Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά

Τέλος στις σφραγίδες και τα διαβατήρια αναμένεται να βάλει η ΕΕ υιοθετώντας ένα νέο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης των συνόρων.

Ειδικότερα η ΕΕ θα εφαρμόσει το βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες που το χρησιμοποιούν, ανάμεσά τους και η Ελλάδα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, το σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αυτό το Σαββατοκύριακο και οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν στην περιοχή Σένγκεν θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη χειροκίνητη επεξεργασία των διαβατηρίων των εισερχόμενων επιβατών. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανήκει στην περιοχή Σένγκεν.

Αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες της ζώνης θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που θα καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Στόχος είναι επίσης η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και η παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες των ταξιδιωτών στις συνοριακές αρχές, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιοι θα επηρεαστούν;

Όλοι όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες του χώρου Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο θα είναι δωρεάν.

Σύμφωνα με το Travel Europe, ως βραχυπρόθεσμη διαμονή ορίζεται η διαμονή έως 90 ημερών εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες;

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις της Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Αυτό το αρχείο διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».