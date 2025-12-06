magazin
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
Ετοιμάζεις ταξίδι; 10 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις – Ο απόλυτος οδηγός προετοιμασίας
Planet Travel 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:05

Ετοιμάζεις ταξίδι; 10 πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις – Ο απόλυτος οδηγός προετοιμασίας

Όσα πρέπει να τσεκάρεις πριν από κάθε ταξίδι σου.

Ένα επιτυχημένο ταξίδι δεν αφήνεται στην τύχη. Όταν ο προορισμός σου είναι το εξωτερικό, ο σωστός σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Από τα έγγραφα μέχρι τις αποσκευές και τις πρώτες κινήσεις στη νέα πόλη, η προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα ταξίδι γεμάτο άγχος και σε ένα πραγματικά ξέγνοιαστο ταξίδι. Για αυτό ετοιμάσαμε τη λίστα με όλα όσα πρέπει να τσεκάρεις πριν ξεκινήσεις.

Διαβατήριο και βίζα

Πριν κανονίσεις οποιοδήποτε ταξίδι τσέκαρε ότι το διαβατήριό σου ισχύει ακόμα και ότι η ισχύς του διαρκεί, τουλάχιστον, για ένα εξάμηνο από την ημερομηνία αναχώρησης. Εάν η ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σου είναι σε κοντινότερο διάστημα (π.χ. ένα μήνα) θα πρέπει να το ανανεώσεις. Επίσης, τσέκαρε αν ο προορισμός που επέλεξες απαιτεί βίζα για την είσοδό σου στη χώρα. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και γι’ αυτό θα πρέπει να ξεκινήσεις τις διαδικασίες σχετικά νωρίς.

Κάνε αντίγραφα των επίσημων εγγράφων σου

Είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου έγχρωμα αντίγραφα των επίσημων εγγράφων σου, διαβατηρίου και ταυτότητας. Μάλιστα, αποθήκευσέ τα σε ξεχωριστό μέρος από τα πρωτότυπα, έτσι ώστε σε περίπτωση απώλειας να έχεις τρόπο να αποδείξεις την ταυτότητά σου.

Ενημέρωσε την τράπεζά σου

Ενημέρωσε την τράπεζά σου ότι πρόκειται να ταξιδέψεις στο εξωτερικό και να χρησιμοποιήσεις την πιστωτική και την cash card σου. Αρκετές τράπεζες όταν δουν ασυνήθιστες κινήσεις σε λογαριασμούς τους παγώνουν για λόγους ασφαλείας.

Ενεργοποίησε την περιαγωγή δεδομένων του τηλεφώνου σου

Επικοινώνησε με την εταιρεία της τηλεφωνικής σου σύνδεσης και ενημέρωσε ότι πρόκειται να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνεργάζονται με διεθνή δίκτυα στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού και σου παρέχουν πακέτα, έτσι ώστε να μπορείς να επικοινωνείς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα ακόμη και από το εξωτερικό. Και μάλιστα σε οικονομικές τιμές.

Ασφάλεια υγείας και ταξιδιωτική ασφάλιση

Πριν την αναχώρησή σου καλό θα είναι να κάνεις μία βραχυπρόθεσμη ασφάλεια υγείας που θα σε καλύπτει και στο εξωτερικό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, γι’ αυτό καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Το ίδιο θα σου συνιστούσαμε να κάνεις και με την ταξιδιωτική ασφάλιση (καλύπτει περιπτώσεις όπως απώλεια αποσκευών, καθυστέρηση πτήσης, επαναπατρισμό κ.α.), έτσι ώστε να ξεκινήσεις το ταξίδι σου πιο ξέγνοιαστος από ποτέ.

Μάθε φράσεις κλειδιά στην τοπική γλώσσα

Όσο ανούσιο κι αν σου φαίνεται, είναι καλό να γνωρίζεις τα απαραίτητα στην τοπική γλώσσα της χώρας που επισκέπτεσαι. Εκτός του ότι θα μπορείς να συνεννοηθείς καλύτερα με τους ντόπιους, σε περίπτωση ανάγκης θα είσαι σε θέση να τους εξηγήσεις καλύτερα (π.χ. κάποια αλλεργία σε τρόφιμα ή μία σοβαρή ιατρική κατάσταση). Μπορείς, μάλιστα, να έχεις μαζί σου ένα mini λεξικό ή τις απαραίτητες φράσεις που πιστεύεις ότι μπορεί να σου χρειαστούν, έτσι ώστε να μην τις ξεχάσεις.

Κάνε κράτηση εισιτηρίων

Τόσο για τις μετακινήσεις σου μέσα στην πόλη, όσο και για τις επισκέψεις στα διασημότερα αξιοθέατά της θα χρειαστείς εισιτήριο. Απέφυγε να το κλείσεις τελευταία στιγμή και φρόντισε να κάνεις την κράτηση πριν την αναχώρησή σου. Εκτός του ότι θα αποφύγεις την ταλαιπωρία της αναμονής στις ουρές, θα εξοικονομήσεις και χρήματα.

Τσέκαρε τον καιρό

Ο καιρός είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να χαλάσει τα σχέδιά σου και να επηρεάσει το ταξίδι σου. Πριν αρχίσεις να ετοιμάζεις τις αποσκευές σου ρίξε μια ματιά στις σχετικές προγνώσεις έτσι ώστε να είσαι προετοιμασμένος. Άλλωστε, δεν θέλεις να βρεθείς προ εκπλήξεων!

Προετοίμασε σωστά τις αποσκευές σου

Φρόντισε να πάρεις μαζί σου τα απολύτως απαραίτητα για κάθε περίσταση και να αφήσεις χώρο στις αποσκευές σου για τις αγορές και τα δώρα που θα κάνεις στο ταξίδι σου, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να πάρεις και δεύτερη αποσκευή και την χρεωθείς επιπλέον.

Οργάνωσε την πρώτη μέρα του ταξιδιού σου

Η πρώτη μέρα σε έναν προορισμό πάντα είναι αναγνωριστική. Δεν χρειάζεται να χάσεις, ωστόσο, από τον πολύτιμο χρόνο σου για πράγματα που μπορείς ήδη να έχεις οργανώσει. Φρόντισε, λοιπόν, να έχεις μελετήσει έναν χάρτη και να έχεις αποφασίσει από πριν ποια αξιοθέατα θα επισκεφτείς, πού θα φας και πού θα διασκεδάσεις διαβάζοντας κριτικές και παρουσιάσεις τοπικών μέσων και οδηγών.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
