Νότιας Ιταλίας, η μαγεία δεν είναι φολκλόρ. Από μια δίκη το 1428 έως τις σημερινές προφορικές μαρτυρίες, ο φόβος για τις Janare παραμένει ζωντανός — και κανείς δεν λέει το όνομά τους δυνατά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007
Ποια είναι; 01.11.25

«Μια γενιά χωρίς καπνό»: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, κάθε άτομο που γεννήθηκε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν επιτρέπεται να αγοράζει, να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση σε προϊόντα καπνού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»
Ελλάδα 25.11.25

Πορεία στην Αθήνα για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας – «Δεν είμαστε όλες εδώ, λείπουν οι δολοφονημένες»

Πλήθος κόσμου, φεμινιστικές οργανώσεις, σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητές έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πορεία για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Έμφυλης Βίας, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης ενάντια στην πατριαρχία και τις γυναικοκτονίες.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν
Euroleague 25.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν

LIVE: Παναθηναϊκός – Παρτίζαν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παρτίζαν για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή
Παζάρια 25.11.25

Ενισχυμένη η Ακροδεξιά, «προσφέρει» στη Μέτσολα τρίτη θητεία – Αντάλλαγμα, περισσότερη εξουσία στην Ευρωβουλή

Η ακροδεξιά ομάδα των Πατριωτών κατέστησε σαφές προς το ΕΛΚ ότι θα στήριζε τη νέα υποψηφιότητα της Ρομπέρτα Μέτσολα. Και ζητά για αντάλλαγμα δύο θέσεις αντιπροέδρων και ενός κοσμήτορα στο Προεδρείο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Culture Live 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Επέμειναν για πέναλτι οι Τζήλος, Σιδηρόπουλος – Όλοι οι διάλογοι

Ο Βαλέρι δεν έπεισε τους δυο διαιτητές ότι τάχα έκαναν λάθος στο ματς Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0, με τον καταλογισμό πέναλτι υπέρ του Ελ Κααμπί. Οι ρέφερι εξήγησαν γιατί πήραν σωστή απόφαση

Βάιος Μπαλάφας
Αγρότες – Κτηνοτρόφοι: «Φουντώνει» η αγανάκτηση – Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου
Ελλάδα 25.11.25

«Φουντώνει» η αγανάκτηση των αγροκτηνοτρόφων - Απόφαση για «μπλόκο» στο λιμάνι του Βόλου

Μπαράζ κινητοποιήσεων από αγρότες και κτηνοτρόφους. Ζεσταίνουν τις μηχανές τους και προετοιμάζονται για αποκλεισμούς δρόμων και λιμανιών. Η Θεσσαλία άνοιξε τον δρόμο και ακολουθούν και άλλες περιφέρειες.

Σύνταξη
Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος
Κόσμος 25.11.25

Έτοιμος για συνάντηση με Τραμπ ο Ζελένσκι – «Πλησιάζουμε σε συμφωνία για την Ουκρανία» λέει ο αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «πλησιάζουμε πολύ κοντά σε συμφωνία» για την Ουκρανία, με την ουκρανική πλευρά να δηλώνει έτοιμη να συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 25.11.25

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές
Ελλάδα 25.11.25

Κρήτη: Επεισόδιο με Ισραηλινούς και διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης στο Ηράκλειο – Τουλάχιστον 15 προσαγωγές

Αρχικά υπήρξε λεκτικό επεισόδιο, στην πορεία όμως ακολούθησαν και βίαια σπρωξίματα, ενώ σε κάποιους άλλους Ισραηλινούς που πήγαν να παρέμβουν, πέταξαν και μπογιές στα ρούχα.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα
Champions League 25.11.25

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα

LIVE: Άγιαξ – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Μπενφίκα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
«Στα μαλακά» ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ντάρα Ο’ Σέι – Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Στα «μαλακά» ο Ρονάλντο για την αγκωνιά στον Ο’ Σέι - Κανονικά στην πρεμιέρα του Μουντιάλ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί κανονικά στην 1η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, καθώς τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική για την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε στο Ιρλανδία - Πορτογαλία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer
«Για καλό σκοπό» 25.11.25

Κιάρα Φεράνι: Αντιμέτωπη με τη φυλακή – Το δράμα του pandorogate και τα κροκοδείλια δάκρυα της «αυτοκράτειρας» influencer

Το χριστουγεννιάτικο πανετόνε μετατράπηκε στο πιο πικρό γλυκό της χρονιάς για την Κιάρα Φεράνι, τη διασημότερη Ιταλίδα influencer και επιχειρηματία παγκόσμιας εμβέλειας που είναι πλέον αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη για ένα σκάνδαλο γεμάτο λάμψη και ψέμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

H «Marca» ενόψει του Ολυμπιακός – Ρεάλ: «Ο Μεντιλίμπαρ κατοικεί στον… Όλυμπο»

Η μεγάλη ισπανική εφημερίδα Marca, μία ημέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φιλοξενεί αφιέρωμα για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον εκθειάζει.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Adel»: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες
«Red Code» 25.11.25

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέσσερις περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας «Adel»

Η κακοκαιρία Adel έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τέσσερις περιφέρειες σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» ενώ δεν αποκλείεται να τεθούν και άλλες.

Σύνταξη
Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Η τηλεοπτική εικόνα εκθέτει τον Πάολο Βαλέρι (vid)

Τελικά τι συμβαίνει με τον Πάολο Βαλέρι; Στην τηλεκριτική του για τις φάσεις της 11ης αγωνιστικής κάνει το άσπρο μαύρο, με το να σχολιάζει ότι δεν έγινε πέναλτι στον Ελ Κααμπί στο ματς Ολυμπιακός - Ατρόμητος 3-0

Βάιος Μπαλάφας
Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.
Σοβαρές καταγγελίες 25.11.25

Δίκη υποκλοπών: «Έλαβα απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου» – Κατάθεση από την πρώην διευθύντρια στην ΕΛ.ΑΣ.

«Περίμενα από τη Δικαιοσύνη να με καλέσει, καταθέτω ενόρκως ότι πάτησα και τα δύο μηνύματα που έλαβα στο κινητό μου, έλαβα και απειλητικό mail για συμβόλαιο θανάτου», κατέθεσε πρώην διευθύντρια των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο