magazin
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τη Σητεία ως το Μαρόκο – Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των γιορτών στην Aegean
Planet Travel 18 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Από τη Σητεία ως το Μαρόκο – Αυτοί είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των γιορτών στην Aegean

Υψηλές πληρότητες για πολλούς προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού της Aegean. Οι ευκαιρίες για ταξίδια της τελευταίας στιγμής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Spotlight

Από σύντομες εξορμήσεις στα Ιωάννινα ή την Κω, μέχρι μακρινά ταξίδια σε Νουμπάι και Ζάγκρεμπ, η Aegean παρουσίασε την Πέμπτη τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ελλήνων που αναχωρούν με αεροπλάνο για τις διακοπές των γιορτών.

Το Top5  των προορισμών εξωτερικού για όσους αναχωρούν από Αθήνα είναι το Ελσίνκι, η Κοπεγχάγη, το Εδιμβούργο, το Όσλο και η Στοκχόλμη.

Στις πτήσεις από Θεσσαλονίκη, την τιμητική της φαίνεται πως έχει φέτος η Γερμανία, καθώς οι  πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι το Ντίσελντορφ, το Βερολίνο και το Αμβούργο και η Φρανκφούρτη, μαζί με τη Βαρκελώνη.

Αρκετοί πάντως επέλεξαν εναλλακτικούς προορισμούς όπως Τύνιδα, Κάιρο, Άμπου Ντάμπι, Ντουμπάι, Ζάγκρεμπ και Μαρόκο.

Σύμφωνα με την Aegean η μέση πληρότητα στις πτήσεις εξωτερικού ξεπερνά το 80%. Η ζήτηση για την περίοδο των Χριστουγέννων κινείται στα ίδια υψηλά επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά στο δίκτυο εξωτερικού, ενώ στο δίκτυο εσωτερικού εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένη.

Με βάση τα στοιχεία της AEGEAN, οι πληρότητες της στο δίκτυο εξωτερικού ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%,  τόσο από και προς Αθήνα όσο και από και προς  Θεσσαλονίκη,  για την περίοδο περίοδος Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων.

Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις πτήσεις εξωτερικού αναμένεται στις 20, 23, 28 και 40 Δεκεμβρίου, με την πληρότητα να φτάνει το 90%.

Το στολισμένο Ζάγκρεμπ της Κροατίας θα υποδεχθεί φέτος αρκετούς Έλληνες (Reuters)

Το στολισμένο Ζάγκρεμπ της Κροατίας θα υποδεχθεί φέτος αρκετούς Έλληνες (Reuters)

Πτήσεις εσωτερικού

Για το δίκτυο του εσωτερικού οι πληρότητες για την περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων από/προς Αθήνα  αγγίζουν κατά μέσο όρο το 70% ενώ από/προς Θεσσαλονίκη ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 80%.

Πιο αυξημένη θα είναι η κίνηση στις 19, 22, 23, 26 και 29 Δεκεμβρίου, με τις πληρότητες να φτάνουν ή να ξεπερνούν το 90%.

Στις προτιμήσεις για τους προορισμούς εσωτερικού με πτήσεις από Αθήνα περιλαμβάνεται η Σητεία, η Ρόδος, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη και η Κως.

Από τη βάση της Θεσσαλονίκης, η Κως, η Χίος, η Καλαμάτα, η Ρόδος και το Ηράκλειο.

Διαθέσιμα εισιτήρια

Οι κρατήσεις για τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς πραγματοποιούνται συνήθως αρκετά νωρίτερα από την ημερομηνία αναχώρησης, ωστόσο η Aegean επισημαίνει ότι δεν λείπουν οι ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής σε μια σειρά προορισμών.

Από Αθήνα για:

  • Φλωρεντία
  • Νάπολη
  • Κωνσταντινούπολη
  • Σμύρνη
  • Ρώμη
  • Βενετία
  • Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη για:

  • Κωνσταντινούπολη
  • Μιλάνο
  • Πράγα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Αυτοδιαχείριση: Πώς να αποφύγουμε ακριβά λάθη

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης
It's Christmas time 16.12.25

Ταξίδι της τελευταίας στιγμής για Χριστούγεννα; Οι πιο φτηνοί προορισμοί της Ευρώπης

Οι υπολογισμοί του καταλόγου «City Break Index» για τα Χριστούγεννα, βασίζονται σε μια σειρά παραγόντων, όπως το μέσο κόστος ενός γεύματος, η μέση διαμονή σε ξενοδοχείο ή το αν θα δείτε χιόνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul’s στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία
Η αιώνια Νέα Υόρκη 14.12.25

Ξέφρενες εποχές, νόστιμα πιάτα και drag show, από το 1975 – Οι ιδιοκτήτες του μπιστρό Raoul's στο Σόχο νίκησαν τη Μαφία

Όταν ο Guy Raoul, ένας Γάλλος σεφ, και ο αδελφός του Serge, τηλεοπτικός δημοσιογράφος, άνοιξαν το εστιατόριο Raoul's στη συνοικία Σόχο του Μανχάταν πριν από 50 χρόνια, δεν είχαν να ανησυχούν μόνο για το ενοίκιο, αλλά και για τις απαιτήσεις της μαφίας για προστασία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στη Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Θρίαμβος 08.12.25

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα

Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο